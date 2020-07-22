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Федералы вновь распродают Патрокл
В конце июля федеральная корпорация Дом.РФ готовится реализовать крупный массив земельных участков в районе бухты Патрокл. Совокупная стартовая стоимость трех лотов превышает 500 млн рублей. Большинство продаваемых участков предназначено для жилищного строительства.
Первая «порция» земли с начальной ценой в 92,7 млн рублей включает в себя семь участков в центральной части строящегося микрорайона. Большинство из них предназначены для строительства жилых домов. Часть участков ранее выставлялась на торги, но не нашла покупателей. Последний день приема заявок на участие– понедельник, 20 июля. Сами торги запланированы на 24 июля.
Наиболее крупный лот стоимостью 320 млн рублей планируется реализовать 31 июля. Он включает в себя сразу 13 участков, площадь наиболее крупного из которых составляет 1,97 га. Участки расположены в верхней части микрорайона, вдоль улицы Архангельской. Некоторые из них Дом.РФ пытался пустить с молотка в декабре 2019 года, однако тогда потенциальные покупатели не проявили к ним интерес. Вновь выставлен на торги и участок с кадастровым номером 25:28:030014:1419 площадью 1,85 га – это склон лесистой сопки, расположенной в западной части микрорайона. Начальная цена лота – 100,4 млн рублей. Торги также запланированы на 31 июля.
Жилищное строительство на реализуемых земельных участках ведется в соответствии с проектом планировки и межевания территории в районе бухты Патрокл. Первая редакция документа, утвержденная в 2014 году, предусматривала возможность строительства домов до 17 этажей, а основу застройки должны были составить 9-этажные дома. Однако на данный момент многие застройщики возводят дома в 20-25 этажей. При этом социальная инфраструктура микрорайона, представляющая собой два детских сада и школу, пока находится в стадии строительства.
Андрей СЕРОВ. Газета "Золотой Рог", Владивосток.
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