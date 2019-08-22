Микрокредиты посадили на цепь

Питательной средой для микрофинансовых организаций в России стали тотальная бедность населения и финансовая безграмотность, часто подкрепленная необузданным желанием людей иметь всё и сразу

Часто финансовая безграмотность людей приводит к тому, что заемщики, обращающиеся в микрофинансовые организации (МФО), лишаются имущества, застревая в болоте закредитованности. До недавнего времени, словно сорвавшись с цепи, займодатели устанавливали правила, загонявшие клиентов в угол. Поправки в федеральный закон о микрозаймах в 2019 году направлены, в первую очередь, на защиту таких людей, попавших в трудную жизненную ситуацию.

Сами представители МФО считают, что нововведения положительно отразятся, в том числе, и на легальных игроках рынков взыскания и микрофинансирования. Подробнее о работе микрокредитных организаций в 2019 году газете «Золотой Рог» рассказали эксперты.

Микрокредиты - макропроблемы

По информации пресс-службы Дальневосточного ГУ Банка России, по итогам прошлого года, объём микрозаймов, выданных микрофинансовыми организациями, зарегистрированными на территории Приморского края, вырос на 7%, до 1,4 млрд рублей. На 37% вырос объём займов в пользу индивидуальных предпринимателей, на 6% - в пользу физических лиц, юридические лица услугами МФО стали пользоваться реже. Основной объём - 96% - составляют потребительские микрозаймы, размер которых не превышает 15 тысяч рублей, с процентной ставкой - до 720% годовых и даже более. Но за счет короткого срока – до 2-3 недель – переплата кажется не такой большой.

Как рассказали представители МФО, большинство заемщиков рассчитываются с микрозаймами, но это сильно бьет по семейному бюджету. Например, если семья заняла 15 тысяч рублей, а была вынуждена вернуть 20 тысяч, то в следующем месяце ей опять может не хватить денег – и придется вновь обращаться в МФО.

У тех же, кто не смог расплатиться с кредитом, возникают проблемы. Помимо высокого процента, микрофинансовые компании накидывают сверху пени за просрочку. В результате, долг в 10 тысяч рублей буквально за полгода может превратиться в 300-400 тысяч. Понятно, что у среднестатистического человека нет возможности вернуть такие деньги. Каждый 4-й клиент МФО в России имеет невыплаченный долг.

Чтобы снизить закредитованность населения, правительство принимает конкретные меры. Владимир ПУТИН поручил Центробанку разработать нормативы, которые бы регулировали рынок микрокредитования и позволили бы людям не только защищать свои права, но и снижать кредитное бремя.

Напомним, что с 1 января 2019 года ставка по микрокредитам была ограничена 1,5% в день (или 547,5% в год). Согласно новому законодательству, с 1 июля текущего года размер максимальной процентной ставки по кредитам и займам снизился до 1% в день (или 365% в год). Исключением являются микрокредиты и микрозаймы размером не более 10 тысяч рублей и сроком до 15 дней. По ним общая сумма выплат не превысит 3 тыс. рублей.

Ранее штрафы, которые МФО может налагать на должника, были по сути ничем не ограничены. Компания прописывала в договоре штрафные санкции и пени, но мало кто из клиентов с ними знакомится. Столкнувшись с проблемой выполнения долговых обязательств, человек с ужасом узнавал, что должен компании буквально в десятки раз выше, чем был долг.

С 1 июля максимальная переплата по потребительским кредитам и займам сроком до года (включая проценты, комиссии, штрафы, неустойки) - не может превышать сам долг более чем в два раза.

К примеру, если житель Владивостока взял взаймы 10 тысяч рублей, то отдаст он не более 30 тысяч рублей, где 10 тысяч - это сам долг, а остальная сумма складывается из процентов, неустойки и прочих платежей. Сам размер микрозайма будет ограничен 50 тысячами рублей.

Некоторые микрокредитные организации и сегодня нарушают закон самым бессовестным образом. Одна из новых пострадавших от действий микрокредитной компании на условиях анонимности рассказала:

«Одна воспитываю двух детей. Денег часто не хватает дотянуть до зарплаты. Увидела рассылку на почте - предложение быстрого займа. Показалось, это выход. 3000 на карту перечислили через пять минут после заполнения заявки и подписания договора. Вернула с незначительной переплатой в срок. Вновь обратилась, получила 5000. Отдала долг без проблем. В третий раз займ составил 8000 рублей. И вот тут начались проблемы. Зарплату задержали, пеня и штрафы росли с каждым днем. Заняла у мамы, заплатила 10 тысяч компании. И вдруг примерно через месяц начались звонки, оказалось, что я должна еще столько же! Мол, проценты закрыла не полностью, и на них накапали пени и штрафы. Я выплачивать отказалась. Начался фильм ужасов. Звонили несколько раз в день - утром, днем и вечером. Говорили по-разному - от уговоров до угроз. Например, просили: заплати сейчас хотя бы 3 тысячи, и мы заморозим оставшуюся сумму. Я просто не понимала, с какой стати! Дошло до того, что мой «долг» вырос до 100 с копейками тысяч рублей! Апеллировать к новому закону не получалось, никто из этой странной компании меня не слушал. Вели себя как настоящие коллекторы».

Ситуацию прокомментировал генеральный директор ООО МКК «СДП Групп» Сергей КРИВОНОСОВ:

«Ранее МФО работали так: в первую очередь погашалась процентная часть, а затем основная сумма. Сейчас, согласно новым правилам, сначала будет погашаться основной долг, и только потом - проценты. Например, если человек оформил займ на сумму 10 тыс. рублей под 0,65% в день на срок 10 дней, то общая сумма возврата составит 10650 рублей. Если он вернул только 10 тысяч, на 650 рублей будут начисляться проценты. Общая переплата с наложением штрафов не сможет превышать двухкратного размера займа. И требовать от клиента сумму большую, чем та, которая определяется законом, - мошенничество. В таком случае разумно - обратиться в суд».

