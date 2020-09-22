Благодарность за заслуги

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Пожилым приморцам облегчили бремя оплаты услуг ЖКХ
В 2020 году, несмотря на осложнение экономической ситуации, в Приморье продолжают действовать меры социальной поддержки в части оплаты жилищно-коммунальных услуг. Они ориентированы на разные категории населения, наиболее массовые из которых – пожилые люди и семьи с низкими доходами.
В связи с переходом на новую схему обращения с твердыми коммунальными отходами приморцы начали получать отдельную квитанцию за данную услугу – от КГУП «Приморский экологический оператор». И, как и в случае с другими ЖКУ, появились и категории граждан, которые имеют право оплачивать вывоз и утилизацию ТКО на льготных условиях. В частности, право на компенсацию расходов в размере 50% получили участники Великой Отечественной войны, граждане, пострадавшие от воздействия радиации, инвалиды и семьи с детьми-инвалидами, проживающие в государственном и муниципальном жилье, ветераны труда, труженики тыла, жертвы политических репрессий.
Кроме того, пожилые приморцы, которые составляют немалую долю жителей частного сектора, оценили и принятый в мае краевой закон, позволивший платить за вывоз твердых коммунальных отходов столько же, как и в многоквартирных домах. Причем тем, кто с января по май оплачивал услуги регоператора по «повышенному» тарифу, впоследствии был произведен перерасчет. Как пояснила заместитель председателя правительства края Елена ПАРХОМЕНКО, основная задача – снижение социальной напряженности. Более 400 тысяч человек в Приморье живут в собственных домах, для которых тариф был почти вдвое выше, чем для жителей многоквартирных домов – 115 рублей и 65 рублей соответственно. По предварительным расчетам, на выравнивание «мусорного» тарифа между «городом» и «деревней» до конца 2020 года будет израсходовано почти 250 млн рублей.
Добавим, что еще в конце 2018 года по инициативе главы Приморья Олега КОЖЕМЯКО в регионе был принят ряд законов, которые обозначили новые меры социальной поддержки пожилых людей. Благодаря закону «О детях войны в Приморском крае», родившиеся с 1928 по 1945 год граждане получили право на компенсацию расходов на оплату ЖКУ в размере 50%, а также на полную компенсацию уплаченных взносов за капитальный ремонт. Большинство «детей войны» и ранее пользовалось льготами по оплате ЖКУ в силу наличия других льготных статусов, но около 28 тысяч человек получили возможность сэкономить на «коммуналке» впервые. Кстати, льготы действуют не со дня подачи человеком соответствующего заявления, а с 12 ноября 2018 года – дня, когда закон «О детях войны» вступил в силу. В свою очередь, для тружеников тыла в конце 2018 года добавили компенсацию 50% расходов на оплату жилого помещения и 100% расходов на оплату взноса на капитальный ремонт.
Кроме того, в Приморье продолжает предоставляться компенсация взноса за капитальный ремонт для неработающих пенсионеров старше 70 и 80 лет, являющихся собственниками жилья, одиноко проживающими или проживающими в составе семьи, состоящей только из совместно проживающих неработающих пенсионеров. Для пенсионеров старше 70 лет, не имеющих льготного статуса, закон предусматривает компенсацию в сумме 50% от взноса.
Продолжают выплачиваться и субсидии по оплате ЖКУ, которыми пользуются более 40 тысяч приморцев. С января по август на эти цели израсходовано 473 млн рублей. В региональном министерстве труда и социальной политики напомнили, что по ранее существующему стандарту право на субсидию имела семья, расход которой на оплату жилищно-коммунальных услуг превышал 22% совокупного дохода семьи. Однако с июля 2019 года региональный стандарт максимально допустимой доли собственных расходов граждан снижен до 10%, если среднедушевой доход семьи ниже величины прожиточного минимума, установленного в Приморье. Среди получателей этого года 14 тысяч семей оформили меру социальной поддержки с применением нового стандарта. Кроме того, в 2020 году, в связи с профилактическими мероприятиями по нераспространению коронавирусной инфекции, на федеральном уровне принято решение о беззаявительном продлении субсидии тем, у кого срок ее предоставления истек в период с 1 апреля по 1 октября. Задолженности по оплате за ЖКУ, возникшие в этот период, не станут причиной для отказа в субсидии.
Еще почти 651 млн рублей с начала 2020 года направлен из краевого бюджета на выплаты и компенсации в сфере коммунальных услуг бюджетникам Приморья. Их получают более 44,9 тысяч работников бюджетных организаций. При этом граждане не освобождаются от платежей за коммунальные услуги – компенсация приходит после того, как квитанции будут оплачены.
Добавим, что уровень возмещения населением затрат на предоставление жилищно-коммунальных услуг по установленным для населения тарифам является одним из целевых индикаторов государственной программы «Обеспечение доступным жильем и качественными услугами ЖКХ населения Приморского края» на 2020-2027 годы.
На фото: Право на компенсацию расходов в размере 50% получили участники Великой Отечественной войны, граждане, пострадавшие от воздействия радиации, инвалиды и семьи с детьми-инвалидами, проживающие в государственном и муниципальном жилье, ветераны труда, труженики тыла, жертвы политических репрессий.
Фото автора.
Александр САЛКОВ. Газета «Золотой Рог», Владивосток.
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