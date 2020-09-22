Земле нужна инфраструктура

В Приморье постепенно решаются вопросы с обеспечением услугами ЖКХ ДВ-гектаров и участков для многодетных семей

Новые жилые районы в городах Приморья строятся параллельно с созданием транспортной и коммунальной инфраструктуры. Еще на этапе проектирования инвестор учитывает обеспеченность площадки будущего строительства инженерными сетями и стоимость техприсоединения.

Однако и для участков, предназначенных под индивидуальное жилищное строительство, вопросы с обеспечением инфраструктурой тоже крайне актуальны. Однако разница с многоэтажными проектами состоит в том, что выступает рядовой гражданин со скромными финансовыми возможностями, а себестоимость работ по присоединению оказывается довольно высокой. Тем не менее, на протяжении последних лет в Приморском крае постепенно решаются вопросы, связанные с обеспечением необходимой инфраструктурой участков, полученных в рамках программы «Дальневосточный гектар» и земельных наделов, предоставленных многодетным семьям под строительство индивидуального дома.

Гектарам нужна «инфраструктурная» программа

В конце 2019 года власти Приморья выступили с предложением оказывать поддержку владельцам «дальневосточных гектаров» в освоении земли в рамках федеральной программы – после того, как президент России Владимир ПУТИН на пресс-конференции отметил, что при реализации программы отмечаются проблемы, которые в основном они связаны с отсутствием инфраструктуры около выделяемых участков.

По предварительным подсчетам, проведенным органами местного самоуправления края, стоимость создания объектов инфраструктуры на одно скопление земельных участков варьируется от 300 млн до 2 млрд рублей – в зависимости от географического расположения и рельефа территории. Администрация Приморского края выступила с инициативой о разработке и утверждении федеральной программы, предусматривающей комплекс мер поддержки для освоения гражданами земельных участков и финансирование мероприятий за счет средств федерального бюджета.

Отметим, что к началу 2020 года край по-прежнему лидировал среди регионов Дальнего Востока по количеству заявок и заключенных договоров на выдачу «дальневосточных гектаров» - соответственно, 54,5 тысяч заявлений и 15,7 тысяч договоров безвозмездного пользования землей. В крае насчитывается 40 мест скопления «дальневосточных гектаров». Неоднократно поднимался вопрос строительства в таких кластерах электросетевой и дорожной инфраструктуры. Однако, как отмечают в приморском филиале АО «Дальневосточная распределительная сетевая компания», пока от владельцев земли, выданной по программе «Дальневосточный гектар», поступают единичные заявки на разных территориях края, поданные непосредственно собственниками. Отдельной программы для электрификации таких участков нет ни в крае, ни на федеральном уровне, поэтому их подключение идет в рамках действующего законодательства, а стоимость рассчитывается на основании единых ставок для сетевых организаций, утвержденных Агентством по тарифам Приморского края. На данный момент электроэнергией обеспечено 293 участка, полученных по программе ДВ-гектаров.

Для владельцев «дальневосточных гектаров», которые удалены от электросетевой инфраструктуры, потребуются специальные расчеты для определения стоимости подключения. В них учитывается строительство воздушных или кабельных линий, трансформаторных подстанций и прочих объектов. Принятый порядок обязывает заявителей установить на своем участке счетчики электроэнергии, подготовить энергопринимающие устройства к подаче нагрузки, проложить кабель или воздушную линию.

Жилье в обмен на лес

Государственная программа «Обеспечение доступным жильем и качественными услугами ЖКХ населения Приморского края» на 2020-2027 годы предусматривает развитие не только многоэтажного, но и индивидуального жилищного строительства. Не стали исключением и ДВ-гектары, более половины обладателей которых, согласно статистике, берут землю под ИЖС.

Именно поэтому год назад в регионе стартовал пилотный проект по предоставлению льготных домокомплектов участникам программы с использованием увеличенной до 200 кубометров квоты на заготовку древесины. Для получения соответствующей льготы нужно выполнение ряда условий, среди которых наличие «дальневосточного гектара» с видом разрешенного использования - под индивидуальное жилищное строительство, а также наличие договора подряда с организацией лесоперерабатывающего комплекса на строительство индивидуального жилого дома, предусматривающего заготовку и переработку леса.

- Мы пошли по пути развития деревянного домостроения. Администрацией Приморского края совместно с Агентством по развитию человеческого капитала на Дальнем Востоке разработан законопроект, который увеличивает норматив добычи леса в целях строительства жилого дома до 200 кубических метров. Данная льгота будет предоставляться для граждан, получивших земельные участки в соответствии с 119 Федеральным законом, - рассказал на ВЭФ 2019 врио вице-губернатора Приморского края Михаил ПЕТРОВ.

