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Правительство Приморья и Росагролизинг продлили соглашение о сотрудничестве
Более 50 единиц техники закупили приморские сельхозпроизводители в этом году. Различные механизмы поддержки позволяют им обновлять парк техники на льготных условиях.
Министр сельского хозяйства Приморского края Андрей Бронц и генеральный директор АО «Росагролизинг» Павел Косов подписали соглашение о сотрудничестве в онлайн-режиме.
«Техническая модернизация – это основа будущего урожая и увеличение его объемов. В этом году в рамках действующих льготных программ для проведения сезонных полевых работ сельхозпроизводители приобрели 51 единицу техники и оборудования на сумму 325 миллионов рублей», – подчеркнул Андрей Бронц.
Подписанное соглашение является новым этапом для развития отрасли Приморского края, которое позволит значительно усовершенствовать и упростить процесс обновления парка техники в рамках действующих льготных условий финансирования от Росагролизинга.
Отметим, в бюджете Приморского края предусмотрено 980 миллионов рублей субсидий на возмещение части затрат, связанных с приобретением сельскохозяйственной техники, оборудования и скота. В том числе на условиях лизинга: ставка субсидии составляет от 20% до 50%.
Росагролизинг сотрудничает с Приморским краем с 2002 года. За этот период компания инвестировала в регион более 1,5 миллиарда рублей.
Евгений СИДОРОВ. Газета "Золотой Рог", Владивосток.
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