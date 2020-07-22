В Приморье японцы могут построить новый завод за 20 миллионов долларов

Инвестором проекта выступит российско-японское СП

В Приморье могут построить завод по выпуску металлоконструкций и другой продукции для инженерной защиты территорий от опасных геологических процессов, в частности системы укрепления склонов и предотвращения камнепадов. Подобная продукция востребована в местных портах.

По информации Агентства по привлечению инвестиций и поддержке экспорта (АПИ), проект может реализовать ООО «ТР Инжиниринг» (Санкт-Петербург, совместное предприятие российского АО «Росинжиниринг» и японской корпорации Tokyo Rope MFG). Стоимость проекта оценивается в около $20 млн.

Также на заводе планируется выпускать конструкции, которые используются при возведении мостов и при укреплении зданий.

В октябре 2018 года «ТР Инжиниринг» открыла аналогичный завод в особой экономической зоне Петербурга, инвестиции в проект составили 344 млн рублей.

ООО «ТР Инжиниринг» зарегистрировано в 2012 году. Компания на 60% принадлежит Tokyo Rope MFG, на 40% - «Росинжинирингу».

Tokyo Rope является одним из мировых лидеров по производству высокотехнологичных стальных канатов, вантов для мостов, металлокорда для автошин, проволоки для солнечной энергетики, а также продукции для инженерной защиты инфраструктурных проектов. Компания располагает пятью заводами в Японии, двумя в КНР, а также заводами во Вьетнаме и Малайзии.

Олег КЛИМЕНКО. Газета "Золотой Рог", Владивосток.

Фото с сайта администрации Санкт-Петербурга