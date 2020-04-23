Коронавирус не скажется на подготовке к новой зиме

Ограничительные мероприятия, связанные с эпидемией коронавируса в Приморье, не повлияют на подготовку к отопительному сезону 2020-21 годов. Ремонтная кампания на предприятиях ЖКХ региона начнется по графику.

Как отметила заместитель председателя Правительства Приморского края Елена Пархоменко во время селекторного совещания с главами муниципалитетов, несмотря на сложную эпидобстановку, подготовительные работы к зиме должны быть выполнены в полном объеме.

«Начиная с мая ремонтная кампания во всех городах и районах края должна начаться, и до конца сентября необходимо завершить все работы на сетях, в жилом фонде – здесь никаких сбоев быть не должно, сложившаяся ситуация никак не должна влиять на подготовку к холодам», – подчеркнула Елена Пархоменко, поручив руководителям муниципалитетов плотно работать с ресурсоснабжающими предприятиями.

Зампред Правительства региона обозначила, что на федеральном уровне принимается решение о помощи коммунальным предприятиям, оказавшимся в сложных экономических условиях.

Как доложили главы муниципалитетов, уже сейчас начата компенсация части затрат управляющим компаниям на дезинфекцию подъездов.

Не должно быть сбоев и при реализации национальных проектов – это модернизация систем водоснабжения и благоустройство в рамках проектов «Чистая вода» и «Формирование комфортной городской среды».

На совещании также был затронут вопрос капитального ремонта жилых домов. По словам Елены Пархоменко, на сегодня программа на 2020 год уже выполнена на 25%. Главное условие, которое ставится фонду капремонта Приморского края, – не растягивать работы до конца года, максимальный объем провести в летний период.

Фото – Александр Сафронов (Правительство Приморского края)