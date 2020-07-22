Главный результат - повышение надежности

В рамках Восточной газовой программы ПАО «Газпром» в Приморье проводит плановые огневые ремонтные работы на магистральном газопроводе «Сахалин – Хабаровск – Владивосток»

За все время эксплуатации приморского участка магистрального газопровода «Сахалин - Хабаровск – Владивосток» на нем не было ни одной аварийной ситуации. Директор эксплуатирующего подразделения – Приморского линейного производственного управления магистральных газопроводов (ЛПУМГ) ООО «Газпром трансгаз Томск» Андрей Драчев так объясняет это: «Сахалин – Хабаровск – Владивосток» – это высокотехнологичный магистральный газопровод. Со всей современной системой телемеханики и раннего обнаружения дефектов. При строительстве газопровода, подготовке траншеи, укладке, засыпке учитывалась близость тектонических разломов, использовалась труба с повышенной толщиной стенки. Также здесь установлены интеллектуальные вставки, и сенсорный кабель сигнализирует о любых толчках и подвижках грунта и трубы».

Андрей Викторович отмечает, что технический мониторинг состояния приморского участка трубы постоянно ведется в диспетчерском пункте Приморского ЛПУМГ в Уссурийске. Все данные по параметрам работы газопровода в онлайн-режиме транслируются в центральную диспетчерскую ООО «Газпром трансгаз Томск». Получается, что одновременно ведется двойной контроль.





Плановые ремонтные работы по выявленным дефектам обеспечивают безаварийную работу газопровода в Приморье.

Плановые ремонтные работы по результатам внутритрубной диагностики проводятся для того, чтобы обеспечить безаварийную эксплуатацию на весь срок службы магистрального газопровода. Диагностика газопроводов выполняется с помощью запуска в трубу специальных снарядов без остановки газоснабжения не менее раза в пять лет. На основании результатов обследования составляются планы ремонтных работ, заказываются и завозятся материалы.

Раз в год, в межотопительный сезон, для проведения ремонтных огневых работ на приморском участке газопровода «Сахалин – Хабаровск – Владивосток» открывается «окно» на четверо суток. Об этом заранее уведомляются потребители, которые временно переходят на резервные источники топлива и тоже ремонтируют объекты газового хозяйства.

Работа в эти 96 часов идет безостановочно. С помощью механизированного комплекса в составе трубоукладчиков, бульдозера и экскаватора. За короткий срок необходимо вскрыть трубу в местах дефектов, вырезать дефектную часть и вставить на ее место «катушку» длиной не менее одного диаметра. Если толщина ее стенок и трубы разная, то для унификации варятся переходные кольца. Затем проверить качество выполненных работ и вновь закопать трубу. Темпы высоки: сегодня разрыли, а через два-три дня уже ведется сварка.

– В работах задействованы 76 человек, - говорит Андрей Драчев. – Отключен 25-километровый участок газопровода. Одновременно трудятся два звена - по два ремонтных места на каждое. В работах принимают участие сотрудники разных филиалов компании «Газпром трансгаз Томск», в частности, Управления аварийно-восстановительных работ № 2 и Амурского ЛПУ. Специалисты Инженерно-технического центра проводят радиографический контроль сварных соединений после окончания ремонта.

Временный жилой городок ремонтники разбили на месте склада постоянного хранения труб недалеко от Лесозаводска, в районе которого и находится ремонтируемый участок газопровода: вахтовые бытовки на 4-8 человек, банька и душевая, две столовые, работающие в круглосуточном режиме. Здесь за обедом и - информация для прессы от директора Управления аварийно-восстановительных работ № 2 Петра Лаврова:

«Для нас главное - чтобы труба работала! Огневые - очень ответственное дело: производственный объект, большое давление. Ими должны заниматься только профессионалы. Наше управление создано недавно. Эти работы особенно важны для становления нашего коллектива, в задачи которого входит обеспечение стабильной эксплуатации объектов компании в Восточной Сибири и на Дальнем Востоке, в частности, экспортного газопровода «Сила Сибири».

Заместитель начальника производственного отдела по эксплуатации магистральных трубопроводов ООО «Газпром трансгаз Томск» Антон Кремис считает, что количество выявленных и устраняемых дефектов на газопроводе «Сахалин - Хабаровск – Владивосток» относительно невелико, что говорит о его надежности. Это легко объяснимо: все объекты строятся с применением материалов и оборудования, которые соответствуют высочайшим требованиям Газпрома.

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Виктор КУДИНОВ. Газета "Золотой Рог", Владивосток.



