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Билайн удвоил безлимит в новых тарифах

22 Октября 2019, 09:00 | Приморье
Билайн усовершенствовал свои тарифы: в новой линейке тарифов помимо безлимитного интернета, теперь и звонки внутри сети стали безлимитными
 
C 16 октября абонентам оператора доступна обновленная тарифная линейка, которая стала еще более выгодной и отвечает актуальным потребностям всех категорий клиентов. Таким образом абоненты смогут легко выбрать для себя оптимальный тариф, включающий необходимое количество минут разговоров и дополнительных сервисов, а мобильный интернет и звонки внутри сети всегда будут безлимитными.
 
Обновления коснулись и самого популярного тарифа «Анлим». Теперь в пакет минут включены не только звонки на местные номера всех операторов, но и звонки по всей России. В первый месяц для новых клиентов с момента подключения будет доступна возможность бесплатной раздачи интернета по Wi-Fi, которая позволит оценить все возможности 4G сети.
 
Билайн отмечает сохранение популярности звонков внутри сети. Это связано с переходом клиентов на семейные предложения, которые позволяют им экономить на стоимости мобильной связи, не ограничивая себя в общении. Ориентируясь на этот тренд, во всех тарифах новой линейки звонки внутри сети Билайн становятся безлимитными. Теперь, если пакет минут закончился, никаких переплат не будет: звонки внутри сети останутся бесплатными, а разговоры могут быть бесконечными!
 
Билайн позаботился о том, чтобы сохранить в новых тарифах все самые актуальные и востребованные сервисы на своих «семейных» тарифах - предложениях для тех, кто хочет сэкономить семейный бюджет, разделив свои пакеты услуг с близкими и не ограничивать себя в общении и развлечениях.
 
Кроме того, в новой линейке усовершенствовался тариф для тех, кто пользуется связью не каждый день, а тогда, когда она необходима – тариф «Би+». Кроме простой тарификации услуг, добавлена удобная опция «Старт», подключив ее, абоненты всего за 4 рубля в день получают безлимитные звонки на номера Билайн и 3 ГБ интернета в месяц. Оплата за тариф взимается только по факту начала использования услуг, в первый день они предоставляются бесплатно.
 
По данным Билайн. Аналитика проникновение безлимитных тарифов в общую абонентскую базу Билайн за последний год увеличилось более чем в 10 раз. Рост обусловлен востребованностью безлимитного мобильного интернета, а также результатами масштабного расширения 4G сети на территории России. По итогам 2018 года число вышек 4G (LTE) Билайн на территории Приморского края выросло на 27%. С начала 2019 года также значительно усилены качество и стабильность интернет-соединения в сетях 4G в г. Уссурийске, г. Дальнегорске, в населенных пунктах численностью до 1000 человек: с. Синий Гай, с. Снегуровка, с. Ширяевка, с. Мономахово и др.
 
Подобрать наиболее подходящий для себя тариф можно во всех магазинах Билайн в Приморском крае, а также в приложении «Мой Билайн» (12+).
 
Более подробная информация об обновленных тарифах доступна на сайте.
 
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Теги: тарифы  Билайн 



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