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Фасадный аврал

23 Января 2020, 08:40 | Приморье

В разгар зимы во Владивостоке завершается масштабный ремонт фасадов домов, расположенных вдоль гостевого маршрута

 

В минувшем году во Владивостоке активно велся ремонт фасадов, уступая по масштабам разве что ремонту «гостевых маршрутов» накануне саммита АТЭС 2012 года. На ряде объектов он еще ведется до сих пор, но зачастую остается только убрать леса.

Всего по плану в городе было отремонтировано 86 фасадов. В основном на зданиях муниципального жилого фонда - по проспектам 100-летия Владивостока и Красного Знамени, ул. Некрасовской, Крыгина, 1-й Морской,  Светланской, Уборевича, Окатовой, Катерной, Чапаева, Чкалова.

На муниципальную программу «Жилищный фонд Владивостокского городского округа» при софинансировании администрации Приморского края в прошлом году было выделено и потрачено около полумиллиарда рублей.

 


 

 

 

В основном фасады зданий штукатурились и красились, но части объектов повезло и с устройством вентилируемых фасадов с использованием керамогранитной плитки, утепляющих дома.

Ремонтировались и многие здания, не входящие в муниципальный фонд. Обновился фасад Дома офицеров флота, а напротив него убрали леса с уже готового фасада реконструируемого «Дома книги» на ул. Светланской, 43. Многие обратили внимание, что закончился ремонт и фасада здания на Океанском проспекте, где ранее учились студенты ТЭГУ и ДВФУ. Теперь в нем будет размещаться краевая прокуратура. Продолжается обновление стилобатной части офисного здания на ул. Лазо, 8.

Надо отметить, что 24 фасада по краевой программе в минувшем году были отремонтированы в Уссурийске, несколько фасадов обновлено в Дальнегорске, и еще многие десятки объектов по всему Приморью в новый год вошли с новым внешним обликом.

Виктор КУДИНОВ, фото автора.

Газета "Золотой Рог", Владивосток.
 

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Теги: благоустройство  фасады 



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