Льгота призвана удешевить строительство домов на дв-гектарах. Под пилотный проект на территории Приморского края было отведено порядка 315 га леса, однако эта площадь может меняться по мере пользования получателями «гектаров» этой льготой.

Стоимость домокомплекта для участников программы получится значительно меньше, чем на рынке, однако воспользоваться ей можно только один раз. Для этого «гектарщикам» необходимо обратится в филиал Приморского лесничества с пакетом необходимых документов. В частности, требуется наличие договора подряда с организацией лесоперерабатывающего комплекса на строительство индивидуального жилого дома, предусматривающего заготовку и переработку леса.

Участки для многодетных: работы возобновлены

В ноябре 2011 года был принят краевой закон №837-КЗ «О бесплатном предоставлении земельных участков гражданам, имеющим трех и более детей, в Приморском крае». Такого рода документы были разработаны и приняты по всей стране по инициативе, высказанной в 2011 году президентом РФ Дмитрием МЕДВЕДЕВЫМ. Согласно закону Приморского края, граждане, имеющие трех и более детей, могут бесплатно получить для индивидуального жилищного строительства от 0,07 до 0,2 га земли.

Полномочия по составлению реестров граждан, формированию земельных участков и предоставлению их семьям переданы муниципалитетам. Однако активно процесс выдачи земли удалось наладить только к концу 2014 года. При этом в большинстве муниципалитетов проблем по данному направлению не возникло, то во Владивостоке участки зачастую выделялись в малопригодных для строительства местах, а проведению инженерных коммуникаций к наделам препятствовали многочисленные ограничения на проведение работ в лесной зоне.

Наиболее успешно на данный момент реализуются мероприятия по подключению участков многодетных семей к электричеству. В частности, в районе бухты Лазурная во Владивостоке, где расположен наиболее крупный массив земель для многодетных, была выполнена реконструкция подстанции «Лазурная», построена линия 110 кВ и установлено несколько трансформаторных подстанций. Развернуть строительство распределительной сети до границ земельных участков собственников было невозможно из-за отставания по срокам строительства дорог в микрорайоне. Сейчас начато строительство дороги в районе бухты Лазурной. Энергетики, в свою очередь, готовятся к монтажу сетей 0,4 кВ до границ земельных участков собственников.

Кроме того, в 2020 году приморский филиал «Дальневосточной распределительной компании» занимается подключением участков, выделенных многодетным семьям по краевой программе, в Артеме в районе улицы Павла Позднякова, улицы Евдокии Мартыненко и улицы Бориса Жогло. Распределительных сетей в Артеме у приморского филиала ДРСК не было, а с подключением к сетям смежной сетевой организации – АЭСК (Артемовская электросетевая компания) у собственников участков возникли сложности.

В первом квартале текущего года «Приморские электрические сети» закончили строительство сети 6 кВ в Артеме неподалеку от выделенных участков, что позволило принимать заявки от многодетных семей. В марте представители сетевой компании встречались с собственниками участков и определили дальнейший алгоритм действий. Сейчас в филиале зарегистрировано пять заявок на подключение; идет проектирование – прорабатываются схемные решения, готовятся документы для проведения торговых процедур на выполнение строительно-монтажных работ.

Досье "Золотого Рога": Программа «Дальневосточный гектар» предполагает однократное выделение земельного участка в безвозмездное пользование предоставляется гражданину РФ. Площадь земельного участка не может превышать 1 га, но может быть меньше указанного размера. С 1 июня 2016 года программа вступила в действие для жителей Дальнего Востока, а с 1 февраля 2017 года - для жителей остальной территории России. Земельный участок первоначально предоставляется гражданину РФ на срок 5 лет на основании договора безвозмездного пользования земельным участком. По истечении 5 лет существует несколько вариантов развития событий: земельный участок может быть по желанию гражданина передан в долгосрочную аренду, либо в собственность бесплатно.

На фото: К началу 2020 года край по-прежнему лидировал среди регионов Дальнего Востока по количеству заявок и заключенных договоров на выдачу «дальневосточных гектаров» - соответственно, 54,5 тысяч заявлений и 15,7 тысяч договоров безвозмездного пользования землей.

Фото автора

Александр САЛКОВ. Газета «Золотой Рог», Владивосток.