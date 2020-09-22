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Путепровод ремонтируют комплексно
Во Владивостоке продолжается комплексный ремонт главной транспортной артерии города - Некрасовского путепровода. Столь масштабные работы проводятся впервые с момента его открытия. Финансирование осуществляется за счет субсидий Минвостокразвития.
Как сообщили в городском управлении дорог и благоустройства, в план ремонта был включен не только сам путепровод, но и весь участок от пересечения улицы Некрасовской и проспекта Красного Знамени до стадиона «Строитель». Общая протяженность участка 2 км. Ремонтируют его по частям, а чтобы на время ремонта не усугублять и без того плотное движение автотранспорта, основные работы ведутся в ночное время.
Ремонтируется как проезжая часть, так и тротуары. Асфальт подрядчик укладывает в два слоя, верхний сверхпрочный слой дорожной одежды - из щебеночно-мастичного асфальтобетона. Предварительно было снято старое асфальтовое покрытие, подняты на новый уровень люки и решетки инженерных коммуникаций и выполнен ряд других подготовительных работ. Параллельно с асфальтированием восстанавливается бетонное ограждение и разделительная полоса.
После завершения работ на путепроводе в сторону выезда из города аналогичные мероприятия пройдут на его противоположной стороне. На время ремонта автомобилистам предлагается воспользоваться другими маршрутами, в том числе объездной дорогой от мыса Кунгасного через Нефтеветку с дальнейшим выездом на проспект 100-летия Владивостока в районе стадиона «Строитель».
Светлана СМИРНОВА. Газета «Золотой Рог», Владивосток.
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