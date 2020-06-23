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В борьбе с COVID-19 опытным врачам помогают студенты медицинских факультетов Приморья

23 Июня 2020, 09:15 | Приморье

 

Ординаторы и студенты медицинских специальностей работают вместе с опытными наставниками в госпиталях COVID-19 в Приморье. Молодые специалисты содействуют в оказании медпомощи, развозят питание и просто общаются с пациентами, которые изолированы в палатах.

Особенно врачи отмечают ребят из Владивостокского медицинского колледжа, Тихоокеанского государственного медицинский университета. Как говорится, наравне со старшими товарищами будущие врачи и медсестры трудятся на самых сложных участках, не забывая при этом и об учебе.

По информации министерства здравоохранения Приморья, сегодня бороться с коронавирусом помогают более 70 будущих врачей по всему краю. Так, в крупнейшем ковидном госпитале Дальнего Востока, который открылся в конце апреля на базе Владивостокской клинической больницы №4, трудятся 16 ординаторов и 36 студентов Тихоокеанского государственного медицинского университета и Школы биомедицины ДВФУ.

«Работа каждого из нынешних студентов крайне важна для общего дела. Ребята трудятся на должностях среднего и младшего медицинского персонала. Помогают оказывать медицинскую помощь, развозят питание и просто общаются с пациентами, которые изолированы в палатах. Ведь сейчас даже процесс организации питания в госпитале осуществляется посредством одноразовой посуды, из-за чего требуется большое количество усилий персонала», - рассказала главный врач Владивостокской клинической больницы № 4 Елена НОВИЦКАЯ.

Сегодня молодые врачи работают практически во всех отделениях больницы, поскольку она функционирует в режиме многопрофильного инфекционного госпиталя. Медицинская помощь здесь оказывается по всему спектру сопутствующей патологии, усугубленной коронавирусной инфекцией. Поэтому востребованы все специальности: реаниматологи, неврологи, хирурги, терапевты, пульмонологи, кардиологи, терапевты и др.

Главврач подчеркивает, что ситуация с коронавирусом стала огромным испытанием и проверкой личных качеств, как профессиональных, так и морально-волевых. «Весь коллектив инфекционного госпиталя сейчас как одна большая команда или даже семья. Каждый выздоровевший пациент для нас – общая победа», – говорит она.

Между тем, жителей края просят не собираться большими группами, быть в масках и соблюдать «социальную дистанцию» - 1,5 метра.

На фото: Наравне со старшими товарищами будущие врачи и медсестры в разгар пандемии работали и сейчас работают на самых сложных участках.

Фото автора

Юрий РОГОВ. Газета «Золотой Рог», Владивосток.

 

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Теги: коронавирус  covid-19 



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