Актуальные темы
Finam
LentaInformNews
Новые автобусы выйдут на улицы Владивостока
Во Владивосток прибыла первая партия автобусов, которые на средства краевого бюджета закупили городские власти. Девять из них - автобусы малой и средней вместимости российских марок «ЛиАз» и «ПАЗ» - уже прошли технический осмотр и пополнят автопарк муниципального предприятия «ВПОПАТ-1».
В этом году на приобретение автобусов для Владивостока краевые власти выделили более 900 миллионов рублей. До конца августа в городе ожидают первые 46 единиц из 95-ти. Осенью машины планируется выпустить на маршруты, список которых сейчас формируется. Прибытие второй партии автобусов, по условиям контракта, запланировано на декабрь.
Как сообщили в городском управлении транспорта, перед городскими властями стояла важная задача закупить автобусы, проезд в которых был бы комфортен, в том числе - маломобильным пассажирам. Все приобретенные машины отвечают требованиям «Доступной среды».
Во всех автобусах есть автоинформаторы и так называемая бегущая строка – она поможет ориентироваться в поездке пассажирам с проблемами слуха. Часть машин оборудована пандусами и местом в салоне для граждан на инвалидных колясках.
Помимо этого, во всех автобусах установлены видеокамеры, а также терминалы для безналичной оплаты проезда. Они совместимы с теми, что устанавливает в городских автобусах Сбербанк. Это значит, что за проезд в таких автобусах можно будет рассчитаться как наличными, так и с помощью банковской карты.
Все 95 автобусов будут размещены на охраняемой территории ВПОПАТ-1, где есть теплые боксы и автомойка.
«В этом году мы закупаем большую партию новых автобусов, старые, неопрятные машины – это то, что должно уйти в прошлое, не раз подчеркивал в своих выступлениях глава города Олег ГУМЕНЮК. - Наша позиция однозначна: общественный транспорт во Владивостоке должен стать комфортным».
На фото: Автопарк муниципального предприятия «ВПОПАТ-1» прирастет автобусами малой и средней вместимости российских марок «ЛиАз» и «ПАЗ».
Фото Vlc.Ru.
Светлана СМИРНОВА. Газета "Золотой Рог", Владивосток.
Новости тематики
- Новые автобусы выйдут на улицы Владивостока
- Два автобуса китайского производства вышли на маршруты Владивостока
- В Приморье завод "Соллерс" выпустил первые двигатели
- Перевозчики Владивостока назвали свою цену
- Японский авиаперевозчик впервые будет выполнять полеты во Владивосток
- Две японские авиакомпании планируют летать во Владивосток
- Завершается строительство железнодорожной линии протяженностью около 900 км от Беркакита до Якутска
- Дешевле не будет
- Приморцам сказали: от винта!
- С чего начинался во Владивостоке "Зеленый угол"?
Новости раздела
- Микрокредиты посадили на цепь
- Новые автобусы выйдут на улицы Владивостока
- Защитите ребенка от неприятностей, а заодно обеспечьте его будущее
- Приморье хотят избавить от позора
- Tele2 откроет онлайн-парк в День города Артема
- ВЭФ берет повесткой
- Два автобуса китайского производства вышли на маршруты Владивостока
- В рамках V Восточного экономического форума состоится более 70 деловых мероприятий
- Объем перевозок строительных грузов ПГК вырос на треть
- Получите звезды
Комментарии
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.
Популярно
- Банкротство больше не спасет должника от преследования банков
- Северокорейские рыбаки спокойно разгуливают по приморской земле
- Экс-мэр Владивостока прошелся по точечной застройке
- Ученые "ТИНРО" установили, что вода в бухте Находка в удовлетворительном состоянии
- Три новых остановки общественного транспорта появилось во Владивостоке
- На девяти участках дорог в Приморском крае нет проезда
- Генпрокуратура РФ обещает активно поработать с участниками ВЭФ-2019
- Дальневосточники не чувствуют себя в безопасности на улицах города
- Стали известны зарплатные амбиции жителей Владивостока
- "Охота на волков"