В Приморье появятся парки белоплечих орланов, росомах, красных и серых волков

Удивительная дружба тигра Амура и козла Тимура превратила Приморский Сафари-парк в место международного паломничества. В Сафари-парке были и другие случаи дружбы животных: гималайский медведь и барсучиха, тигр Шерхан и собака Табаки, горный лев Пумка и собака Умка, что наводит на мысль о необычности места, в котором происходят самые невероятные вещи. Дмитрий МЕЗЕНЦЕВ, директор и создатель Приморского Сафари-парка, как и следует ожидать, - тоже человек неординарный. О его жизненной философии и бизнес-стратегии «Дальневосточный капитал» и говорит в юбилей создания ООО «Амурский тигр».

- Дмитрий, в России существует всего три Сафари-парка, самый известный из них находится в Приморье. А с чего вообще начиналось его создание?

- Я родился в Казахстане и приехал в Приморский край, мечтая увидеть тигра. Первоначально устроился лаборантом в Лазовский заповедник, помогая научным сотрудникам изучать животных в природе. В свободное время занимался фотосъемкой тигров: выходные и пять отпусков я провел в лесу, выслеживая этих красивых зверей. Впоследствии занимался туризмом - организовывал показ тигров в природе иностранным туристам. Но представлять крупного хищника в лесу - это очень большой труд, при этом показ животного не гарантирован. Так и возникла идея построить парк тигров.

В общей сложности 12 лет я занимался фотосъемкой тигров в природе. В 2004 году на основе моих наблюдений и фотографий была выпущена книга «За тигром с фоторужьем», с которой можно ознакомиться на сайте safaripark25.ru. Потом я 12 лет занимался созданием Сафари-парка - который построил с нуля, без начального капитала и не беря кредитов. Сегодня Приморский Сафари-парк - это место, где в природных условиях представлены тигры, но есть и другие животные, окружающие их в естественной среде, около 70 видов.





- И вы сами родились в год Тигра?

- Да, я родился в год Тигра и впервые увидел тигра в первый день года Тигра по китайскому календарю, в 1986 году.





- В советское время был популярен фильм, в котором удэгейский охотник Дерсу Узала говорил про тигров, что это не звери, а «люди»? Вы с этим согласны?

- Ну, у Дерсу Узала все животные - люди. И это правильно. Звери зачастую больше понимают, чем многие из нас. Поэтому Дерсу тут был больше прав, чем некоторые наши научные сотрудники.

- Дмитрий, вы обращаете внимание на отношение людей к животным, принимая их к себе на работу?

- Главное требование к нашим сотрудникам состоит в том, чтобы они любили животных. От этого полностью зависит отношение к работе. И чтобы они были универсалами.

Что касается стройки (которую мы полностью ведем своими силами), у нас есть множество особых требований. Например, любая работа делается как для музея, под ключ. При строительстве объектов количество денег и сроки для нас не являются определяющими. Сколько потребуется, столько направим на строительство. Не хватает средств - подождем, когда они будут заработаны. Главное - качество, все до миллиметра.





- Как менялось ваше представление о том, каким должен быть Сафари-парк, в процессе его становления?

- Изначально хотелось показать тигра, безусловно. Потом мы решили представить животных, которые живут рядом с тиром в Приморском крае. Показать красиво, как в природе, поэтому обустраивали для них большие территории, чтобы звери могли там свободно бегать, общаться.

Став директором Сафари-парка, я быстро понял, что не так просто управлять людьми. И, честно говоря, первое время меня это тяготило. Хотелось в лес, заниматься изучением животных в природных условиях, общаться с ними, а я был вынужден 24 часа в сутки заниматься тем, что мне совсем неинтересно. Но постепенно, с помощью нашего программиста, я сам разработал под себя корпоративный сайт, кардинально облегчающий управление, отладил организационную систему, и сейчас у нас в этом плане все достаточно неплохо.







- На чем строится ваша система управления?

- Очень помогает корпоративный сайт. С помощью него даются поручения со сроком исполнения, осуществляется контроль за работой, который я могу вести, даже находясь в командировках. На нем прописаны обязанности работников, поручения и многое другое, вплоть до мотивации персонала.

