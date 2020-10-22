Новые люки и решетки на сетях ливневой канализации устанавливают во Владивостоке

Специалисты муниципального предприятия «Содержание городских территорий» (СГТ) регулярно устанавливают новые люки и решётки на сетях ливневой канализации на улицах Владивостока. Их монтируют на месте пришедших в негодность и пропавших.



С начала этого года общее число установленных решёток и люков сетей ливневой канализации уже превышает 800 единиц. Помимо этого, специалисты восстанавливают колодцы сетей, ведут их промывку и прочистку.



«На улицах города с начала года установили более 200 новых железобетонных плит перекрытия, прочистили и промыли свыше семи километров сетей, а также смонтировали порядка 800 новых люков и решёток на месте пришедших в негодность и пропавших», – рассказали в СГТ.



В списке адресов, где в последние дни бригады МБУ «Содержание городских территорий» устанавливали новые люки и решётки, – Ладыгина, 15, Выселковая, 54, стр. 2, Русская, 65а, стр. 5, Фадеева, 12, Кирова, 101, Батумская, 15а, Харьковская, 1, Русская, 41, проспект Красного Знамени, 125, стр. 2, Калина, 185, Окатовая, 4, Вострецова, 45а, Коммунаров, 21, Добровольского, 17, Жигура, 2, Надибаидзе, 32а, Черёмуховая, 7, Можайская, 22, Адмирала Фокина, 22, Вострецова, 36б и ряд других адресов.



Специалисты городского управления дорог и благоустройства сообщают, что на улицах дальневосточной столицы установлено несколько тысяч люков. Лишь малая их часть обслуживается муниципальным предприятием, большинство – это собственность и зона ответственности различных сетедержателей, которые оказывают услуги по тепло- и водоснабжению, водоотведению, а также интернет-связи. В городской администрации подчёркивают, что каждый сетедержатель обязан самостоятельно проводить работы по выявлению открытых смотровых колодцев и принимать меры по их закрытию и ремонту.



Сообщить об открытых люках жители и гости и Владивостока могут по телефону Единой дежурной диспетчерской службы 222-23-33.

Фото МБУ «Содержание городских территорий»

Газета "Золотой Рог", Владивосток