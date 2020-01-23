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Новые электробусы проходят тест-драйв

23 Января 2020, 13:42 | Приморье

Два электробуса ЛиАЗ-6274, которые закупили власти Владивостока для перевозки пассажиров, готовятся к выходу на линию. Сегодня они проходят технические испытания на территории троллейбусного депо на улице Иртышской. Планируется, что электробусы будут работать на маршруте «Луговая - Железнодорожный вокзал».

Новые электробусы проходят тест-драйв на территории троллейбусного депо во Владивостоке

Оба электробуса администрация Владивостока закупила в прошлом году. Средства на это были выделены из краевого бюджета. В конце декабря электробусы на специальных автомобильных платформах прибыли из города Ликино-Дулёво Московской области, где находится завод-изготовитель, и сейчас проходят процедуру оформления в муниципальную собственность.

Параллельно во Владивостоке на улице Ивановской идет тестирование ультрабыстрой зарядной станции, которая закуплена вместе с электробусами.
«Нам важно протестировать электробусы, попробовать их в эксплуатации, - говорит начальник городского управления транспорта Александр Иванов. - Если они покажут себя с хорошей стороны, будем и дальше развивать в городе электрический транспорт».

Как сообщил Александр Иванов, на электробусах будут работать водители категории Д. Параллельно с подготовкой электробусов для выхода на линию идет обучение людей. На время тест-драйва к вождению привлечены водители муниципального предприятия «ВПОПАТ-1».

ЛиАЗ-6274 - первый полностью низкопольный электробус большого класса российского производства. По состоянию на декабрь 2019 года выпущено 103 таких экземпляра. 100 из них работают в Москве, один в Тюмени, еще два готовятся к выходу на дороги Владивостока.

Электробусы вмещают 85 пассажиров. Каждая машина оборудована системой отопления, кондиционером, бегущей строкой для граждан с нарушениями слуха, системами звукового оповещения и ГЛОНАСС, другими современными опциями.

Евгений СИДОРОВ, фото Vlc.Ru.

Газета "Золотой Рог", Владивосток.


 

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Теги: транспорт  электробусы 



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