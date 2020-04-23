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178 жителей Приморья эвакуировали домой из Таиланда
В ближайшие две недели, прилетевшие этим рейсом, будут соблюдать режим самоизоляции на дому.
«В обсерватор “Ритм-10” будут размещены 42 человека – пассажиры, у которых нет возможности обеспечить самоизоляцию в домашних условиях. Строгое соблюдение 14-дневного карантина будут отслеживать представители медицинских учреждений и сотрудники правопорядка», – отметили в оперативном штабе Приморья по борьбе с коронавирусом.
Добавим, очередная эвакуация российских граждан из-за рубежа запланирована на пятницу, 24 апреля. Жители Приморья смогут вернуться на Родину с острова Бали, бортом из Денпасара во Владивосток. Списки будут формироваться на основании регистрации на портале Госуслуг.
Напомним, ранее благодаря проведенным эвакуационным мероприятиям жители региона смогли вернуться домой из Республики Корея, Королевства Таиланд и Японии.
Ранее Губернатор Приморского края Олег Кожемяко обратился к Президенту Российской Федерации Владимиру Путину с просьбой оказать содействие в возвращении на родину жителей края, находящихся за рубежом.
Фото – Денис Нагаев (Правительство Приморского края)
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