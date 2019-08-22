"Приморскуголь" ставит "космические" рекорды

В 2019 году шахтеры края отметили ударным трудом юбилей Юрия Гагарина

В последнее воскресенье августа десятки тысяч приморцев отпразднуют День шахтера. К очередному профессиональному празднику ООО «Приморскуголь» подходит в бодром темпе: по итогам первого полугодия 2019 года рост добычи угля составил 8,5% к аналогичному периоду прошлого года и достиг 1,8 млн тонн.





Важно, что рост экономических показателей компании происходит вместе с повышением уровня производственной безопасности и социальной защищенности работников предприятия.

«Космические» рекорды

Значительный вклад в увеличение объемов добычи в первые месяцы 2019 года внес разрез «Некковый» - здесь в первом полугодии добыли 306,66 тысяч тонн каменного угля, или 229% к уровню 2018 года. А в разрезуправлении «Новошахтинское» значительно превзойден прошлогодний показатель по вскрыше – в январе-июне было вскрыто 14,36 млн кубометров горной массы, что на 10,7% больше аналогичного периода 2018 года.

Руководство ООО «Приморскуголь» подчеркивает, что главная ценность и движущая сила предприятия – это его коллектив. Работники предприятия не только обеспечивают выполнение плановых показателей, но и ставят настоящие рекорды в ходе трудовых вахт. Эти производственные соревнования проводятся каждый год, и приурочены они к важным датам в истории страны. Например, в 2019 году трудовая вахта на предприятиях ООО «Приморскуголь» была посвящена 85-летию со дня рождения первого космонавта планеты Юрия ГАГАРИНА.

В течение месяца, начиная с 9 марта (в этот день родился космонавт – прим. автора), было развернуто производственное соревнование. Его итогом стали сразу несколько выдающихся достижений. Так, пример эффективной работы показали машинисты экскаватора HITACHI 1200 №11. Сергей САВЧЕНКО за вторую смену 23 марта отгрузил 8930 кубометров (187% от нормы выработки) вскрыши в автосамосвалы; а выработка Захара СТОЯНА за первую смену составила 8103 кубометров (170% от нормы). Кроме того, в период трудовой вахты особо отличились экипажи экскаваторов разрезоуправления «Новошахтинское»: 25 марта 175% от нормы выработки за одну смену выполнил машинист экскаватора ЭКГ-12,5 №62 Александр КОРНЕЕВ. А на экскаваторе класса РС-3000 (№9) передовой уровень работы продемонстрировал машинист Сергей ОСАВЛЮК, который во второй смене 26 марта погрузил 159% от нормы выработки. Достойный вклад в копилку производственных достижений внес машинист экскаватора Хитачи-2600 №8 Сергей БОРИСЕНКО – 129% от нормы выработки за смену.





В филиале «Шахтопроходческое управление Восточное», коллектив которого трудится вахтовым методом на предприятии СУЭК в Хабаровском крае, выполнение плана проходческих работ за март составило 117,2%. Победителем в номинации «Лучший инженерно-технический работник» стал горный мастер участка подземных горных работ Андрей НИКОЛАЕВ, а машинист горных выемочных машин участка подземных горных работ Андрей КАРТАВЕНКО лидировал в номинации «Лучший рабочий».

Лучшим участком по итогам «гагаринской» трудовой вахты стал участок горных работ «Некковый». Горный мастер Павел ХОРУШКИН стал победителем в номинации «Лучший инженерно-технический работник», а машинист экскаватора Евгений МОЛОКОВ победил в номинации «Лучший рабочий». Лучшими по профессии также признаны: бригадир на участках основного производства Александр ЛЕГКОВ, электрослесарь (слесарь) дежурный и по ремонту оборудования Владимир КОПЫСОВ, слесарь по ремонту автомобилей Владимир ДЕМЕРИЧЕВ.

Награды – от президента, звания – от губернатора

В 2019 году профессионализм сотрудников предприятий ООО «Приморскуголь» вновь был отмечен на самом высоком государственном уровне. На торжественном собрании, приуроченном к Дню России, губернатор Приморья Олег КОЖЕМЯКО вручил государственные награды работникам угольной промышленности, отмеченным указом президента России Владимира ПУТИНА.

Знаком отличия «За наставничество» награждена заместитель главного маркшейдера разрезоуправления «Новошахтинское» Светлана ПАТРУШЕВА. Медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени награждены машинист экскаватора РУ «Новошахтинское» Сергей ДЕМИН и начальник специализированного участка по обслуживанию горно-шахтного оборудования Артемовского ремонтно-монтажного управления Сергей НЕФЕДОВ. Кроме того, краевым знаком отличия «Почетный шахтер Приморского края» награжден машинист экскаватора РУ «Новошахтинское» Руслан ШУЛЬГА.

