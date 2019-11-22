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Известный российский портал уронил коммерческую недвижимость Приморья на 46%
По данным экспертов электронного ресурса «Авито-недвижимость» рынок коммерческой недвижимости в Приморском крае резко упал по сравнению с прошлым годом. Оказалось, что в октябре офисные помещения в Приморье можно было покупать по средней цене всего 28 300 рублей за 1 кв. метр, что на 46% меньше, чем год назад. Менее катастрофично упала аренда – на 1%, составив 520 рублей в месяц за 1 кв. метр офисных площадей. При этом средняя стоимость 1 кв. метра офисной недвижимости в целом по 25 анализировавшимся регионам в нынешнем октябре оказалась 60 000 рублей и средняя цена предложения за год выросла на 24%. При этом подорожали все категории офисов.
Генеральный директор ООО «Индустрия-Р» Сергей ДЫМЧЕНКО, отметил, что данное исследование нельзя рассматривать, как объективное, отражающее сегодняшнее состояние приморского рынка. Вероятно, при анализе данных по краю в расчеты аналитиков российского портала вкралась системная ошибка, выдавшая абсолютно неверную картину по коммерческой недвижимости Приморья. По данным аналитиков компании средняя цена предложения на офисные помещения в 3-ем квартале этого года во Владивостоке составила 94 514 рублей за 1 кв. метр и практически не изменилась по отошению к первому квартару этого года.
В этом отношении приморский рынок офисных зданий и помещений может считаться одним из самых дорогих, поскольку по данным «Авито» средняя цена офисного «квадрата» у лидирующего в рейтинге Крыма в октябре составляла 79 227 рублей, а в Московской области – 70 000 рублей.
Средняя ставка аренды офисных помещений по данным «Индустрии-Р», в основных офисных зданиях Владивостока в 3-ем квартале этого года выросла на 6,73% и составила 973 рублей за 1 кв. метр в месяц. А в целом по офисным помещениям Владивостока этот показатель почти не изменился и составил 869 рублей за 1 кв. метр в месяц. По данным «Авито», это примерно на уровне средней ставки аренды в октябре Санкт-Петербурга – 890 рублей, но значительно меньше Москвы – 1 500 рублей за 1 кв. метр в месяц, однако больше, чем в среднем по Московской области – 800 рублей и в Крыму – 799 рублей.
Виктор КУДИНОВ. Газета «Золотой Рог», Владивосток.
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