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Главный результат - повышение надежности
В рамках Восточной газовой программы ПАО «Газпром» в Приморье проводит плановые огневые ремонтные работы на магистральном газопроводе «Сахалин – Хабаровск – Владивосток»
За все время эксплуатации приморского участка магистрального газопровода «Сахалин - Хабаровск – Владивосток» на нем не было ни одной аварийной ситуации. Директор эксплуатирующего подразделения – Приморского линейного производственного управления магистральных газопроводов (ЛПУМГ) ООО «Газпром трансгаз Томск» Андрей Драчев так объясняет это: «Сахалин – Хабаровск – Владивосток» – это высокотехнологичный магистральный газопровод. Со всей современной системой телемеханики и раннего обнаружения дефектов. При строительстве газопровода, подготовке траншеи, укладке, засыпке учитывалась близость тектонических разломов, использовалась труба с повышенной толщиной стенки. Также здесь установлены интеллектуальные вставки, и сенсорный кабель сигнализирует о любых толчках и подвижках грунта и трубы».
Андрей Викторович отмечает, что технический мониторинг состояния приморского участка трубы постоянно ведется в диспетчерском пункте Приморского ЛПУМГ в Уссурийске. Все данные по параметрам работы газопровода в онлайн-режиме транслируются в центральную диспетчерскую ООО «Газпром трансгаз Томск». Получается, что одновременно ведется двойной контроль.
Плановые ремонтные работы по результатам внутритрубной диагностики проводятся для того, чтобы обеспечить безаварийную эксплуатацию на весь срок службы магистрального газопровода. Диагностика газопроводов выполняется с помощью запуска в трубу специальных снарядов без остановки газоснабжения не менее раза в пять лет. На основании результатов обследования составляются планы ремонтных работ, заказываются и завозятся материалы.
Раз в год, в межотопительный сезон, для проведения ремонтных огневых работ на приморском участке газопровода «Сахалин – Хабаровск – Владивосток» открывается «окно» на четверо суток. Об этом заранее уведомляются потребители, которые временно переходят на резервные источники топлива и тоже ремонтируют объекты газового хозяйства.
Работа в эти 96 часов идет безостановочно. С помощью механизированного комплекса в составе трубоукладчиков, бульдозера и экскаватора. За короткий срок необходимо вскрыть трубу в местах дефектов, вырезать дефектную часть и вставить на ее место «катушку» длиной не менее одного диаметра. Если толщина ее стенок и трубы разная, то для унификации варятся переходные кольца. Затем проверить качество выполненных работ и вновь закопать трубу. Темпы высоки: сегодня разрыли, а через два-три дня уже ведется сварка.
– В работах задействованы 76 человек, - говорит Андрей Драчев. – Отключен 25-километровый участок газопровода. Одновременно трудятся два звена - по два ремонтных места на каждое. В работах принимают участие сотрудники разных филиалов компании «Газпром трансгаз Томск», в частности, Управления аварийно-восстановительных работ № 2 и Амурского ЛПУ. Специалисты Инженерно-технического центра проводят радиографический контроль сварных соединений после окончания ремонта.
Временный жилой городок ремонтники разбили на месте склада постоянного хранения труб недалеко от Лесозаводска, в районе которого и находится ремонтируемый участок газопровода: вахтовые бытовки на 4-8 человек, банька и душевая, две столовые, работающие в круглосуточном режиме. Здесь за обедом и - информация для прессы от директора Управления аварийно-восстановительных работ № 2 Петра Лаврова:
«Для нас главное - чтобы труба работала! Огневые - очень ответственное дело: производственный объект, большое давление. Ими должны заниматься только профессионалы. Наше управление создано недавно. Эти работы особенно важны для становления нашего коллектива, в задачи которого входит обеспечение стабильной эксплуатации объектов компании в Восточной Сибири и на Дальнем Востоке, в частности, экспортного газопровода «Сила Сибири».
Заместитель начальника производственного отдела по эксплуатации магистральных трубопроводов ООО «Газпром трансгаз Томск» Антон Кремис считает, что количество выявленных и устраняемых дефектов на газопроводе «Сахалин - Хабаровск – Владивосток» относительно невелико, что говорит о его надежности. Это легко объяснимо: все объекты строятся с применением материалов и оборудования, которые соответствуют высочайшим требованиям Газпрома.
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Виктор КУДИНОВ. Газета "Золотой Рог", Владивосток.
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