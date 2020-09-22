Нетерпимость к нарушителям

В Приморье постоянно совершенствуют антикоррупционное законодательство

Борьба с коррупцией – это не только громкие дела, но и формирование у граждан и лиц, работающих в органах власти, антикоррупционного сознания. Этому способствует как разъяснительная работа, так и планомерное усиление контроля за доходами и расходами государственных и муниципальных служащих, глав и депутатов, проводимая в последние годы.

Об основных направлениях профилактики коррупционных и иных правонарушений в органах власти Приморского края «Золотому Рогу» рассказал директор профильного департамента регионального правительства Александр КУРОЧКИН.

- Как давно работает возглавляемый Вами департамент? Что входит в его функции?

- Департамент по профилактике коррупционных и иных правонарушений Приморского края создан в 2015 году во исполнение указа президента №364-ФЗ. Департамент включает в себя два отдела: организационно-аналитический и отдел проверок. Штатная численность – 12 сотрудников. При отборе сотрудников в обязательном порядке учитывается наличие высшего образования; предпочтение отдается бывшим сотрудникам органов прокуратуры, внутренних дел, госбезопасности, юристам с практическим опытом работы, специалистам в сфере государственной и муниципальной службы.

Основные цели работы департамента понятны, исходя уже из его названия – это профилактика. То есть комплекс мер, направленных на предупреждение коррупционных нарушений. Наша задача – сформировать у лиц, замещающих государственные и муниципальные должности Приморского края, государственных гражданских и муниципальных служащих, граждан нетерпимости к коррупционному поведению. Департамент осуществляет контроль за соблюдением данными лицами антикоррупционных стандартов – запретов, ограничений и требований, установленных в целях противодействия коррупции; обеспечение соблюдения требований законодательства, связанных с контролем за расходами, а также иных антикоррупционных норм.

С целью решения описанных задач департаментом предпринимаются меры по предотвращению и урегулированию конфликта интересов. Департамент оказывает консультативную и методическую помощь, анализирует достоверность и полноту сведений о доходах, имуществе и обязательствах имущественного характера, осуществляет контроль за расходами. Также департамент разрабатывает проекты нормативно-правовых актов, которые относятся к сфере его ответственности.

Работа по предотвращению коррупции связана, прежде всего, с реализацией принятого на федеральном уровне Национального плана противодействия коррупции на 2018-2020 годы. На региональном уровне нами разработана, согласована с другими органами исполнительной власти и с прокуратурой и принята Программа противодействия коррупции в Приморском крае на 2018-2020 годы. Ее реализация предполагает совершенствование организационных и правовых основ противодействия коррупции, совершенствование и реализацию механизма контроля за соблюдением антикоррупционных норм и стандартов, повышение эффективности противодействия коррупции при осуществлении закупок для государственных и муниципальных нужд, антикоррупционное обучение и антикоррупционную пропаганду.

- Каковы результаты работы департамента за последнее время?

- В 2019 году при непосредственном участии департамента были внесены шесть изменений в три краевых закона, 15 изменений в 11 нормативных правовых актов. При этом разработаны и приняты губернатором Приморского края четыре НПА, регулирующие анализ сведений о доходах, получение гражданским служащим разрешения на участие в управлении коммерческой организации, порядок уведомления главами округов и районов и депутатами муниципального уровня о личной заинтересованности, которая приводит к конфликту интересов, а также проверку лиц, поступающих на должности руководителей краевых предприятий.

Только за первое полугодие 2020 года по инициативе нашего департамента был принят один краевой закон, а также внесены изменения еще в шесть краевых законов и 21 изменение в 15 нормативно-правовых актов. Во втором полугодии начата работа по организации проведения антикоррупционного мониторинга на территории Приморского края, в ходе которого планируется осуществлять наблюдение и контроль за реализацией требований антикоррупционного законодательства. Важным мероприятием станет подготовка цикла телепередач по правовому просвещению населения по вопросам антикоррупционной деятельности в рамках государственной программы «Безопасный край» на 2020-2027 годы.

- Обязан ли государственный (муниципальный) служащий, поступая на работу, досконально знать нормы антикоррупционного законодательства? Ведется ли разъяснительная работа по данному вопросу на этапе проведения конкурсов, прохождения проверок соискателями должностей в правительстве ПК?

