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В Приморье инвесторов бесплатно научат правильно получать налоговые льготы
Компаниям, которые реализуют инвестиционные проекты в Приморском крае или инвестиционные программы по модернизации или расширению действующих производств, расскажут, как воспользоваться государственными мерами поддержки и получить существенные налоговые льготы. Совместно с департаментом экономики и развития предпринимательства Приморского края Инвестиционное агентство приглашает инвесторов, руководителей предприятий, финансовых директоров на бесплатные семинары, которые пройдут во Владивостоке. Количество мест ограничено.
Семинары пройдут 30 и 31 октября по темам:
30 октября 15.00 – «Механизмы поддержки инвестиционной деятельности. Региональный инвестиционный проект». Скачать программу и зарегистрироваться можно здесь.
31 октября 15.00 – «Как получить инвестиционный налоговый вычет для реализации инвестиционного проекта?». Скачать программу и зарегистрироваться – здесь.
По словам заместителя директора департамента экономики и развития предпринимательства Приморья Виктории Ивачевой, поправки в краевое законодательство, которые установили порядок получения предприятиями инвестиционного вычета по налогу на прибыль, были приняты совсем недавно – в сентябре этого года. Льгота распространяется на широкий перечень предприятий реального сектора экономики, работающих сферах сельского хозяйства, добычи полезных ископаемых, обрабатывающих производств, логистики, а также на проекты, включенные в перечень приоритетных или реализуемые на принципах ГЧП. Размер инвестиционного вычета установлен в размере от 80 до 90% от суммы начисленного налога на прибыль.
Семинар пройдет во Владивостоке по адресу: Тигровая, 7, этаж 9, конференц-зал
«Так как законодательство совсем свежее и практика по нему еще не сформирована, на семинаре мы дадим подобный пошаговый план – как предприятию получить инвестиционный вычет. Это существенная поддержка для бизнеса, который высвободившиеся средства может направить на дальнейшее развитее. Подчеркну, что воспользоваться этой льготой можно уже в 2020 году, но для этого подать документы в налоговую необходимо до конца текущего года. Времени осталось не так много», – рассказала Виктория Ивачева.
Другой набор налоговых преференций дает получение статуса регионального инвестиционного проекта (РИП). На него могут претендовать производственные предприятия, которые инвестируют в новый проект или вкладывают средства в модернизацию или расширение действующего предприятия в объеме не менее 50 миллионов рублей в течение трех лет или от 500 миллионов рублей в течение 5 лет.
В этом случае для компании устанавливается нулевая ставка по налогу на прибыль в течение 5 лет и ставка 10% в течение последующих 5 лет. Для предприятий, занимающихся добычей полезных ископаемых, главным преимуществом РИП становится возможность применения льготного коэффициента, понижающего размер налога на добычу полезных ископаемых. Налоговые льготы начинают применяться с момента включения организации в Реестр участников региональных инвестиционных проектов.
В этом году в Приморье уже два предприятия получили статус регионального инвестиционного проекта. На предстоящем семинаре их руководители поделятся опытом и расскажут об эффективности полученных налоговых льгот для бизнеса
«Так как инвестиционные проекты и программы промышленных предприятий всегда капиталоемкие, то экономия по налоговым льготам РИП для отдельного предприятия может составить миллионы рублей. Эта мера поддержки направлена на те компании, которые не являются резидентами ТОР и Свободного порта Владивосток, поскольку не попадают под их критерии или начали работать в Приморье задолго до того, как эти режимы появились. Чтобы получить статус РИП, проект должен пройти оценку департамента экономики, а в реестр предприятие включает Федеральная налоговая служба», – добавила Виктория Ивачева.
В этом году в Приморье уже два предприятия получили статус РИП. На предстоящем семинаре их руководители поделятся опытом и расскажут об эффективности полученных налоговых льгот для бизнеса.
А руководители департамента экономики и развития предпринимательства Приморского края совместно с представителями ФНС подробно расскажут о критериях к проекту и порядке его включения в Реестр участников региональных инвестиционных проектов и о наиболее распространенных ошибках при подаче декларации получателями инвестиционного вычета.
В программе семинаров также запланировано выступление экспертов Инвестиционного агентства Приморского края, которые предоставят информацию о возможностях получения инвестиционными проектами финансовой и административной поддержки в регионе.
Вниманию участников! Семинар пройдет во Владивостоке по адресу: Тигровая, 7, этаж 9, конференц-зал.
Напомним, Президент России Владимир Путин поставил задачу перед субъектами ДФО к 2020 году войти в ТОП-30 Национального рейтинга состояния инвестиционного климата. По итогам 2018 года Приморье уже улучшило позиции на 21 пункт, переместившись с 76 на 55 место. Сегодня в крае реализуются дорожные карты по 12 направлениям, включая направление «Инвестиции», которые позволят добиться положительных изменений в бизнес-климате региона.
Фото – Александр Сафронов (Администрация Приморского края)
Газета "Золотой Рог", Владивосток.
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