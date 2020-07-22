Умереть - не лечь

Строительство городского колумбария, которое предполагалось завершить к 60-летию Победы, не удалось завершить даже к 75-летнему юбилею

В 2004 году, еще в преддверии 60-летия победы в Великой Отечественной Войне, во Владивостоке вовсю строился мемориальный колумбарий, где предполагалось хоронить ветеранов, которых в городе с каждым годом становится все меньше и меньше. Но затем объект из-за юридических нюансов на многие годы оказался заброшенным и невостребованным.

И сегодня еще ни одна его ячейка так и не приняла драгоценный прах. И на вопрос, когда этот долгострой будет введен, ответа пока нет.

Идея становится долгостроем

Идея построить мемориальный колумбарий на Лесном кладбище и ее активное продвижение приписывается бывшему мэру Владивостока Юрию КОПЫЛОВУ. Именно он договорился с руководством токийской компании «Стоун интернешнл компани» поставить во Владивосток комплекты 84 колумбарных этажерок из природного серого гранита из Китая, общей емкостью 8 640 ячеек. Проект с их использованием оказался выигрышнее предложенного ранее институтом «ПромстройНИИпроект». Соответственно, к руководителю города по делам данного строительства наведывались господа Сэки и ХИТОСИ. И стройка, поддержанная, в частности, и Советом ветеранов войны города, который тогда возглавлял Яков КАН, закипела.

Себестоимость ячейки после завершения строительства предполагалась в пределах $350. Поставки материалов были оценены на то время на общую сумму в $3 821 210, что составляло около 115 миллионов рублей. То есть, это дело на то время представлялось и окупаемым, и, в принципе, дешевле традиционных похорон.

Кроме того, на пятачке рядом с колумбарием, где сегодня выставка памятников, по проекту предполагалось построить часовню. Притом, что колумбарные этажерки строителями тогда были смонтированы, к строительству часовни они так и не приступали.

Беда этого строительства оказалась в том, что оно не было одобрено городской думой и не получило финансирование. То есть, поставки гранитных комплектов колумбария были осуществлены под честное слово. Выполнить данное слово мэр так и не смог - дума не поддержала финансирование колумбария, увидев нарушения в заключении договора с ООО «Сирояма». А после отстранения Юрия Копылова от власти за несколько обидных для правосудия злоупотреблений, в частности и этого, объект на долгие годы оказался заброшен.

Объекту готовится реанимация

С тех пор этот долгострой постоянно мозолит глаза проезжающим мимо Лесного кладбища. В принципе, недостроенный колумбарий - это не коробка дома с пустыми глазницами, и за внешним его видом посторонние для города люди не могут видеть, что это обыкновенная заброшенная стройка.

Известно, что в прошлом администрация Владивостока предпринимала какие-то усилия для реанимации строительства кладбищенского долгостроя. Так, по ее данным, в декабре 2013-го года управление дорог и благоустройства администрации заключило муниципальный контракт на обследование состояния колумбария и изучение возможности завершения его строительства. Затем, уже в 2014-м году, было выдано техническое задание на корректировку проектно-сметной документации. Но корректировку сделать не удалось, поскольку даже на это изыскать средства в городском бюджете оказалось невозможным. В том же виде, в котором колумбарий остается сегодня, он, по заключению экспертов, для эксплуатации не пригоден.

Есть ли эти деньги сегодня - тоже неизвестно.

Относительно будущего этого объекта в администрации города сегодня поясняют, что затраты возможны лишь после перехода долгостроя в собственность города: «1 августа 2019 г., по обращению администрации г. Владивостока, колумбарий, который расположен на Лесном кладбище, был зарегистрирован в Росреестре как бесхозяйный объект. В соответствии с законом, по истечении одного года – в августе 2020 года – администрация планирует обратиться в суд с требованием о признании права муниципальной собственности на данный объект. Вопросы завершения строительства и использования данного объекта будут решаться после регистрации его в муниципальную собственность».

То есть, все разговоры, которые ранее велись вокруг и около завершения этого долгостроя, долгие годы были пустыми - у этого не было правовой основы. Теперь эти права у города вот-вот появятся, и тогда можно будет продолжать строить дальше. Снова корректировать и принимать проект, утверждать смету и финансирование из городского бюджета, проводить игры на право подряда и пр.

Наверное, это еще, по крайней мере, на 2-3 года.

Опять же, до сих пор непонятно - рассчитались ли с японской стороной окончательно, или же она тоже имеет какие-то права на владивостокский колумбарий и может предъявить их в суд уже после решения о передаче бесхозного объекта в муниципальную собственность. Или же ее права в свете давности событий уже ничтожны?

Как-то непонятно и другое - компенсировал ли Юрий Копылов городу деньги или нет. Или был прощен. Известно, что 14 ноября 2008 года судья Советского района Владивостока Михаил БУЙНАЧЕВ удовлетворил иск прокуратуры города о взыскании с него 21,5 миллионов рублей в счет причиненного городу ущерба. Ущерб усматривался, в частности, и строительством колумбария. Если бывший мэр за колумбарий заплатил, то, наверное, мог бы и забирать свой колумбарий. Если нет, то он в спор с судом по собственности вступить уже не может.

В любом случае позиция мэрии видится уязвимой, поскольку из бюджета города на строительство колумбария не было выделено ни рубля, а в конечном итоге объект с готовностью, вероятно, около 90% совсем даром становится его собственностью.

Тем не менее, во всем этом хочется видеть хорошее. В частности, что колумбарий, в конечном итоге, вскоре очень быстро будет достроен, и все достойные люди Владивостока именно в нем смогут найти свой мир и покой.

На фото: Колумбарные этажерки на Лесном кладбище продолжают пустовать. Хотелось бы добавить - слава богу, но тут другой случай…

Фото автора

Виктор КУДИНОВ. Газета "Золотой Рог", Владивосток.



