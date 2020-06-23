Заразе не дают "зайти" в подъезды

Управляющим компаниям Владивостока дано поручение усилить меры по дезинфекции многоквартирных домов

В связи со сложившейся санитарно-эпидемиологической обстановкой в стране все субъекты РФ создали региональные оперативные штабы по противодействию распространения коронавируса. Их возглавляют губернаторы и главы регионов, в состав входят руководители всех основных ведомств. Полномочия региональных штабов заключаются в координации усилий по борьбе с коронавирусом, подготовке решений и рекомендаций для граждан, юридических лиц, государственных и муниципальных органов. Введены режимы повышенной готовности для борьбы с распространением COVID-19.

На острие борьбы с коронавирусом сегодня находятся не только медики, но и специалисты краевого министерства ГО и ЧС, которые постоянно заняты санитарной обработкой общественных территорий в населенных пунктах края, что препятствует распространению опасной инфекции. По линии этого ведомства в борьбе с коронавирусом сейчас задействовано более 1500 человек, более 530 единиц техники краевых пожарных подразделений.

Управляющие компании также перешли на новый режим работы. На них возложены обязанности по регулярной комплексной дезинфекционной обработке подъездов МКД.

Пригрозили штрафами

На одном из заседаний оперативного штаба губернатор Приморья Олег КОЖЕМЯКО поставил задачу усилить меры по противодействию распространению коронавирусной инфекции. На территории края продолжает действовать режим повышенной готовности, его продлили до 30 июня. Жителей просят не собираться большими группами, быть в масках и соблюдать «социальную дистанцию» - 1,5 метра.

В связи с этим управляющим компаниям Владивостока дано поручение усилить меры по дезинфекции многоквартирных домов. При этом средства на закупку моющих средств будут компенсированы из бюджета.

С введением режима самоизоляции подход к дезинфекции в многоквартирных домах изменился. Теперь места общего пользования чаще обрабатывают дезинфицирующими средствами. Обработка включает в себя влажную протирку контактных поверхностей в местах общего пользования с применением дезинфицирующих средств вирулицидного действия (то есть содержащих активные противовирусные компоненты). Дезинфекции подлежат подъездные двери, почтовые ящики, лестничные клетки, перила, лифты, домофоны, холлы первых этажей. Согласно рекомендациям Роспотребнадзора, обработка осуществляется с помощью специальных хлоросодержащих и спиртосодержащих растворов, которые безопасны для человека.

«Дезинфекция – одно из самых эффективных средств профилактики. Обработка осуществляется специальным дезинфицирующим препаратом, который рекомендован Роспотребнадзором. Он совершенно безопасен для людей и животных», – отметили специалисты.

В ежедневном режиме их работу контролируют и проверяют специалисты управления содержания жилого фонда администрации Владивостока. Если выявлены факты недобросовестной работы, специалисты составляют материалы и направляют их в соответствующие структуры для привлечения к ответственности. Должностным лицам за некачественную дезинфекцию грозят штрафы на сумму от 10 до 15 тысяч, юридическим - от 30 до 50 тысяч рублей.

Государственная жилищная инспекция совместно с органами самоуправления проводит ежедневно рейды по подъездам многоквартирных домов и придомовым территориям. За текущий период было проверено 7,5 тыс. подъездов, в которых было выявлено более 1 тыс. нарушений, на основании которых было составлено и направлено в суд 193 протокола административных правонарушений. Также управляющим компаниям государственная жилищная инспекция выдала боле 1,4 тыс. предостережений о недопущении нарушений в жилищной сфере, в том числе нарушений графиков обработки подъездов.





«Мы жестко контролируем исполнение поставленных главой региона задач, так как понимаем, что данные меры противодействуют распространению коронавирусной инфекции в регионе», - заявил корреспонденту газеты «Золотой Рог» Евгений БАРШАЙ, руководитель государственной жилищной инспекции Приморского края.

Абсолютно бесплатно

Обработку подъездов проводят в соответствии с СП 3.5.1378-03 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации и осуществлению дезинфекционной деятельности». В условиях коронавируса к нему подключаются также региональные указы «О введении режима повышенной готовности», которые сейчас издают губернаторы и мэры. Эту дополнительную уборку и дезинфекцию мест общего пользования в домах ведут управляющие компании.

Досье "Золотого Рога": Дезинфекция - это не просто влажная уборка. Она должна проводиться специальными средствами. Обработку осуществляют сотрудники в масках и перчатках. Если в вашем подъезде уборщица стала мыть полы каждый день, а не раз в неделю, добавляя в воду хлорку, - это не дезинфекция. Стоит помнить, что УК не обязана проводить дезинфекцию в квартире заболевшего инфекционным заболеванием. В этом случае обработка проводится самими жильцами или специализированной организацией, осуществляющей дезинфекционную деятельность (п. п. 4.3.6, 4.3.8 СП 3.5.1378-03).

