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"Ростелеком" совместно с технопарком "Кванториум" запускает соревнования по виртуальной реальности
Детский технопарк «Кванториум» при поддержке ПАО «Ростелеком» проведет соревнования по виртуальной и дополненной реальности на Дальнем Востоке.
К участию приглашаются школьники в возрасте от 12 до 18 лет. Регистрация команд и подача заявок проходит до 25 октября. Подробная информация и форма заявки размещены на сайте Детского технопарка «Кванториум».
Чемпионат направлен на развитие навыков работы с техникой и практического решения реальных естественно-научных задач, а также совершенствование знаний в области виртуальной и дополненной реальности.
«“Ростелеком” активно взаимодействует с детскими технопарками и другими образовательными учреждениями Дальнего Востока, развивая интерес подростков к сфере цифровых технологий. Подобные соревнования позволяют выявить талантливых ребят и поддержать их интерес к науке. Кроме того, для нас — это возможность получить разные, возможно, и нестандартные, варианты решения задач с помощью технологий виртуальной и дополненной реальности», —сказала Любовь Алексеева, директор департамента внешних коммуникаций макрорегионального филиала «Дальний Восток» ПАО «Ростелеком».
Соревнования пройдут в дистанционном формате. Для участия команде необходимо выбрать задание и направить заполненную заявку на электронный адрес [email protected] до 25 октября 2020 года.
В период с 26 октября по 9 ноября 2020 года команды-участницы решают задание, создают приложение, и направляют проект и его презентацию в адрес Детского технопарка «Кванториум».
До 17 ноября 2020 года жюри соревнований оценивает проекты и определяет победителей. В состав жюри вошли представители профессиональных образовательных организаций, педагоги дополнительного образования, реализующие образовательные программы по виртуальной и дополненной реальности, а также специалисты из реального сектора экономики.
«В основе образования Детского технопарка “Кванториум” заложена глубокая интеграция между образовательной составляющей и интересами развития реального сектора российской экономики. С компанией “Ростелеком” у нас долгосрочные планы на сотрудничество, и соревнования по виртуальной реальности – это первая ступень совместной работы», — отметила Ксения Харлан, руководитель Детского технопарка «Кванториум».
Команды, занявшие первые три места, получат дипломы и ценные призы.
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