178 жителей Приморья эвакуировали домой из Таиланда

В ближайшие две недели, прилетевшие этим рейсом, будут соблюдать режим самоизоляции на дому.

Еще один рейс из Бангкока приземлился в аэропорту Владивостока в 21.00 в среду, 22 апреля. На борту самолета авиакомпании «Сибирь» (S7), благодаря проведенной эвакуации, вернулись 178 приморцев, включая детей.

«В обсерватор “Ритм-10” будут размещены 42 человека – пассажиры, у которых нет возможности обеспечить самоизоляцию в домашних условиях. Строгое соблюдение 14-дневного карантина будут отслеживать представители медицинских учреждений и сотрудники правопорядка», – отметили в оперативном штабе Приморья по борьбе с коронавирусом.

Добавим, очередная эвакуация российских граждан из-за рубежа запланирована на пятницу, 24 апреля. Жители Приморья смогут вернуться на Родину с острова Бали, бортом из Денпасара во Владивосток. Списки будут формироваться на основании регистрации на портале Госуслуг .

Напомним, ранее благодаря проведенным эвакуационным мероприятиям жители региона смогли вернуться домой из Республики Корея , Королевства Таиланд и Японии.

Ранее Губернатор Приморского края Олег Кожемяко обратился к Президенту Российской Федерации Владимиру Путину с просьбой оказать содействие в возвращении на родину жителей края, находящихся за рубежом.

Фото – Денис Нагаев (Правительство Приморского края)