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78 свободных нежилых помещений во Владивостоке ищут своих арендаторов
22 Июля 2019, 17:40 | Приморье
Бизнесменам и предпринимателям предлагаются помещения от 701,2 кв.м. до 6,3 кв. м
На сайте администрации Владивостока в разделе «Муниципальная собственность» опубликован обновленный список свободных нежилых помещений, зданий, находящихся в муниципальной собственности Владивостокского городского округа.
Среди них есть нежилые цокольные помещения, гараж-мастерская, сооружение уборной, склады и др.
Подробнее с адресами и параметрами помещений можно познакомиться на сайте администрации Владивостока.
Газета "Золотой Рог", Владивосток.
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Теги: недвижимость владивосток аренда
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