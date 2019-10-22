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Туристский потенциал Приморья представили в Сингапуре

22 Октября 2019, 14:35 | Приморье
12-я международная выставка путешествий для азиатского рынка ITB Asia 2019 завершилась в Сингапуре. Туроператорам стран АТР презентовали потенциал Приморья как нового рынка для зарубежных партнеров в рамках экспозиции на общем российском стенде.
 
По словам представителей Туристско-информационного центра Приморья, выставка ITB Asia оптимально отражает основные тенденции развития международного туризма и его сегменты. В течение трех дней официальная делегация края обсуждала вопросы международного сотрудничества с представителями бизнеса и наметила планы совместного взаимодействия. Кроме того, региона презентовали представителям государственной власти и туристского бизнеса Сингапура.
 
«Целевая аудитория выставки – это преимущественно туроператоры из стран АТР, которые уже приходили с запросами на формирование конкретных турпродуктов, в том числе межрегиональных туров через Владивосток, организацию корпоративных туров на территории Приморья. Большой интерес вызывает введение электронной визы не только на территории Свободного порта Владивосток, но и в таких городах, как Калининград и Санкт-Петербург, и последующее распространение этого механизма в других российских регионах», – отметили в ТИЦе.
 
 
По мнению участников выставки, Приморье больше всего привлекает природным разнообразием, заповедниками, близостью моря, европейской архитектурой в Азии, гастрономическими турами, игорной зоной и возможностью посетить культурные достопримечательности, включая Приморскую сцену Мариинского театра.
 
Врио вице-губернатора края Константин Шестаков подчеркнул, что участие приморского туристского сообщества в зарубежных конгрессно-выставочных мероприятиях имеет большое значение для продвижения туристического потенциала Приморья на международном туристическом рынке. Грамотная самопрезентация региона, по его словам, создает имидж благоприятной туристской дестинации и положительно влияет на рост турпотока в край.
 
Фото предоставлены ТИЦ ПК
 
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Теги: Сингапур  туризм 



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