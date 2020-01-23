Любимое место силовиков в УК отредактируют

Уголовную статью о преступном сообществе, которую правоохранители не чурались использовать для зарабатывания новых званий и должностей, заказных расправ, шантажа, отъема компаний, наконец-то уводят от бизнеса

Владимир ПУТИН внес в Госдуму законопроект об ограничении статьи 210 Уголовного кодекса по отношению к бизнесменам. Эта статья предусматривает наказание за организацию преступного сообщества.

Изменения уточняют формулировку о том, кого именно могут привлекать по статье. Согласно поправкам, нельзя будет вменять создание организованного преступного сообщества (ОПС) и участие в нем руководителю компании только на том основании, что он занимает руководящую должность.

На прямой линии в июне Владимир Путин говорил, что статья в настоящем виде позволяет привлечь к ответственности кого угодно.

«В Думе должны подумать об этом, потому что на сегодняшний день юридическая техника такова, что под преступное сообщество можно подвести совет директоров любой организации, где кто-то из членов этой организации замечен в нарушениях закона. И это, конечно, недопустимо. Совершенно очевидный факт, с этим нужно поработать и внести изменения в действующий закон».

Верховный суд России дал положительный отзыв на поправки Кремля, сообщал ранее зампред ВС Владимир Давыдов. По его словам, статью об ОПГ часто вменяют для того, чтобы дольше держать под стражей бизнесмена и добиваться более строгого наказания.

Можно ли оценивать внесение законопроекта как либерализацию? Мнение гендиректора Фонда национальной энергетической безопасности Константина СИМОНОВА приводит сайт Bfm.Ru:

«Ситуация в экономике не самая простая, и все понимают, что сейчас все-таки основной экономический курс связан с активным государственным кейнсианством, то есть накачиванием бюджетными деньгами крупных проектов. Но мы видим, что, даже несмотря на такую политику, экономический рост находится около нуля, и в этом плане все равно какие-то позитивные сигналы частному бизнесу подавать надо, и Путин это прекрасно понимает. В принципе, в течение года определенные намеки были, бизнес же постоянно в тех или иных формах к Путину ходит и жалуется: и на давление силовых структур, и на налоговую политику, и она действительно выглядит все более и более странно. Например, зачем надо было повышать НДС, когда у нас бюджет сводится с профицитом? И периодически Путин, понимая, что все-таки нужно как-то приободрять частников, делает такие поблажки, которые, в принципе, не сильно эту картину меняют, но все-таки, что называется, мелочь, а приятно. Мы помним, что Путин постоянно говорит: надо прекратить «кошмарить» бизнес, и с точки зрения статьи о преступном сообществе тоже неоднократно такие заявления делал. Справедливые вещи. Говорил о том, что бизнес преследуют по даже неэкономическим статьям, и пока человек сидит в СИЗО, у него уже бизнес убивают, отнимают. Что касается налоговых нарушений, там действительно настолько низкие пороги, что фактически любое злоупотребление, незначительное нарушение можно пытаться подверстывать уже под уголовное преступление. Говорить о том, что это начало какого-то нового экономического курса, конечно, смешно, вся эта либерализация будет носить достаточно условный характер и вовсе не отменяет той же борьбы за собственность с применением силовых структур».

О том, что следователи слишком часто используют статью об ОПС, и зачастую необоснованно, ранее говорил бизнес-омбудсмен Борис ТИТОВ. В начале декабря он отправлял письмо президенту с просьбой провести проверки по этим делам.

Напомним, что силовые ведомства долго и упорно сопротивлялись пересмотру практики применения ст. 210 УК РФ («Организация преступного сообщества») в отношении предпринимателей. Не дождавшись поддержки у правоохранительных органов, бизнес-сообщество в прошедшем году разработало свою концепцию отмены статьи.

Ранее уполномоченный по правам предпринимателей при президенте РФ Борис Титов рассказывал, что предприниматели все чаще получают наказание по ст. 210 УК РФ. По его словам, зачастую следователи используют статью, чтобы продлить срок содержания в СИЗО.

«Мне рассказывали, что некоторые следователи откровенно говорят арестованным: «Ты не волнуйся, тебе в суде ее (210-ю статью - Прим. ред.) снимут, но я тебе ее дам, потому что мне надо, чтоб ты сидел. Я не успеваю по следствию завершить материал». Но не всем суды «списывают» эту статью», - отмечал Титов.

В июне 2019 года президент РФ Владимир Путин поручил администрации, Верховному суду и генпрокуратуре разобраться с данным вопросом. «Под преступное сообщество можно подвести совет директоров любой организации, где кто-то из членов этой организации замечен в нарушениях закона. И это, конечно, недопустимо, совершенно очевидный факт, с этим нужно поработать и внести изменения в действующий закон», - сказал президент во время прямой линии.

Бизнес-сообщество хочет добиться того, чтобы ст. 210 УК РФ не применяли к преступлениям экономического характера. По словам источника издания, обсуждение вопроса с силовиками идет тяжело. «Часто упираемся в непонимание», - отметил собеседник. По его словам, «правоохранительные органы указывают, что есть проблемы юридические, что это не так просто, что нет прямого механизма».

КСТАТИ

Закон о выводе бизнеса из-под статьи об ОПС будет принят весной

Окончательное принятие закона о выводе легального бизнеса из-под уголовной статьи о преступных сообществах запланировано депутатами Госдумы на текущую весеннюю сессию, сообщил руководитель профильного комитета ГД Павел КРАШЕНИННИКОВ, сообщает ТАСС.

Речь идет об инициированном президентом РФ Владимиром ПУТИНЫМ документе, согласно которому бизнес-структуры, организованные с целью осуществления деятельности, не нарушающей закон, будут выведены из-под действия Уголовного кодекса. При этом 210 статья УК РФ будет дополнена примечанием, которое определит, что учредители и сотрудники зарегистрированных компаний не могут быть привлечены к уголовной ответственности только по факту наличия организованной структуры.

Ранее в рамках улучшения бизнес-климата в стране был принят закон, гарантирующий права участников амнистии капиталов.

На фото: Слишком частое клацанье застегивающихся на руках российских бизнесменов наручников наконец-то услышали и в Кремле.

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