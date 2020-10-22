www.zrpress.ru
Курсы валют ( )
USD: 77.03 р. 100 JPY: 73.43 р.
EUR: 91.34 р. 10 CNY: 11.57 р.
Индексы ( )

|

Актуальные темы

Finam

Новости finance.comon.ru

LentaInformNews

Бизнес
ЖКХ
Распечатать

Новые люки и решетки на сетях ливневой канализации устанавливают во Владивостоке

22 Октября 2020, 13:45 | Приморье

Специалисты муниципального предприятия «Содержание городских территорий» (СГТ) регулярно устанавливают новые люки и решётки на сетях ливневой канализации на улицах Владивостока. Их монтируют на месте пришедших в негодность и пропавших.

С начала этого года общее число установленных решёток и люков сетей ливневой канализации уже превышает 800 единиц. Помимо этого, специалисты восстанавливают колодцы сетей, ведут их промывку и прочистку.

«На улицах города с начала года установили более 200 новых железобетонных плит перекрытия, прочистили и промыли свыше семи километров сетей, а также смонтировали порядка 800 новых люков и решёток на месте пришедших в негодность и пропавших», – рассказали в СГТ.

В списке адресов, где в последние дни бригады МБУ «Содержание городских территорий» устанавливали новые люки и решётки, – Ладыгина, 15, Выселковая, 54, стр. 2, Русская, 65а, стр. 5, Фадеева, 12, Кирова, 101, Батумская, 15а, Харьковская, 1, Русская, 41, проспект Красного Знамени, 125, стр. 2, Калина, 185, Окатовая, 4, Вострецова, 45а, Коммунаров, 21, Добровольского, 17, Жигура, 2, Надибаидзе, 32а, Черёмуховая, 7, Можайская, 22, Адмирала Фокина, 22, Вострецова, 36б и ряд других адресов.

Специалисты городского управления дорог и благоустройства сообщают, что на улицах дальневосточной столицы установлено несколько тысяч люков. Лишь малая их часть обслуживается муниципальным предприятием, большинство – это собственность и зона ответственности различных сетедержателей, которые оказывают услуги по тепло- и водоснабжению, водоотведению, а также интернет-связи. В городской администрации подчёркивают, что каждый сетедержатель обязан самостоятельно проводить работы по выявлению открытых смотровых колодцев и принимать меры по их закрытию и ремонту.

Сообщить об открытых люках жители и гости и Владивостока могут по телефону Единой дежурной диспетчерской службы 222-23-33.

Фото МБУ «Содержание городских территорий»

Газета "Золотой Рог", Владивосток

Автор:
Теги: жкх  канализация  люки 



Новости партнеров




Новости тематики




Новости раздела








Комментарии

  • Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
  • Запрещается:
    1. Нецензурная брань.
    2. Личные оскорбления в любом виде.
    3. Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
    4. Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
    5. Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
    6. Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
    7. Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
    8. Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
    9. Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
    10. Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.

 

Авторизация:


Анонимно
Авторизовано
E-mail:
Пароль:

Популярно

Loading...

MarketGidNews