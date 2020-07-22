Еще больше предпринимателей Приморья смогут воспользоваться патентной системой налогообложения

В Приморье расширят перечень видов деятельности, к которым может быть применена патентная система налогообложения – дополнительно планируется включить животноводство и услуги в этой области. Соответствующие поправки, инициированные губернатором Олега КОЖЕМЯКО, приняты в краевой закон в первом чтении в четверг, 16 июля.

Документ депутатам ЗС ПК представила председатель Правительства края Вера ЩЕРБИНА. Она отметила, что изменения вызваны внесением поправок в Налоговый кодекс РФ, а регион, в свою очередь, приводит законодательство в соответствие с федеральным.

«Поменялись некоторые формулировки, которые позволяют расширить область применения. Например, если раньше были “услуги фотоателье, фото и кинолаборатории”, то в новой редакции “услуги в области фотографии”. Или формулировка “услуги по обучению населения на курсах и по репетиторству” теперь будет звучать как “услуги в сфере дошкольного образования и дополнительного образования детей и взрослых”. Суть не меняет, но увеличивает контингент участников, которые смогут воспользоваться этой системой налогообложения для ведения своей деятельности», – рассказала Вера Щербина.

Вносимые изменения призваны повысить привлекательность патентной системы.

«Эти налоги зачисляются муниципалитетам. За прошлый год мы заработали 100 миллионов рублей. Это неплохое подспорье для наших городов и районов», – сказала председатель Правительства Приморья. Краевые парламентарии одобрили проект закона в первом чтении.

На фото: Благодаря патентной системе налогооблажения, муниципалитеты в Приморье пополнили свои бюджеты на 100 миллионов рублей.

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