И, конечно, стоит напомнить, что в апреле 2019 года ООО «Приморскуголь» стало лауреатом XV Бизнес-Премии Приморского края, организаторами которой выступают администрация Приморского края и ведущая издательская компания региона – «Золотой Рог». Лидер угольной промышленности Приморья вошел в тройку лауреатов в самой престижной номинации – «Компания года».

Досье "Золотого Рога": ООО «Приморскуголь» является одним из ведущих угледобывающих объединений Дальнего Востока. Создано 18 марта 1943 г. на базе всех угледобывающих предприятий Приморья. Основным акционером компании с 2003 года является АО «Сибирская Угольная Энергетическая Компания» (СУЭК) – один из крупнейших угледобытчиков мира. В составе ООО «Приморскуголь» находятся разрезоуправление «Новошахтинское» и производственная единица «Артемовское Ремонтно-Монтажное Управление». С приходом СУЭК приморские предприятия угледобычи, построенные в середине 20-го века, переживают второе рождение. Компанией проводится мощное техническое перевооружение производственных активов. Знаковым событием в истории угольной отрасли Приморского края стало достижение уровня годовой добычи угля в 5,7 млн тонн в 2011 году.

Новый ресурс





В скором времени, благодаря усилиям ООО «Приморскуголь», в Приморье может начаться добыча редкого и стратегически важного элемента таблицы Менделеева – германия. Этот элемент, используемый в радиоэлектронике и в космической промышленности, особенно часто встречается на Павловском буроугольном месторождении. Германий ставится на баланс промышленных запасов при содержании его в горных породах не менее 50 грамм на тонну. На Павловском угольном месторождении, которое разрабатывается горняками РУ «Новошахтинское», среднее содержание германия - примерно 400-450 грамм на тонну, а на отдельных участках доходит до двух килограммов.

Для более тщательного и оперативного изучения извлекаемых пород на предмет содержания редкого элемента в первом полугодии 2019 года в РУ «Новошахтинское» была создана уникальная лаборатория по определению германия в углях. Раньше состав углей определялся только в специализированных научно-исследовательских институтах.

- Данная лаборатория уникальна. Впервые в России на добычном предприятии создана производственная структура, целью которой является исследование микроэлементного состава углей с максимальной точностью, – подчеркивает начальник отдела качества и обогащения углей АО «СУЭК» Сергей СИЛЮТИН.

Безопасность во главе

В июле текущего года Владивосток стал местом проведения конференции «Промышленная безопасность, охрана и медицина труда, охрана окружающей среды в СУЭК. Итоги 2018 года. Задачи 2019 года», на которую прибыли представители всех регионов присутствия компании. Для гостей была организована экскурсия по цехам Артемовского ремонтно-монтажного управления ООО «Приморскуголь» - крупнейшего и старейшего предприятия Дальнего Востока. В течение нескольких лет в АРМУ успешно реализуется программа «Культура производства», внедренная на всех предприятиях ООО «Приморскуголь». По итогам посещения гости отметили высокий уровень организации производственного процесса.





- Угледобывающая отрасль, без преувеличения, является гарантом экономической устойчивости и благополучия нашей страны. Именно поэтому вопросы безопасности и надежности функционирования объектов угольной промышленности имеют первостепенное значение, - подчеркнул генеральный директор ООО «Приморскуголь» Александр ЗАНЬКОВ, обращаясь к участникам конференции.

Добавим, что в работе конференции принял участие Герой России, бывший космонавт, а ныне – заместитель директора по производственным операциям по вопросам управления персоналом АО «СУЭК» Сергей ВОЛКОВ. По словам человека, который трижды побывал в космосе, отношение к правилам безопасности — то, что роднит подготовку угледобытчиков и космонавтов.

- Здесь не может быть нарушения правил безопасности – так же, как в космосе. Каждый должен знать, что малая ошибка может привести к большой беде, - отметил он. Кроме того, Сергей Волков встретился с участниками смены детского оздоровительного лагеря «Юность» (находится на балансе ООО «Приморскуголь»).

Досье "Золотого Рога": В рамках проводимой в последние годы модернизации в АРМУ было налажено производство дробильно-фрезерных машин (ДФМ) нового поколения для портов и современных электрических мостовых кранов грузоподъемностью до 50 тонн для промышленности, сельского хозяйства, складского хранения, торговли. Также предприятием освоен ремонт электрических машин на морских судах и тяжелой карьерной техники, налажен выпуск строительных металлоконструкций, с разработкой проектной документации. АРМУ изготавливает ковши гидравлических экскаваторов Hitachi и Komatsu, работает с металлами, выплавляет сталь и сплавы разных марок, изготавливает отливки, ремонтирует двигатели, реконструирует приводные ходовые редукторы и тележки, гидромоторы и гидронасосы.

Артем Строгин, фото из архива.

Газета "Золотой Рог", Владивосток.