По словам руководителя Государственной жилищной инспекции Приморья Евгения Баршая, в крае более 62 тысяч подъездов, и во всех них должна регулярно проводиться санитарная обработка. На особом контроле властей в нынешней ситуации находятся объекты, где были обнаружены зараженные коронавирусной инфекцией, причем делается она двумя стадиями: текущая и заключительная. Важно убить заразу полностью.

«Оперативным штабом по предупреждению коронавируса утвержден график санобработки подъездов, она доведена до всех управляющих компаний, и они обязаны его соблюдать», – подчеркнул глава ведомства.

Евгений Баршай пояснил, что:

- влажное подметание лестничных площадок и маршей нижних двух этажей, мытье пола кабины лифта должно проводиться пять раз в неделю;

- влажная протирка с применением дезинфицирующих средств стен, дверей, плафонов и потолков кабины лифта, домофонов, дверных ручек, выключателей, поручней, перил, подоконников, почтовых ящиков и других контактных поверхностей на лестничных площадках и маршах нижних двух этажей также проводится пять раз в неделю;

- влажное подметание и мытье с применением дезинфицирующих средств лестничных площадок и маршей выше второго этажа осуществляется не реже 2 раз в неделю;

- профилактическая дезинфекция мест общего пользования и придворовой территории, в том числе детских, спортивных площадок, скамеек с применением специализированного оборудования – не реже 1 раза в неделю. Он подчеркнул, что за выполнением этого графика следят сотрудники жилинспекции и муниципалитетов.

«Эти услуги компании оказывают в рамках действующих договоров с жителями, пусть не с такой периодичностью, как ранее. Сейчас рассматривается вопрос о помощи управляющим организациям для эффективной работы по санобработке подъездов», – уточнил Евгений Баршай.

Работа – ежедневная, отчет - еженедельный





Как рассказал руководитель управляющей компании «Эгершельд–ДВ» Вадим ГЛАЗУНОВ, дезинфекция есть профилактическая и очаговая. Очаговая применяется как раз в таких случаях, который мы наблюдаем сейчас. Сотрудники компании уже обработали более десятка домов, в ближайшее время эти мероприятия затронут более 100 домов во Владивостоке и Артеме, обслуживаемых компанией.

«Делаем полную дезинфекцию, обрабатываем полы, стены, потолок, обрабатываем специальным хлорсодержащим раствором, не влияющим на здоровье людей и животных. Специалисты работают в специальных защитных костюмах. Обрабатываем каждый день перила, почтовые ящики, лифты. Раз в неделю проводим полную обработку мест общего пользования дезинфицирующими средствами. С поставленными задачами справляемся в полном объеме. Списки о заболевших коронавирусом получаем от администрации города. Такие подъезды мы обрабатываем хлорсодержащими растворами по три раза в день, в соответствии с графиком. Мы понимаем, что за некачественную дезинфекцию управляющим компаниям грозят штрафы на сумму от 10 до 50 тысяч рублей. Кроме этого, мы хорошо осознаем ответственность нашей управляющей компании за здоровье людей, поэтому относимся к поставленной задаче со всей ответственностью. Но, к сожалению, пока компенсация затрат на закупку моющих средств, предусмотренная из бюджета края, не работает».





Сергей КОВАЛЕВ, управляющий компанией «ПримКомСистемы»: «В апреле этого года штаб по противодействию распространению коронавирусной инфекции издал распоряжение, где были утверждены меры, нормативы, сроки и порядки, направленные на борьбу с коронавирусной инфекцией. Для предприятий ЖКХ это стало поводом для пересмотра основных моментов работы. На сегодняшний день мы обрабатываем хлорсодержащими растворами места общего пользования в многоквартирных домах (а у нас их 120) не реже, чем 6 раз в неделю. Раньше эти мероприятия проводили силами и средствами специализированной организации, с которой был договор; он не предусматривал обработку чаще, чем 2 раза в месяц. В текущих условиях нам пришлось самостоятельно осваивать методологию дезинфекции детских площадок и других конструктивных элементов придомовой территории. Мы огородили территории красными лентами и проинформировали жителей о проводимых работах. Раз в неделю отчитываемся о проведенных мероприятиях».

Напомним, что в крае также дезинфицируют общественные пространства, остановочные пункты и общественный транспорт.

КСТАТИ

Куда жаловаться

Если в вашем подъезде дезинфекция не проводится или обработка осуществляется не должным образом, первоначально обратитесь в свою УК. На квитанциях по оплате ЖКУ или на информационном стенде дома должен быть указан телефон диспетчерской службы. Если УК не отреагировала на ваше обращение, обратиться с жалобой можно сразу в несколько инстанций.

В Приморье, как известно, создан оперативный штаб по борьбе с коронавирусной инфекцией. Можно обращаться туда для более быстрого реагирования. Жалобу также можно подать в региональную жилищную инспекцию, являющуюся органом контроля за деятельностью управляющих организаций.

На фото: Управляющие компании перешли на новый режим работы. На них возложены обязанности по регулярной комплексной дезинфекционной обработке подъездов МКД.

Фото автора

Юрий РОГОВ. Газета «Золотой Рог», Владивосток.