- Претенденты на замещение должностей государственной гражданской службы в обязательном порядке встречаются с сотрудниками нашего департамента, поскольку каждый претендент обязан предоставить данные о доходах, имуществе и обязательствах имущественного характера. Можно констатировать, что сейчас претенденты – а это в основном молодежь – приходят с достаточно хорошим объемом знаний по вопросам противодействия коррупции. В беседах с ними мы выясняем различные обстоятельства, которые могут препятствовать приему на работу, изучаем анкетные данные, проводим первичный анализ поступающих документов – устанавливаем, является человек учредителем коммерческой структуры или индивидуальным предпринимателем. По результатам составляется документ, который мы направляем в департамент государственной гражданской службы Приморского края для принятия окончательного решения.

В целом могу сказать, что в последние год-два вузы предоставляют нам довольно образованных в плане противодействия коррупции граждан. Если говорить о кандидатах на замещение должностей в нашем департаменте, то мы обязательно предлагаем будущим выпускникам пройти у нас стажировку на завершающей стадии обучения. Поняв специфику работы департамента, многие из них по завершении обучения в вузе подают документы для постоянного трудоустройства.

- Каковы наиболее типичные нарушения, связанные с несоблюдением антикоррупционных норм и стандартов?

- Несколько лет назад, когда департамент только начинал работу, большинство нарушений было связано с предоставлением неполных или недостоверных сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера. Однако львиная доля этих нарушений была совершена неумышленно, и большинство ошибок было связано с неточностью заполнения документов. Тем не менее, к каждому нарушителю применялись меры ответственности. Были отдельные случаи, когда люди не предоставляли такие сведения вовсе, и тогда нами инициировалось досрочное прекращение полномочий. В некоторых случаях сложности возникали у депутатов в отдаленных сельских поселениях, которые своевременно не могли получить необходимые сведения – например, в банковских организациях.

- В 2020 году в связи с пандемией государственным и муниципальным служащим разрешили предоставить данные о доходах, имуществе и обязательствах имущественного характера позже обычного. Все ли успели отчитаться?

- Указом президента РФ декларационная кампания была продлена до 1 августа включительно. Соответственно, уточненные сведения о доходах представлялись до 1 сентября. Сейчас мы можем говорить о том, что среди лиц, замещающих государственные должности, государственных гражданских служащих, нарушений по срокам предоставления данных сведений не допущено. В прошлом году таких случаев было около 15, и по каждому факту были проведены проверки.

Существенно улучшилась ситуация, связанная с предоставлением сведений о доходах от глав и депутатов в муниципальных образованиях. На данный момент известно примерно о 40 случаях, когда данные не были предоставлены вовремя. Добавлю, что по окончании декларационной кампании департаментом уже начата работа по анализу достоверности и полноты сведений, отраженных в декларациях.

- Каковы функции Комиссии по соблюдению требований к служебному поведению государственных гражданских служащих аппарата губернатора Приморского края, аппарата администрации Приморского края, органов исполнительной власти Приморского края и урегулированию конфликта интересов? Как часто комиссия проводит заседания, и какие ситуации на ней обычно рассматриваются?

- Комиссия создана при правительстве Приморского края. В составе комиссии – 11 человек, возглавляет ее вице-губернатор – руководитель аппарата губернатора и правительства Приморского края Антон ВОЛОШКО. Комиссия рассматривает вопросы, связанные с соблюдением антикоррупционных стандартов и обязанностей, а также с необходимостью принятия мер, связанных с предотвращением или урегулированием конфликта интересов. По решению комиссии виновные лица могут быть привлечены к дисциплинарной ответственности, вплоть до предложения губернатору об увольнении нарушителя в связи с утратой доверия.

Что касается конфликта интересов, то он возможен, например, при трудоустройстве лиц, ранее замещавших госдолжности или должности государственной гражданской службы – если они обладали функциями госуправления в отношении организации или учреждения, которое становится местом работы после увольнения с госслужбы. Подчеркну, что о поступлении на новую работу комиссию должны уведомить как работодатель, так и бывший госслужащий. По всем таким случаям нашим департаментом готовится заключение, которое направляется в комиссию, и практически во всех случаях она дает разрешение на трудоустройство.

ВОПРОС РЕБРОМ

- Каков механизм привлечения к ответственности лиц, замещающих государственные должности Приморского края, государственных гражданских служащих Приморского края, муниципальных служащих и граждан в случае нарушения ими антикоррупционного законодательства?

- Департамент не наделен полномочиями по проведению доследственных проверок или расследованию уголовных дел, осуществлению оперативно-следственных мероприятий. Однако в необходимых случаях, при установлении обстоятельств совершения коррупционных правонарушений, мы ходатайствуем о проведении подобных мероприятий.

На фото: Александр Курочкин: «Основные цели работы департамента понятны, исходя уже из его названия – это профилактика. То есть комплекс мер, направленных на предупреждение коррупционных нарушений».

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Артем СТРОГИН. Газета «Золотой Рог», Владивосток.