Тайгу спасут посадки

Сохранение реликтовых и ценных пород деревьев в приморских лесах требует неусыпного контроля

О том, что лес - наше богатство, за счет которого кто-то хорошо живет, сегодня знает любой и каждый. Однако общая ценность уссурийской тайги из-за практиковавшихся многолетних опустошительных рубок значительно снизилась, возобновляемые запасы качественной древесины подорваны, и возможно, возобновятся лишь спустя не одно десятилетие. До зрелого состояния лес растет долго.

Осуществление региональной государственной программы «Охрана окружающей среды Приморского края» на 2020-2027 годы нацелена на ускорение лесовосстановления и замещение малоценных пород деревьев на ценные, что очень важно для благополучия будущих поколений.

Чем богаты?

Безусловно, Приморье не самый богатый лесной регион мира. Здесь не встречается эбеновое и тигровое дерево, бакаут, амарант, нет золотистого или канадского кедра, розового дерева или палисандра. Однако есть у нас и свои деревья-краснокнижники, и ценные породы, потенциал которых надо сохранять, но, к сожалению, он год от года пока только снижался.

Поразительный факт: на десятках гектаров леса, который уничтожается проектом Находкинского завода минеральных удобрений, представители контролирующих органов не нашли редких и краснокнижных животных и растений. Им не встретился ни один тис, ни один диморфант или экземпляр редкой японской вишни или иной нашей лесной редкости. Когда это только успели извести! Ну, а дуб за редкость у нас сегодня пока не считается. Однако…

Уссурийская тайга имеет ценность не только благодаря краснокнижным и редким породам деревьев, но и тем, которые относительно широко распространены и имеют высокое хозяйственное значение. В частности, кедр корейский, рубки которого с большим трудом были ограничены. По данным Амурского отделения WWF, если бы в 2017 году лесозаготовителям удалось протолкнуть снятие ограничений рубок кедра, то в лесном фонде ДФО из 2,6 миллионов га охраняемых кедровых лесов осталось бы лишь около 5%. Особенно это трагично было бы для Приморья, поскольку ущерб от вырубки кедра ничем не оправдан. Его исчезновение лишает население одного из привычных видов постоянного заработка, а диких животных - привычного сытного корма.

Что еще?

К ценным породам деревьев, встречающимся в России, по данным портала lesoteka.com, относятся такие, встречающиеся в приморском лесу, деревья, как аралия высокая, вишня, орех маньчжурский, дуб, ясень, клен, акация белая. Безусловно, они и при осуществлении проекта НЗМУ, и в случаях реализации других проектов уничтожаются при подготовке строительных площадок. То есть, надо четко признавать, что уничтожается не какой-то сорный, а на самом деле ценный лес. Да что там ценные породы, когда под строительство ЖСК «Остров» было вырублено и пересажено (где они сейчас эти пересаженные?!) более 800 краснокнижных диморфантов! Конечно же, ценный лес сводится и при строительстве новых микрорайонов Владивостока.

Кстати, надо не забывать и о липе, которая для региона имеет особую ценность. Три ее вида дисперсно произрастают в широколиственных лесах Приморья и являются главным медоносом, обеспечивая в иной год до 90% всего медосбора - это 5 000 тонн и более деликатесного продукта в год.

В лесной план Приморья, подписанный в прошлом году губернатором Олегом КОЖЕМЯКО, были введены ограничения по рубке липы, и объявлены «зоны покоя» по более чем 10% всего лесного фонда края - это около 1,2 миллиона гектаров, в основном в таежных районах.

Зона покоя распространяется на территорию радиусом в 3 км от участка, на котором расположена пасека. Однако много липы растет вне пределов этих зон. Она присутствует и в озеленении городов и поселков, где ее тоже законно либо незаконно вырубают. Мягкая и приятная на запах древесина липы пользуется у потребителей высоким спросом, и поэтому ее таежные запасы продолжают сокращаться как шагреневая кожа. Так, по данным Амурского отделения WWF, в 2018 году реальный объем древесины липы, вырубленной на Дальнем Востоке для экспорта, более чем в 4 раза превысил официально регистрируемый объем разрешенной заготовки! Кстати, экспертами тогда же был отмечен и огромный переруб квот по дубу и ясеню.

В этом году WWF России с АНО «Центр природоохранных инициатив» и Союзом пчеловодов Приморского края впервые за последние 40 лет инициировали картирование пасек. На карты было решено нанести все точки «выпаса» пчел, на которых имеются стационарные или передвижные пасеки (пчеловодам-профессионалам обычно приходится кочевать, чтобы взять большой мед). По итогам этой работы зоны покоя для липы должны быть расширены, а ее рубки - уменьшены.

«Кедр» заступил на стражу

Все тайное рано или поздно становится явным. Вырубка арендаторами ценных пород деревьев, обедняющая тайгу, или деятельность черных лесорубов вскрываются наблюдениями и проверками.

В последние два года в Приморье по инициативе WWF России проходила апробацию система «КЕДР», разработанная при содействии этой общественной организации. Главная задача этой системы - борьба с незаконными рубками с помощью постоянного космического мониторинга лесных территорий.

В настоящее время система «Кедр» переходит в режим постоянной эксплуатации, что должно резко усилить контроль за приморским лесом со стороны надзорных органов и общественных организаций.

