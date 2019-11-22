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Первый пошел: От должности отстранён руководитель предприятия по уборке снега во Владивостоке
22 Ноября 2019, 08:40 | Приморье
Во Владивостоке пятый день ликвидируют последствия снегопада, обрушившегося на город в первый рабочий день текущей недели
Свой пост покидает руководитель муниципального предприятия «Содержание городских территорий», ответственного за уборку снега, наведение чистоты и порядка во Владивостоке – Игорь Стрельников. Об этом в ходе рейда по районам города сообщил глава дальневосточной столицы Олег Гуменюк.
По информации управления дорог и благоустройства администрации города, временно исполняющим обязанности руководителя предприятия назначен Роман Симонов.
Напомним, что во Владивостоке пятый день ликвидируют последствия снегопада, обрушившегося на город в первый рабочий день текущей недели. Снег убирают с помощью спецтехники и вручную. К уборке также привлекли дополнительные силы коммерческих организаций.
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