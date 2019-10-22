Поручено ускориться

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В Приморье завершают строительство домов для расселения аварийного жилья
В течение нескольких лет в Приморье в рамках государственной программы «Обеспечение доступным жильем и качественными услугами ЖКХ населения Приморского края» на 2013-2021 годы действовала подпрограмма по переселению граждан из аварийного жилищного фонда. Практически во всех муниципалитетах края поставленные ей задачи удалось решить в срок.
До конца 2019 года планируется сдать многоквартирный дом №9 на улице Вокзальная в поселке Хасан. По второму объекту, дому №9а, готовится аукцион, планируемый срок завершения строительства – июнь 2020 года. Также дорабатывается проектная документация по многоквартирному жилому дому № 16а/1 по улице Портовая в поселке Посьет. При успешном завершении всех процедур окончание строительства объекта с учетом переселения граждан в многоквартирные дома запланировано на июнь-июль 2020 года.
Расселение аварийного жилья продолжается и во Владивостоке. В этом году в столице края снесли несколько бараков - это строения на Верхнепортовой, 41, Гоголя, 39 и Коммунаров, 31 и 37. Собственникам жилья в этих домах приобретены новые квартиры.
Виктор КУДИНОВ, фото автора.
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