Помимо космического мониторинга система «Кедр» дает возможность проверять сигналы о лесоизменениях с помощью дронов, которые начали поступать на вооружение инспекции Департамента лесного хозяйства Приморского края два года назад. Только в минувшем году правительством края для 11 лесничеств было закуплено 35 беспилотников, и более 100 лесных инспекторов, сотрудников авиалесоохраны и представителей заинтересованных ведомств прошли специальное обучение по применению дронов в своей работе и созданию полетных миссий для обнаружения незаконных рубок.

Специалист по устойчивому лесопользованию Амурского филиала WWF России Павел ГАРАЖА считает, что необходимый эффект достигнут: «Уникальная система космического мониторинга лесоизменений «КЕДР» теперь значительно облегчает труд лесных инспекторов и делает их работу по борьбе с нелегальными рубками более эффективной». По его словам, за два года ее тестирования на территории 4-х дальневосточных лесничеств, на основе которых проходил эксперимент, были выявлены 109 незаконных рубок с объемом незаконно заготовленной древесины 11 652 кубометров и экологическим ущербом 921 миллионов рублей. В первом полугодии этого года в Приморье таким образом было выявлено еще 16 незаконных рубок с большим объемом древесины и ущербом свыше 125 миллионов рублей.

Лесорубы при освоении арендных участков выбирают наиболее ценные объекты, что вполне закономерно, но несправедливо по отношению к природе. Об этом говорят материалы отдельных проверок. Так, по обращениям жителей села Бельцово Яковлевского района в этом году был проведен рейдовый осмотр рубок в районе Молчановского ключа, всего в километре от села. И он выявил серьезные нарушения. На двух выделах, которые по документам считались дубняками, были обнаружены лишь единичные дубы. Еще один смежный выдел, затронутый рубками, проверка отнесла к кедровникам, в которых, согласно Правилам заготовки древесины, рубки в насаждениях с долей участия 3 единицы и более кедра корейского запрещены.

Проверка отметила манипуляции с лесоустроительными данными на этой территории, приведшим к необоснованному увеличению расчетной лесосеки и необоснованному назначению рубок - прежний проект освоения был заменен новым, по которому годовой лимит по рубкам спелых и перестойных насаждений увеличился почти в четыре раза. Кроме того, лесозаготовители устраивали на крутых склонах подрезные волока - канавы до 2 метров глубиной, что в перспективе изменит уровень грунтовых вод, и у жителей села Бельцово могут возникнуть серьезные проблемы с питьевой колодезной водой, подпитываемой ключом, где велись заготовки леса. И около 40% древесины арендатор так и не смог вывезти с делян, и она осталась гнить.

Запрет на рубки в районе Бельцово был введен еще в конце минувшего года. В декабре вице-губернатор Александр КОСТЕНКО, комментируя ситуацию и необходимость серьезно разобраться в ней, отмечал, что в этом вопросе «нужно учитывать мнения людей, и незаконных рубок леса быть не должно».

Обузданный «переруб»

В последнее время, благодаря совместной работе специалистов WWF и Департамента лесного хозяйства Приморского края, были выявлены серьезные пробелы в лесном законодательстве, которые позволяли недобросовестным арендаторам в течение многих лет вести рубки ценных пород деревьев в объемах, превышающих устойчивый для их ареалов уровень.

В итоге эти пробелы были ликвидированы. Теперь арендаторы не могут заготавливать ценные породы в объемах, которые превышают объемы, установленные в договорах аренды, что позволяет сохранять дубы и ясени, играющие значительную роль в сохранении амурского тигра. Кроме того, исключены бюджетные потери, поскольку ранее арендаторы не платили за заготовку этой ценной древесины, а оценка лишь за один год сверхплановой добычи лесозаготовителей показала, что только по одному приморскому лесничеству переруб сверх выделенных объемов составил около 500 миллионов рублей.

Кроме того, в начале прошлого года в Приморье вступили в силу новые лесохозяйственные регламенты лесничеств, включающие предложения WWF России по сохранению биоразнообразия. Этими регламентами, в частности, определено, что при заготовке древесины лесозаготовители теперь должны сохранять определенные ценные участки леса, которые важны для поддержания биологического разнообразия в регионе.

КСТАТИ

Сажать не пересажать!

По данным краевого министерства лесного хозяйства и охраны объектов животного мира, в этом году в Приморье в рамках лесовосстановительных работ и регионального проекта «Сохранение лесов», который является составной частью нацпроекта «Экология», до зимних холодов будет в целом высажено свыше 3 миллионов 100 тысяч саженцев. В основном - корейского кедра.

Руководитель министерства Валентин КАРПЕНКО отмечает, что кроме кедра активно ведутся посадки ели и дуба, но, если есть социальный заказ населения на другие породы ценных деревьев, то он тоже будет выполняться. В частности возможны активные посадки липы. В этом году, благодаря посадкам, запланировано восстановить порядка 300 га приморских лесов, а до 2024 года - около двух тысяч. Большой объем работ по восстановлению продуктивности уссурийской тайги должны выполнить по своим планам и лесопользователи.

На фото: Редеют наши леса…

Фото автора

Виктор КУДИНОВ. Газета «Золотой Рог», Владивосток.