Смывайся, кто может!

Одна из основных причин того, что дороги в дальневосточной столице быстро приходят в негодность, - неразвитая и требующая ремонта ливневая канализация

Ускоренная эрозия городского рельефа, дороги и тротуары, требующие постоянного внепланового ремонта, - это традиционные последствия циклонов и тайфунов, которые обычно летом и в начале осени в считанные дни обрушивают на Владивосток многомесячные нормы воды.

Борьба с этой стихией ведется с учетом региональной государственной программы «Охрана окружающей среды Приморского края» на 2020-2027 годы. Но, чтобы ее природоохранные мероприятия были эффективнее, необходимо революционное решение проблем системы городской ливневой канализации.

Ценой в полтора миллиарда

В прошлом году председатель городской думы Андрей БРИК на полях ВЭФ озвучил, что Владивостоку для устройства новой системы ливневой канализации необходимы 1,5 миллиарда рублей, притом что ежегодно на ливневку бюджет выделял около 65 миллионов. Зато отсутствие нормальной системы этой канализации после дождей летом прошлого года нанесло ущерб в 100 миллионов. То есть, ущерб вложения перебарывает. По его словам, то, что было построено в этом сегменте городского хозяйства в прошлом веке, устарело, и сегодня проблему надо решать комплексно, восстанавливая, ремонтируя и активно строя новые объекты ливневой канализации.

А накануне этого заявления губернатор Приморья Олег КОЖЕМЯКО и глава города Олег ГУМЕНЮК знакомились с упомянутым ущербом, и глава края дал указания сделать оценку состояния ливневой канализации города и подготовить план мероприятий по ее модернизации, чтобы приступить к ним уже в ближайшие месяцы. А с начала этого года было предложено работать над этой проблемой по уже сверстанному плану: «Чтобы год за годом обеспечить условия, при которых любые ливневые дожди не создавали бы коллапса, произошедшего в результате большого количества осадков и отсутствия нормальной ливневой канализации».

Ливневка без внимания в прошлом году не осталась и ремонтировалась. Однако уже в начале марта этого года было отмечено, что таявший снег доказал, что прошлогодний осенний ремонт оказался некачественным. В частности, в таких точках, как район трамвайного депо на ул. Борисенко, остановка Клубная, на улицах Снеговой, Пограничной и Космонавтов и по другим адресам в этом году потребовалось устранять прошлогодние недоделки.

Надо отметить, что по данным администрации Владивостока, на сегодняшний день протяженность сети ливневой канализации города составляет более 300 000 погонных метров. То есть, 300 километров. Из них в муниципальной собственности находится около 159 километров. Существенная доля городской ливневки находится в собственности разных ведомств и граждан. В частности, вся прибрежная часть сети ливневой канализации (выпуски) проходит по разграниченным территориям, находящимся в ведении юридических лиц. И на 2020 год из бюджета Владивостока на содержание муниципальной части ливневки было решено выделить 42 миллиона рублей.

Что же касается революционной новой системы ливневой канализации, то: «Согласно долгосрочной целевой программе «Ремонт системы ливневой канализации на территории Владивостокского городского округа» и подпрограммы «Восстановление системы ливневой канализации ВГО» на 2014-2024 годы, не предусмотрены мероприятия по прокладке новых сетей ливневой канализации. В рамках данных программ рассматриваются вопросы по восстановлению существующих магистральных сетей, расположенных на территории Владивостока и находящихся в реестре муниципальной собственности, то есть обновление (развитие) сети ливневой канализации происходит точечно по мере проведения ремонтных работ».

Но ведь хочется побыстрее! Чтобы и машины не бились, и асфальт не смывало пластами!

В конце июля этого года полпред президента Юрий ТРУТНЕВ обратил внимание, что в дальневосточной столице проблема ливневой канализации по-прежнему сохраняется, и пообещал оказать содействие Приморью в реконструкции ливневок и системы

коллекторов Владивостока. В частности, он сказал: «Мы договорились, что в течение месяца коллеги посчитают, какие средства необходимы, и мы попробуем разрешить эту проблему совместно». Губернатор Олег Кожемяко пообещал, что все необходимые расчеты будут оперативно сделаны.

Как система работает

Начальником отдела инженерных коммуникаций управления дорог и благоустройства мэрии признавалось, что в 2011-ом году администрацией города была принята программа по восстановлению запущенной системы ливневой канализации, но хотя она и как-то работала 9 лет – обследовалась, чистилась, промывалась, однако всю сеть полностью исследовать так и не удалось, а мероприятия не привели к серьезному качественному сдвигу в работе этой системы. Тем не менее, за минувшее время силами подрядных организаций были проведены мероприятия по прочистке основных ливневых коллекторов, расположенных как на дорожном полотне, так и по зеленым зонам.

