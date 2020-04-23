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Жители Приморья могут взять льготную ипотеку под 6,5%

23 Апреля 2020, 16:38 | Приморье

Банки открыли прием заявок на ипотеку по ставке 6,5%. Жители края могут получить льготный кредит до 1 ноября.

В министерстве строительства Приморского края уточнили, что выдача кредитов начнется после публикации постановления Правительства РФ об утверждении условий программы. При этом кредит должен направляться на покупку жилья в новостройке.

«В регионах максимальная сумма ипотеки составляет 3 миллиона рублей. Первоначальный взнос по кредиту – от 20% стоимости квартиры, срок кредитования – до 20 лет. Подать заявку по этой программе можно до 1 ноября 2020 года», – отметили специалисты.

С 20 апреля крупнейшие российские банки уже начали принимать заявки на льготную ипотеку под 6,5%. Среди них: «Дом.РФ», Сбербанк, Альфа-банк, ВТБ, Промсвязьбанк (ПСБ). Оформить сделку можно онлайн.

Напомним, Президент России Владимир Путин 16 апреля распорядился запустить в стране программу льготной ипотеки, чтобы поддержать как строительную отрасль, так и россиян.

Фото – Александр Сафронов (Правительство Приморского края)

 

 

 

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Теги: жилье  ипотека  банки 



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