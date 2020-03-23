В Приморье Дальполиметаллу субсидируют оплату электроэнергии

АО «ГМК «Дальполиметалл» планирует увеличить выпуск продукции на 11,3%. Предприятию будет оказана поддержка на оплату электроэнергии из регионального бюджета. Об этом заявил губернатор Приморья Олег Кожемяко во время визита на одно из градообразующих предприятий Дальнегорска в пятницу, 20 марта.

АО «ГМК «Дальполиметалл» ведет разведку, добычу и переработку полиметаллических руд в Дальнегорске и Кавалеровском районе. В настоящее время работает в штатном режиме.

В последние годы наблюдается положительная динамика производства. По словам гендиректора Дальполиметалла Глеба Зуева, в 2020 году планируется увеличить выпуск товарных концентратов свинца и цинка на 11,3 % до 31 тысячи тонн металла к уровню прошлого года. Продукция поставляется на рынки России и в страны АТР.

«Для пополнения минерально-сырьевой базы, развития производства, наращивания уровня добычи полезных ископаемых мы намерены приобретать лицензии на новые месторождения в пределах северо-востока Приморского края», – сказал он.

Однако сложившийся в мире экономический кризис также оказал влияние на предприятие.

Олег Кожемяко заявил, что энергоемким предприятиям горнодобывающей отрасли будет оказана краевая поддержка.

«Мы направим Дальполиметаллу 300 миллионов рублей на компенсацию расходов по оплате электроэнергии. Предприятие, в свою очередь, должно проводить модернизацию, закупать технику, развивать объемы производства, увеличить добычу. Также мы готовы субсидировать приобретение техники – до 50%», – подчеркнул Губернатор.

Фото – Александр Сафронов (Правительство Приморского края)