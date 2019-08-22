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Новые автобусы выйдут на улицы Владивостока

22 Августа 2019, 11:43 | Приморье

Во Владивосток прибыла первая партия автобусов, которые на средства краевого бюджета закупили городские власти. Девять из них - автобусы малой и средней вместимости российских марок «ЛиАз» и «ПАЗ» - уже прошли технический осмотр и пополнят автопарк муниципального предприятия «ВПОПАТ-1».

В этом году на приобретение автобусов для Владивостока краевые власти выделили более 900 миллионов рублей. До конца августа в городе ожидают первые 46 единиц из 95-ти. Осенью машины планируется выпустить на маршруты, список которых сейчас формируется. Прибытие второй партии автобусов, по условиям контракта, запланировано на декабрь.

Как сообщили в городском управлении транспорта, перед городскими властями стояла важная задача закупить автобусы, проезд в которых был бы комфортен, в том числе - маломобильным пассажирам. Все приобретенные машины отвечают требованиям «Доступной среды».

Во всех автобусах есть автоинформаторы и так называемая бегущая строка – она поможет ориентироваться в поездке пассажирам с проблемами слуха. Часть машин оборудована пандусами и местом в салоне для граждан на инвалидных колясках.

Помимо этого, во всех автобусах установлены видеокамеры, а также терминалы для безналичной оплаты проезда. Они совместимы с теми, что устанавливает в городских автобусах Сбербанк. Это значит, что за проезд в таких автобусах можно будет рассчитаться как наличными, так и с помощью банковской карты.   

Все 95 автобусов будут размещены на охраняемой территории ВПОПАТ-1, где есть теплые боксы и автомойка.  

«В этом году мы закупаем большую партию новых автобусов, старые, неопрятные машины – это то, что должно уйти в прошлое, не раз подчеркивал в своих выступлениях глава города Олег ГУМЕНЮК. - Наша позиция однозначна: общественный транспорт во Владивостоке должен стать комфортным».

На фото: Автопарк муниципального предприятия «ВПОПАТ-1» прирастет автобусами малой и средней вместимости российских марок «ЛиАз» и «ПАЗ».

Фото Vlc.Ru.

Светлана СМИРНОВА. Газета "Золотой Рог", Владивосток.

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Теги: автобусы  транспорт  доступная среда 



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