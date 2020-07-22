"Продажные" всегда в цене

За последний месяц количество предложений от работодателей значительно увеличилось

В конце мая – начале июля рынок труда на Дальнем Востоке начал трансформироваться, постепенно перетекая из рынка соискателей в рынок работодателей. По данным сайта HeadHunter, только в Приморском крае с начала года было создано или обновлено более 46 тысяч резюме. При этом, если описывать картину в целом, за прошедший месяц количество предложений от работодателей значительно увеличилось по сравнению с докризисным периодом.

Что происходит в секторе вакансий сегодня, разбиралась газета «Золотой Рог».

Нехватка рабочих рук

По словам экспертов, в Приморском крае количество вакансий на рынке труда в мае снизилось на 20% по сравнению с апрелем текущего года, однако такая ситуация характерна для данного месяца с большим количеством праздничных и выходных дней.

Если же рассматривать количество опубликованных вакансий в сравнении с прошлым годом, то оно теперь достигло практически того же уровня (+2%).

Лидирующей сферой по объёму вакансий в ДФО является рабочий персонал, предложение о найме которого в большей степени публикуется в сфере добычи сырья и связанных с ней предприятий. Также, очень востребованными специальностями традиционно считаются профессии сферы продаж. В Приморском крае 16% от всех публикуемых вакансий приходится на эту профобласть. Если говорить о всем Дальневосточном ФО, то здесь на продажи приходится 18% от всех публикуемых предложений о работе.

«Сильнее всего в мае месяце на Дальнем Востоке в части вакансий приросли «Государственная служба и НКО» (+200%) и профобласть «Рабочий персонал». В Приморском крае ситуация с приростом соответствующая - +67% прироста в сфере «Государственная служба и НКО» и +51% для рабочих специальностей», - рассказала ведущий менеджер по маркетингу и PR HeadHunter (Дальний Восток) Валерия ПЕРВУХИНА.

Руководитель отдела подбора и оценки персонала Дальневосточного Консалтингового Агентства «Успех» Виктория ГОРДЕЙЧУК отмечает, что, согласно аналитическим данным компании, на после - кризисном рынке кадров наиболее востребованными вакансиями являются менеджеры по продажам, аналитики, специалисты в области маркетинга, бухгалтеры и финансовые менеджеры. «Спрос также вырос на вакансии в сфере IT ( программисты, проект-менеджеры, тестировщики), возможно, потому, что эта сфера меньше всего пострадала в кризис», - отмечает специалист.

Все эксперты сходятся во мнении, что в начале июня рынок вакансий в ДФО практически восстановился и вышел на докризисные цифры.

Так, что касается зарплат, согласно анализу специалистов службы исследований HeadHunter, в июне доля вакансий с зарплатой от 100 тысяч рублей составила 1% от всех предложений на рынке. Чаще всего такие вакансии размещаются в сфере услуг для бизнеса, строительства и недвижимости, добычи сырья. Специалисты HeadHunter составили рейтинг актуальных вакансий в Приморском крае, согласно которому самые высокие заработные платы предлагаются по вакансии «Менеджер по продажам» - от 300 тыс рублей. Самые «низкие» из высоких — по вакансии «Руководитель проекта» (Востокпроектверфь).

Статистика не врет

Директор по персоналу компании «Фарпост» Татьяна ПОКИДЬКО предоставила официальную статистику, основанную на аналитических данных интернет-ресурса Farpost.ru.

Так, количество вакансий в «Сельском хозяйстве» увеличилось в 3 раза по сравнению с мартом. В «Морском транспорте» увеличение произошло в 2 раза, в «Строительстве» - в 1,5 раза.

На позитивные показатели также вышли «Промышленность- Производство-Сырье», «Наземный транспорт и Автосервис», «Логистика-ВЭД-Склад-Снабжение».

Среди соискателей в Приморском крае по-прежнему лидируют наборщики текстов, «доставка», (+150% к уровню откликов в марте), операторы call-центра (+75%), автомойщики (+ 66%), «уборка» (+ 36%), администраторы в различных отраслях, делопроизводители, специалисты и руководители АХО, SMM – специалисты, расклейщики объявлений, «медицина», охранники и риелторы. Отклики по этим вакансиям существенно выше «докарантинного» показателя.

При этом, в Хабаровске на 94% вырос интерес к отрасли «Спорт-Красота». Самый большой всплеск - почти в три раза - по вакансиям: «массажист», «администратор салона красоты», «специалист по кадрам».

Заметно подрос, по сравнению с кризисом, и общепит. В данном направлении откликов стало больше в 2 раза, чем в апреле, но все еще на 40% меньше, чем до кризиса.

Анти-лидеры

Лидерами по сокращению количества вакансий в мае стали сферы медицина и фармацевтика (-63%), наука и образование (-58%), добыча сырья (-65%), управление персоналом (-51%) и horeca ( -41%), «Искусство, развлечения и масс-медиа» (-17% за май и -75% за год).