С прошлого года права коллекторов значительно ограничены. Взыскивать долг можно только цивилизованным путем, например, через суд с последующим арестом счетов неплательщика или удержанием размера долга из его заработной платы. Сегодня коллекторы не имеют право применять в беседе с должником угрозы и физическое насилие. Связываться с должниками можно только в дневное время и ограниченное число раз. Запрещено звонить третьим лицам – родителям, женам, мужьям, коллегам, начальнику и т. д. Нельзя разглашать личную информацию – например, писать объявление в подъезде «Здесь живет должник». Порча имущества и вторжение на частную собственность преследуются по закону.

Теперь микрокредитные организации обязаны проверять и долговую нагрузку клиентов. Разработана специальная методика, по которой рассчитывается коэффициент предельной долговой нагрузки. Если этот коэффициент превысит определенное значение, то кредитор получит «штраф» в свой кредитный портфель. При большом наличии таких кредитов Центробанк сможет отобрать лицензию у компании. Словом, МФО не могут занимать деньги чрезвычайно закредитованным гражданам.

Сейчас микрокредиты под залог выдавать также не запрещено. Однако взыскать имущество фактически будет невозможно. Дело в том, что максимальный размер штрафов будет ограничен 100% от суммы долга. В результате, сумма сопоставленная со стоимостью заложенного имущества, окажется незначительной.

Рынок самоочищается

Предпринятые правительством меры приведут к сокращению рынка МФО, прогнозируют аналитики. Многие компании просто не смогут подстроить свою бизнес-модель к новым требованиям законодательства. В результате наиболее мелкие игроки исчезнут или будут поглощены конкурентами. С другой стороны, рынок микрокредитования очистится от слабых или недобросовестных игроков.

«Ужесточение, введенное Банком России в отношении микрокредитных организаций, приводит к тому, что рентабельность многих МФО выходит на грань нецелесообразности работы, вследствие чего происходит массовое закрытия офисов. При этом число клиентов остается достаточно стабильным, емкость рынка не увеличивается, высокая конкуренция сохраняется. За текущий год согласно статистике, в России закрылось не менее ста микрофинансовых компаний, притом что зашло на рынок всего несколько МФО. Так, совсем недавно в Уссурийске пришлось свернуть деятельность нашим коллегам, хотя до нововведений компания работала стабильно, - считает Сергей Кривоносов. - Что касается нашей организации, инициатива Регулятора на нас отразилась не критично. Политика нашей микрокредитной компании лояльна по отношению к клиентам уже не первый год».

Политики лояльности и человечности придерживаются многие МФО, успешно пережившие ужесточения правил игры на рынке микрокредитования.

Маркетолог ГК «Касса Взаимопомощи» Максим КРЯЧКОВ пояснил:

«Наша ставка ограничивается в 1% уже более 10 лет. Мы не только предвидели ужесточение законодательства, но изначально выбрали путь, выстраивая социально значимую стратегию, заранее нашли приемлемый баланс между интересами заемщиков и своими задачами развития. Поэтому изменение в законодательстве на нашей компании отразились не критичным образом. Мы - за то, чтобы микрофинансовый рынок очищался».

Сергей Кривоносов согласен с коллегой: нет смысла загонять людей в долговую яму, они от этого богаче не станут. «Есть компании, одобряющие займы 80-ти заемщикам из 100. Мы же одобрим 10 из 100. Лучше иметь меньше клиентов, но нацеленных на возврат. Все это в совокупности приводит к тому, что процент должников в нашей компании - достаточно невысокий», - сказал генеральный директор ООО МКК «СДП Групп».

МНЕНИЕ ЮРИСТА

Директор юридической компании «Мазер Групп» Евгений ТУЛУБЕНСКИЙ прокомментировал ситуацию с юридической точки зрения:

- Можно выделить, как минимум, один положительный момент от внедрения нововведений. Речь идет о лишении каких-либо прав представителей теневого бизнеса. То есть компании, которые и не думали соблюдать законодательные нормы по микрофинансированию, например, относительно итоговой переплаты, не смогут вовсе взыскивать задолженность. Те же коллекторы, не располагающие профильной лицензией, зачастую применяющие в своей практике не только угрозы, но и нанесение вреда имуществу, а порой и здоровью должников, не смогут становиться кредиторами.

Все изменения в Федеральном законе № 353-ФЗ, как и новшества, внедряемые ранее в Федеральный закон № 151-ФЗ, не имеют обратной силы. Соответственно, стоит выделить два важных момента. Во-первых, договоры, заключенные с микрофинансовыми организациями в предыдущие сроки, не подчиняются вышеуказанным правилам. Они регламентируются теми нормами, которые действовали в момент их подписания. Во-вторых, соглашения должны соответствовать ограничениям, действующим в момент их заключения. То есть, например, по микрозайму, полученному 10 сентября 2019 года, максимальная переплата будет составлять 2 объема от взятой в долг суммы. Даже если взыскание будет производиться после ужесточения ограничения от 1 января 2020 года. 1,5-кратный предел переплаты применяется только для вновь заключенных договоров (после 01.01.2020 года).

На фото: Новые правила игры на микрофинансовом рынке направлены на защиту заемщиков, которые сами оказались не в состоянии отказаться от разрушительных услуг.

Фото из архива

Анна МАЦОВСКАЯ. Газета "Золотой Рог", Владивосток.