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Мэрия Владивостока нашла ответственного поставщика для благоустройства города
23 Марта 2020, 11:39 | Приморье
Соглашение о сотрудничестве заключит мэрия Владивостока и ГУФСИН Приморья
Такое решение принято сегодня, 20 марта, на расширенной встрече, в которой приняли участие глава Владивостока Олег Гуменюк, начальник ГУФСИН по Приморскому краю Вадим Версткин, специалисты профильных управлений мэрии, а также представители службы исполнения наказаний.
Сотрудничество администрации Владивостока и ГУФСИН началось в прошлом году. Тогда силами отбывающих наказание для нужд города были изготовлены 180 лавочек и скамеек, 190 урн. Размещенные в скверах и на остановках, они пришлись по душе многим горожанам и гостям краевого центра. При этом мэрия получила десятки обращений от владивостокцев, в которых они просят установить подобные малые архитектурные формы и по другим адресам.
«Важно не только то, что изготовлением такой продукции занимаются в нашем крае, но и то, что ГУФСИН является ответственным поставщиком. При заказе товаров у них мы чётко уверены в том, что лавочки и урны будут изготовлены вовремя и качественно», - отметил Олег Гуменюк.
Вадим Версткин в свою очередь добавил, что они также поддерживают местных производителей. Закупка металла, дерева и других материалов производится у приморских товаропроизводителей.
«Положительный опыт с мэрией Владивостока у нас есть, мы надеемся на дальнейшее сотрудничество и готовы рассмотреть вопросы изготовления других товаров для нужд города», - подчеркнул он.
На встрече представители мэрии и ГУФСИН обсудили также вопросы озеленения дальневосточной столицы. Гости выразили заинтересованность в выращивании цветочной рассады для цветников и клумб Владивостока. Помимо этого, товары службы исполнения наказаний могут быть использованы и при благоустройстве туристической тропы на острове Попова. Специалисты детально проработают все эти вопросы.
Напомним, первую партию лавочек и урн для Владивостока в этом году изготовят граждане, отбывающие наказание в исправительных учреждениях Приморья. К производству 143 лавочек и скамеек, а также 51 урны для остановок общественного транспорта и мест отдыха уже приступили.
Анастасия Котлярова (фото)
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