«Если говорить о федеральном округе, то здесь ситуация также очень похожа: за год сфера «Искусство, развлечения и масс-медиа» упала на -65% (в мае падение было -21%), сфера туризма, гостиниц и ресторанов за год упала на -53% (в мае падение составило -43%). Конечно, вакансии для данных сфер публикуются, однако объёмы несоизмеримы с докризисными», - рассказала Валерия Первухина.

Татьяна Покидько отметила, что список отраслей, где ситуация все еще сложнее «докарантинной», почти не изменился.

«Падение по банковскому сектору в апреле составило 45%, к началу мая - 41%. Такая же ситуация в сферах «Культура-Искусство-Развлечения», «Страхование», «Туризм-Гостиницы-Общепит» и другие услуги. Но здесь уже отмечается тенденция на позитивный рост. В профессиональной области «Кадры - Управление персоналом – Тренинги» существенное падение спроса на персонал в марте и апреле в мае компенсировалось, но все еще находится в минусе (-17% к мартовскому уровню). В гос. службе, охране и уборке – отклики почти на 40% ниже «докарантинного» периода. Очень сильно просела в Хабаровске IT отрасль, которая держала позиции все кризисное время, и вдруг в конце мая отклики упали на 66%», - пояснила Татьяна Покидько.

В Приморском пока неохотно откликаются кандидаты на следующие вакансии: кадровики, (минус 60%), сотрудники в сфере продаж, закупщики, системные администраторы и аналитики (IT), водители автобусов и такси (при этом вырос отклик от водителей грузовых авто).

Конкуренция и финансы

Самыми высококонкурентными профобластями в регионе в прошлом месяце стали «Высший менеджмент» (11,6 соискателей на одну вакансию) и «Искусство, развлечения и масс-медиа» (10,8 претендентов на место). Валерия Первухина пояснила, что, если сфера высшего менеджменте всегда отличалась высокой конкуренцией, то для сферы искусства и масс-медиа эта ситуация в новинку – в мае падение спроса со стороны рынка составило -17% по сравнению с прошлым месяцем и -75% по сравнению с маем 2019 года.

«В мае соискатели публиковали и обновляли свои резюме на 9% меньше, чем в апреле. Больше всего по количеству резюме в мае приросли сфера «Инсталляции и сервис»(+12%) и «Госслужба и некоммерческие организации» (6%)», - добавляет эксперт.

Для Дальневосточного федерального округа самыми высокооплачиваемыми специальностями остаются вакансии из добывающей сферы. В некоторых округах месячный доход опытного специалиста добывающей сферы может доходить до 300 тысяч рублей в месяц. Также высокими зарплатами отличается сфера продаж. Специалисты продаж могут получать от 50 до 200 тысяч рублей в месяц, в зависимости от специфики и направленности бизнеса. Руководители и топ-менеджеры, узкоспециализированные специалисты медицинской и IT-сферы могут рассчитывать на высокую зарплату.

Согласно аналитическим данным HeadHunter (Дальний Восток), в мае жителям Приморья стали предлагать на 5 тысяч меньше, чем в апреле, об этом свидетельствует уменьшение среднеарифметической зарплаты до 60 тысяч рублей. В марте средняя зарплата была почти на 10 тысяч меньше (50900). В Дальневосточном федеральном округе за май зарплаты также упали: в апреле средняя зарплата была 63700 в мае - 59000.

Валерия Первухина: «Размер средне-предлагаемой заработной платы в Приморье в мае составил 56523 рубля, что на 15% выше, чем средне-предлагаемая заработная плата по стране. Средне-ожидаемая зарплата составила 51430 рублей».

Согласно данным Дальневосточного Консалтингового Агентства «Успех», средняя заработная плата у профильных специалистов не слишком изменилась по сравнению с докризисным временем и составляет от 45 до 50 тыс. рублей.

КСТАТИ

Опытные наставники помогут приморцам открыть бизнес

Центр «Мой бизнес» в Приморском крае запустил программу «Бизнес-наставник». Формат предполагает, что состоявшиеся и успешные предприниматели выступают в качестве менторов для тех людей, которые только планируют начать свое дело или столкнулись со сложностями. Заявки для участия в проекте принимаются до 1 августа 2020 года.

«Бизнес-наставник» - длительный курс с совместной работой всех участников процесса - подразумевает постоянное вовлечение наставника во все проблемы начинающего предпринимателя, практическую помощь и советы, передачу полезных контактов, организацию мозговых штурмов.

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На фото: Лидирующей сферой по объёму вакансий в ДФО является рабочий персонал, предложение о найме которого в большей степени публикуется в сфере добычи сырья и связанных с ней предприятий.

Фото автора

Анна МАЦОВСКАЯ. Газета "Золотой Рог", Владивосток.