Обслуживает эту систему муниципальное бюджетное учреждение МБУ «Содержание городских территорий (СГТ)». Его силами планово проводятся мероприятия по прочистке сети ливневой канализации гидродинамическими машинами. Они имеются в количестве двух единиц. Соответственно, две бригады, закрепленные за ними, занимаются ремонтными и аварийными работами. Эти бригады работают круглосуточно, и, благодаря им, по крайней мере, не становится хуже.

Кроме того, как отмечают в администрации города, силами специалистов управления дорог и благоустройства и МБУ «СГТ» постоянно проводится мониторинг состояния сети ливневой канализации города в целом и мест, которые регулярно подтопливаются на низменных участках. В частности: «На сегодняшний день подтопление указанных территорий происходит только в момент выпадения осадков больше климатической нормы. Что касается засорения сети ливневой канализации в момент выпадения осадков, то сообщаем, что дождеприемная решетка предназначена для задержки крупной взвеси, мусора, что позволяет уберечь основной коллектор от засорения. В свою очередь, силами подрядной организации проводятся мероприятия по очистке дождеприемных решеток, в том числе и в момент выпадения осадков».

Какая такая очистка?

Городские специалисты говорят, что на сегодняшний день ливневые стоки во Владивостоке, в отличие от бытовой канализации, вообще не оборудованы очистными сооружениями. Это связано с тем, что для их строительства нет ни финансирования, ни свободных земельных участков. А обвинения, что на очистные сооружения бытовой канализации поступают ливневые воды, они отвергают и считают, что, наоборот, существует проблема другого рода: стоки бытовой канализации попадают в ливневую, и по ее системе вливаются в акваторию Владивостока. Насколько существенно загрязнение от этого прибрежных вод и дна Залива Петра Великого – это пока недостаточно изученный вопрос.

Эксперты считают, что в любом случае ливневые городские стоки представляют опасность и для природы, и для людей, и по этой причине они должны быть в поле зрения властей и хозяйственников. Эти стоки, в частности, формируются на территориях различных предприятий и складов, в том числе работающими с опасными материалами и веществами, на стройплощадках, на проезжей части дорог, автостоянках, АЗС и СТО и так далее. И многое из вредного, что там оказывается на земле, в конечном счете смывается в море. По этой причине рекомендуется строить общегородские очистные сооружения для ливневых стоков, а где такое решение невозможно, возводить локальные. Они считают, что «обустройство ливневой канализации (и при необходимости соответствующих очистных сооружений) является обязательным этапом при освоении и застройке городских территорий».

Как следует из ответов нам, даже застройка новых территорий Владивостока пока обходится без сооружения ливневых очистных сооружений: «Вновь возводимые жилищные комплексы и промышленные сооружения на стадии проектирования проходят процедуру получения технических условий на подключение к сети ливневой канализации Владивостока с обязательным проектированием, а в дальнейшем и строительством сети ливневой канализации. Вновь построенные сети проходят процедуру проверки выдвинутым требованиям в технических условиях на момент окончания работ». То есть, все вновь построенное во Владивостоке будет повышать вредное воздействие ливневых стоков на окружающую среду.

И, опять же, напрашивается вопрос: в те названные необходимые для новой системы ливневки города 1,5 миллиарда включены ли объекты очистки стоков и расходы на них или же нет? Исключено ли их строительство или предусмотрено? Хочется надеяться на лучшее. Как нам отвечено, «Правительства РФ и Приморского края проинформированы о проблемах сети ливневой канализации Владивостока. На сегодняшний день имеются планы по ее развитию. Правительством Приморского края выделяется дополнительное финансирование на содержание и ремонт сети ливневой канализации г. Владивостока».

МНЕНИЕ

На вопрос корреспондента «Золотого Рога»: «По какому принципу выбираете, где нужно ремонтировать ливневки?» специалист городской администрации, в частности, ответил: «Мы по факту прочистки и промывки системы видим, что, допустим, этот коллектор скоро не выдержит. Поэтому включаем его в план капремонта. Бывает, конечно, и так, что обходимся текущим ремонтом: заменили один колодец, и ливневой коллектор заработал. Но бывает и по-другому, когда надо менять не один колодец, а километры трубопроводов: как это сейчас делается на улице Борисенко. Также, естественно, обращаем внимание на просьбы граждан, требования прокуратуры, обращения депутатов думы Владивостока и Законодательного собрания края. По факту всех выявленных причин формируется план, и потом он претворяется в жизнь на следующий год или немного позже».

На фото: Неразвитая и требующая хорошего ремонта система ливневой канализации исправно доводит город до потопов.

Фото автора

Виктор КУДИНОВ. Газета «Золотой Рог», Владивосток.