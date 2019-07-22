78 свободных нежилых помещений во Владивостоке ищут своих арендаторов

Бизнесменам и предпринимателям предлагаются помещения от 701,2 кв.м. до 6,3 кв. м

На сайте администрации Владивостока в разделе «Муниципальная собственность» опубликован обновленный список свободных нежилых помещений, зданий, находящихся в муниципальной собственности Владивостокского городского округа.

Среди них есть нежилые цокольные помещения, гараж-мастерская, сооружение уборной, склады и др.

Подробнее с адресами и параметрами помещений можно познакомиться на сайте администрации Владивостока.