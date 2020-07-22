Альтернативные инвестиции на фоне экономических потрясений

Отток клиентов с депозитов набирает обороты

Снижение Банком России ключевой ставки до 4,5% неизбежно потянет вниз ставки по депозитам. Более того, Регулятор уже недвусмысленно дал понять, что прошедшее 19 июня понижение ключевой ставки на 100 базисных пунктов, скорее всего, не будет последним в этом году. Большинство экспертов ожидают, что в июле-сентябре ЦБ РФ еще хотя бы один раз понизит ставку, и к концу года она может оказаться в диапазоне 4,00 – 4,25%.

Некоторые россияне уже начали снимать деньги с банковских вкладов, чтобы вложить их в более доходные инструменты. К примеру, уже значительно увеличилось количество игроков на финансовой бирже. Повышенным спросом у населения пользуются и индивидуальные инвестиционные счета. Об альтернативных инструментах инвестирования в условиях существенных экономических потрясений газете «Золотой Рог» рассказали эксперты.

Обнуление идеи вложений

По мнению аналитиков, относительно мелкие кредитные учреждения, вероятнее всего, отреагируют на действия Регулятора с некоторой задержкой, и снижение ставок по депозитам, возможно, будет не столь существенным, так как банки рискуют лишиться ресурсной базы, потеряв основную долю вкладчиков. Однако, для крупнейших кредитных организаций страны в ситуации, если Центробанк будет выдавать им дешевые деньги, привлечение новых вкладчиков не так важно, они первыми уменьшат депозитные проценты.

Снижение ключевой ставки полностью обнулило идею вложения в инструменты с фиксированной доходностью и низким риском. Долгие годы россиян приучали к тому, что банковский вклад - это практически безрисковое вложение, которое, хотя бы частично, спасает деньги от инфляции. В текущих условиях вложение денег в депозиты стало бессмысленным. Такое мнение высказал Максим КРИВЕЛЕВИЧ, преподаватель ДВФУ, финансовый консультант, кандидат экономических наук, подчеркнув:

«С одной стороны, снижение доходности по банковским вкладам - неотъемлемый факт. С другой стороны, этот инструмент сохранения капитала начинает облагаться налогом. Речь идет о необходимости взимать налог с процентных доходов по вкладам на сумму от 1 млн рублей».

Владислав КОЧЕТКОВ, президент-председатель Правления АО «Инвестиционный холдинг «ФИНАМ» прокомментировал ситуацию так: «Пока еще население забирает деньги с депозитов не слишком высокими темпами – чаще всего после окончания срока действия вклада. Просто, чтобы не терять «набежавшие» проценты.

Но если банки будут и далее снижать процентные ставки (а это случится практически наверняка), то вывод вкладчиками средств может принять уже действительно серьезный характер. Ведь уже сейчас ставки по депозитам находятся практически на уровне официальной инфляции и заметно ниже инфляции наблюдаемой. Так что у людей, имеющих накопления, появляется естественный вопрос: а куда теперь девать свои накопления, чтобы не только спасти их от инфляционного воздействия, но и по возможности заработать? В такой ситуации даже самые осторожные инвесторы не хотят продлевать депозиты, предпочитая другие инвестиционные продукты».

Альтернативные возможности

Итак, снижение ставок по банковским вкладам стимулирует людей искать новые способы сбережения. И в этом аспекте россиянам надо отдать должное – в последнее время та часть населения страны, которая имеет что инвестировать, стала куда более активной и менее консервативной в части поиска выгодных вложений. Многие рассматривают вариант покупки государственных облигаций или облигаций крупных высоконадежных эмитентов. Кто-то несет свои средства в фонды коллективного инвестирования, покупая паи инвестиционных фондов. Но наибольший приток инвесторов наблюдается на фондовом рынке, считают эксперты.

«Фондовые рынки большинства стран мира показывают рекордные темпы роста. В частности, американские фондовые индексы находятся сейчас на исторических максимумах. Это связано с политикой центральных банков, «заливающих» мировую экономику деньгами. В сложившихся условиях российский средний класс волей-неволей вынужден уходить из малорисковых, но малодоходных вложений в те рынки, которые сочетают реально высокие риски с высокой доходностью. Например, приобретая акции крупнейших компаний мира», - пояснил Максим Кривелевич.

«Лотерейный» принцип

Что касается других инструментов инвестирования - драгоценные металлы, недвижимость, ИИС - эксперты уверяют: настало время экономических потрясений. Поэтому предсказать будущее тех или иных вложений на ближайшую перспективу проблематично. «Лотерейный» принцип развития инвестиционных рисков не позволяет этого сделать.

«Не нужно быть великим экономистом, чтобы понимать - драгоценные металлы - в частности золото, не могут быть «заговорены» на вечный рост. Мнение о том, что в кризисы золото обязательно подорожает, поэтому инвестировать в него всегда крайне выгодно, имеет под собой некий предшествующий жизненный опыт, но не является абсолютной панацеей. То же самое касается и недвижимости, как инструмента альтернативных вложений», - уверен Максим Кривелевич. При этом эксперт разъясняет, что если говорить о рынке недвижимости, то нужно отделять зерна от плевел:

«Безусловно, инвестирование в новостройки в дорогих городах, таких как Владивосток или Москва, действительно может принести значительную прибыль. Жилой новострой - это актив, который является альтернативой для россиян, не доверяющих фондовому рынку. Вся остальная недвижимость в качестве инвестиций (вторичка или жилье в удаленных районах) - неликвидный инструмент».

Станислав ДУЖНИНСКИЙ, аналитик банка «Хоум Кредит» считает на сегодняшний день наиболее интересной альтернативой банковским вкладам - открытие индивидуального инвестиционного счета (ИИС), позволяющего получать налоговый вычет на инвестированные средства. «Возможность открытия таких счетов появилась у россиян с 2015 года. За счет получаемых налоговых вычетов, доходность инвестирования, например в облигации высокого качества, может составить около 8-10% годовых. При инвестировании в более рискованные инструменты фондового рынка доходность будет больше».

Однако не стоит забывать, предупреждает Дужнинский, и про конкретные нюансы, связанные с вложениями в ИИС. Во-первых, есть ограничения по максимальной сумме инвестированных средств. Максимально допустимый объем инвестиций для получения налогового вычета составляет 400 тыс. рублей. Во-вторых, для получения налогового вычета нужно обратиться в подразделение ФНС России. Это требует времени и определенных усилий. Кроме того, сохранность данных средств не гарантирована Агентством по страхованию вкладов. «Также, для покупки ценных бумаг нужно приложить усилия для изучения принципов работы фондового рынка и научиться пользоваться торговым терминалом. Для многих людей это существенные ограничивающие факторы. Однако, по мере роста финансовой грамотности, эксперты ожидают, что все больше и больше россиян станут пользоваться инвестиционными инструментами сбережения и приумножения своих средств», - отмечает Станислав Дужнинский.

МНЕНИЕ

Владислав Кочетков уверен, что игра на Московской Бирже, которая продлила основную торговую сессию с 22 июня до 23:50 (по Москве), пользуется сегодня большой популярностью у российских инвесторов:

- Основную торговую сессию продлили исключительно ради частных инвесторов – ведь, как показал опыт работы срочного рынка, давно функционирующего по удлиненному графику, именно они составляют основную массу торгующих по вечерам трейдеров. В целом брокеры сейчас совершенствуют механизмы обслуживания, предоставляя желающим возможность торговать и акциями, и облигациями, и валютой. Сейчас в России насчитывается более пяти миллионов частных инвесторов и совершенно очевидно, что эта цифра будет только расти.