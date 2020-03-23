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Банк "Приморье" напоминает, как защититься от мошенников
23 Марта 2020, 16:53 | Приморье
Будьте бдительны: злоумышленники изобретают новые схемы
Как уберечь собственные средства на счете от злоумышленников и не попасться на уловки интернет и телефонных мошенников? Тем более что злоумышленники пользуются обеспокоенностью, связанной с распространением коронавируса, и изобретают новые способы обмана. Банк «Приморье» напоминает несколько простых правил, которые помогут защитить деньги на карте.
- На волне опасений граждан по поводу коронавируса злоумышленники используют мощные психологические приемы, чтобы обманом заполучить средства с банковских карт пользователей. Например, многие люди получают по электронной почте письма якобы от Всемирной организации здравоохранения, в которых ВОЗ призывает ознакомиться с мерами безопасности против вируса, и указывают ссылку на фишинговый сайт, где нужно ввести персональные данные. Дальше по ним мошенники могут получить доступ к банковским счетам. Еще одна распространившаяся в последние дни рассылка – информация о продаже онлайн по «выгодной» цене медицинских масок, средств санитарной защиты или даже «тестов на коронавирус». После того, как пользователь вводит данные банковской карты, мошенники получают доступ к его деньгам. Конечно, ни о какой покупке нет и речи. Такие рассылки гуляют по электронной почте, SMS и другим мессенджерам. Получив такое сообщение, лучше сразу удалить его и заблокировать отправителя, - комментирует директор Департамента экономической безопасности Банка «Приморье» Виктор Герасименко.
Не стоит забывать и о других рекомендациях по безопасности. Не общайтесь с теми, кто позвонил якобы из службы поддержки банка и попросил продиктовать данные карты, подойти к банкомату и совершить какие-либо действия для «разблокировки» карты. Сбросьте звонок и сами перезвоните в сами банк по номеру, указанному на обратной стороне вашей карты, в мобильном приложении или официальном сайте. Номер Контакт центра Банка «Приморье»: 8 800 200 20 86.
Обращаем внимание: не перезванивайте на номер, с которого вам звонили, набирайте цифры номера телефона банка самостоятельно!
Если вам звонят по телефону (независимо от того, как представились звонящие: служба безопасности Банка, Центральный Банк, государственные органы (налоговая и пр.), страховые агенты; независимо от причины обращения (тестовый перевод, попытка несанкционированного перевода, компенсация от государства, возмещение по МММ и т.д.), вне зависимости от номера телефона звонящего, в том числе от номеров 8800 или номеров с сайта Банка) и:
1. Пытаются узнать № карты, срок ее действия и CVV код.
2. Пытаются узнать логин / пароль от интернет-банка или мобильного приложения
3. Пытаются узнать СМС код подтверждения любой операции (регистрация, вход в банк, отправка перевода, оплата).
4. Пытаются убедить о необходимости совершения перевода третьим лицам любым предлогом (тестовый перевод, страховой агент, уполномоченный сотрудник и пр.) через интернет банк, мобильное приложение, SMS или очно через Банк.
5. Пытаются убедить установить на телефон или компьютер «программу удаленной помощи».
Помните, это - МОШЕННИКИ.
Если Вы столкнулись с подобным случаем, прервите разговор. Если вы сообщили какие-либо из запрашиваемых реквизитов, незамедлительно обратитесь в Банк.
Также стоить запомнить, что:
Ни один банк не предлагает отменить перевод, позвонив клиенту по телефону. Однако специалисты банка могут позвонить для подтверждения перевода. Обратите внимание: данные банковской карты спрашивать не будут (ни пароль, ни CVV-код, ни логин) и не потребуют совершить какие-либо активные действия, например, подойти к банкомату или ввести код.
В SMS-сообщениях, поступающих от Банка «Приморье», указывается тип платежной системы карты (Visa, UnionPay, MasterCard, Мир) и две последние цифры вашей карты.
При любых сомнениях и подозрениях, при малейшей попытке собеседника узнать пароли или коды вашей карты немедленно завершите разговор. А затем перезвоните по правильному контактному номеру банка, проверив его на банковском сайте, мобильном приложении или на обороте своей карты.
Если вы потеряли карту, а потом случайно ее нашли, то рекомендуем обязательно ее перевыпустить. Возможно, данные карты уже скопировали мошенники.
Никогда и никому, и ни при каких обстоятельствах не сообщайте коды SMS-подтверждений каких-либо транзакций, приходящие на ваш мобильный телефон.
Для онлайн-покупок заведите виртуальную карту и перевыпускайте ее время от времени. В Банке «Приморье» выпустить ее можно через мобильное приложение или Интернет-банк.
Запишите в контакты номер телефона Контакт-центра Банка «Приморье». В любой непонятной ситуации, связанной с картами, позвоните сами: 8 800 200 20 86. Контакт-центр Банка «Приморье» работает круглосуточно, звонок по России – бесплатный.
Банк «Приморье» рекомендует также обязательно использовать Мобильное приложение и подключить сервис SMS-уведомлений: в этом случает информация обо всех операциях по карте будет приходить на мобильный телефон, отследить произведенные транзакции будет проще.
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