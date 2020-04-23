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178 жителей Приморья эвакуировали домой из Таиланда

23 Апреля 2020, 08:32 | Приморье

В ближайшие две недели, прилетевшие этим рейсом, будут соблюдать режим самоизоляции на дому. 

Еще один рейс из Бангкока приземлился в аэропорту Владивостока в 21.00 в среду, 22 апреля. На борту самолета авиакомпании «Сибирь» (S7), благодаря проведенной эвакуации, вернулись 178 приморцев, включая детей.

«В обсерватор “Ритм-10” будут размещены 42 человека – пассажиры, у которых нет возможности обеспечить самоизоляцию в домашних условиях. Строгое соблюдение 14-дневного карантина будут отслеживать представители медицинских учреждений и  сотрудники правопорядка», – отметили в оперативном штабе Приморья по борьбе с коронавирусом.

Добавим, очередная эвакуация российских граждан из-за рубежа запланирована на пятницу, 24 апреля. Жители Приморья смогут вернуться на Родину с острова Бали, бортом из Денпасара во Владивосток. Списки будут формироваться на основании регистрации на портале Госуслуг.

Напомним, ранее благодаря проведенным эвакуационным мероприятиям жители региона смогли вернуться домой из Республики КореяКоролевства Таиланд и Японии.

Ранее Губернатор Приморского края Олег Кожемяко обратился к Президенту Российской Федерации Владимиру Путину с просьбой оказать содействие в возвращении на родину жителей края, находящихся за рубежом.

 Фото – Денис Нагаев (Правительство Приморского края)

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Теги: коронавирус  самоизоляция 



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