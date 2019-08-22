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Новые механизмы по стимулированию экономического роста на Дальнем Востоке рассмотрят на ВЭФ-2019
Обсуждение основных механизмов и мер по стимулированию экономического роста на Дальнем Востоке состоится в рамках деловой программы V Восточного экономического форума, который состоится во Владивостоке 4–6 сентября.
Президент Российской Федерации Владимир Путин поставил задачу – к 2024 году войти в число пяти крупнейших экономик мира. Для ее достижения российская экономика должна расти темпами выше среднемировых. В первую очередь за счет развития несырьевых секторов. Для Дальнего Востока эта задача особенно актуальна с учетом поставленной в Национальной программе развития региона до 2035 года цели по достижению экономического роста в 6%.
Участники сессии «Конкуренция стран за экономический рост. Каков план России?» рассмотрят российский и международный опыт стимулирования экономики, а также обсудят механизмы, которые необходимы для реализации потенциала роста. Также будут предложены инструменты, которые могут быть включены в «Дорожную карту устойчивого роста несырьевого сектора экономики России». В настоящее время по поручению Президента Российской Федерации работа над реализацией этого документа продолжается на базе Аналитического центра Правительства России.
В сессии примут участие представители российских министерств и ведомств, бизнес-сообщества, губернаторы ДФО, а также иностранные эксперты. Модератором дискуссии выступит уполномоченный при Президенте Российской Федерации по защите прав предпринимателей Борис Титов.
«Чтобы выполнить KPI из указа Президента РФ и перечень поручений по реализации Послания Президента Федеральному Собранию, нам надо расти темпами 5–5,6% в год до 2024 года. Нужна проактивная политика, в противном случае к 2023 году мы станем седьмой экономикой мира – нас обойдет Индонезия. Задача экономического роста разделяется как экономическими властями, так и обществом в целом», – отметил Борис Титов.
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