www.zrpress.ru
Курсы валют ( )
USD: 63.84 р. 100 JPY: 58.83 р.
EUR: 70.7 р. 10 CNY: 90.72 р.
Индексы ( )

|

Актуальные темы

Finam

Новости finance.comon.ru

LentaInformNews

Бизнес
Знай наших!
Распечатать

Главную городскую ёлку монтируют во Владивостоке

22 Ноября 2019, 10:40 | Приморье
Все ёлки в районах столицы Приморья должны быть установлены до конца ноября
 
На площади Борцов Революции во Владивостоке кипит работа. Здесь монтируют главную городскую ёлку, которая станет центром будущего новогоднего городка. Основание для ёлки готово, сейчас рабочие собирают каркас 28 метровой зелёной красавицы.
 
После того как ёлку установят, ее украсят шарами и праздничной иллюминацией. Появятся здесь и арт-объекты, которые вскоре тоже начнут монтировать на центральной площади города.
 
«Все работы у нас идут в запланированные сроки. Установка ёлок - это лишь первый шаг. Новогоднюю атмосферу в городе создаст ещё и праздничная иллюминация, которая вскоре появится на наших улицах. Уверены, что с каждым днём владивостокцы будут замечать всё новые атрибуты приближающегося праздника», - добавляют специалисты управления культуры.
 
Во Владивостоке также завершают устанавливать новогодние деревья в районах. Уже украшенными стоят ёлки в Снеговой Пади, на территории Дворца детского творчества, на открытой площадке на Вострецова, 4а, автомобильном кольце на Окатовой, в посёлках Трудовое и Подножье. Рабочим остался последний штрих по этим адресам – подключить светодиодную подсветку на праздничных деревьях.  
 
В пятницу, 22 ноября, начнут собирать ёлочный каркас в сквере Суханова, а на следующей неделе - на Спортивной набережной и острове Попова. По срокам муниципального контракта все ёлки в районах Владивостока должны быть установлены до конца ноября.
 
Анастасия Котлярова (фото)
 
 
Автор:
Теги: новый год  елка  праздник 



Новости партнеров




Новости тематики




Новости раздела








Комментарии

  • Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
  • Запрещается:
    1. Нецензурная брань.
    2. Личные оскорбления в любом виде.
    3. Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
    4. Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
    5. Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
    6. Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
    7. Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
    8. Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
    9. Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
    10. Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.

 

Авторизация:


Анонимно
Авторизовано
E-mail:
Пароль:

Популярно

Loading...

MarketGidNews

© ООО «Издательская компания «Золотой Рог», 1996—2011 гг.

Электронное периодическое издание «Золотой Рог – пресса» («Zrpress»).

Свидетельство о регистрации СМИ Эл №77-8116 от 24.07.2003 г. Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций.

Об использовании материалов сайта

Учредитель и издатель: ООО «Издательская компания «Золотой Рог»

Адрес
690106 Владивосток, пр-т «Красного знамени», 10
Главный редактор А.Н.Пушкарёв

Контакты
Тел./факс: (4232) 45-04-85, 45-03-94
E-mail: [email protected]

Отдел рекламы
Тел./факс: (4232) 45-87-22, 45-92-22
E-mail: [email protected]