При этом, все сотрудники Сафари-парка участвуют в управлении. На сайте создан раздел «Рацпредложения», где любой из наших работников может поделиться своей рационализаторской идеей. Мы все вместе ее рассматриваем и принимаем решение. Решение я утверждаю, и мы его воплощаем. Более того, если сотрудник видит, что какое-то решение - не оптимальное, пусть оно даже мое, он имеет право его не выполнять, предложив лучшее. И за это он получит премию. А если он выполнит заведомо неразумное решение, допустим, я где-то что-то недосмотрел, а сотрудник это знает, и выполнит, значит он получает штраф.

- Какие ключевые управленческие решения, принятые вами в процессе работы, повысили ее эффективность?

- Понимаете, зоопарки относятся к объектам самой высокой, 5-й, категории сложности. Здесь вместе находятся животные, сотрудники, посетители; в парке много требований, норм и правил, которые нужно выполнять. Плюс к этому, мы самостоятельно все строим. У нас нет и никогда не было подрядчиков.

Работая на износ, без отпусков и выходных, я стал задумываться о том, как облегчить управление. Так и возникла идея разработать под эти цели корпоративный сайт. Я сам придумал для него разделы, и до сих пор мы его постоянно совершенствуем.

Есть раздел поручений, который я заполняю, точно формулируя, что нужно сделать. Сроки, исполнители и все поручения - у нас все представлено в письменном виде. Если не выполняешь в срок, значит, сообщи почему. Есть раздел должностных обязанностей, которые еженедельно сотрудники повторяют. При этом за их невыполнение у нас не ругают. Начальники бригад отмечают нарушения на сайте: опоздал на работу, не убрал инструмент или что-то еще. Соответственно, штраф - минимально необходимый, чтобы этого нарушения не было впредь. И наоборот - человек предложил идею, которую мы воплотили, информация об этом фиксируется на сайте, и он получает премию. Эти записи работают, есть мотив работать хорошо и получать хорошую зарплату.

Корпоративный сайт облегчил мне работу. Если раньше меня тяготило управление людьми, - я думал: как же я попал сюда, и как мне отсюда выбраться, то сейчас мне работа по управлению даже доставляет удовольствие иногда. Да, управление и сейчас занимает много времени, но оно стало гораздо более эффективным, и главное - я понимаю, что оно работает.

- Если сравнить с рядом находящимся поселком, конкурентоспособен ли Сафари-парк по зарплатам?

- Насколько я знаю, люди стремятся к нам на работу. Мы не можем всех принять, но летом у нас много сезонно работающих, сейчас около 60-ти человек. При этом основной костяк работников сохраняется. У нас много сотрудников, работающих давно, в которых я уверен, соответственно, и получают они хорошо.

- Известно, что вы также занимаетесь лечением и реабилитацией животных.

- У нас есть два ветврача, и, если животное попадает в Сафари-парк на лечение и выздоравливает, мы выпускаем его на природу, обязательно. Об этом мы сообщаем на нашем стайте, помещая обычно видео, как именно это делается. В дикую природу мы очень много вылеченных животных выпустили. О том, как это делается, можно подробно узнать на нашем сайте в разделе «Возвращенные в природу».

- Сафари-парк взаимодействует с приморским Центром реабилитации тигров?

- Да, с 2013 года мы каждый месяц безвозмездно переводим ему по 25 тысяч рублей.

- Вы отмечаете юбилей открытого вами юридического лица «Амурский тигр». С чем связано особое отношение к нему?

- 16 июля 2019 г исполняется 20 лет ООО «Амурский тигр», которое было образовано с целью создания Сафари-парка. Я рад результату, который мы имеем на сегодня, но мало кто знает, что первоначально планировалось открыть Сафари-парк во Владивостоке. Пять лет я потратил на продвижение этой идеи, в том числе 4 года трудился над этим «Приморгражданпроект». Нами были потрачены огромные деньги, и в итоге наши местные чиновники не разрешили его создать, не выделив землю под проект. Думаю, это было неправильное решение, недальновидное. Тем не менее, Сафари-парк сейчас существует, он развивается, так что для нас юбилей ООО «Амурский тигр», это, безусловно, - особая дата.

Досье «Дальневосточного капитала": ИЧП «Тигр» Дмитрия Мезенцева реорганизовано в ООО «Амурский тигр». Директор ООО «Амурский тигр» Дмитрий Мезенцев зарегистрировал организацию 16 июля 1999 года в Администрации Лазовского района Приморского края.

С 1999 года по 2004 год Дмитрий Мезенцев участвовал в работе института «Приморгражданпроект» под названием «Проект застройки Парка животных Уссурийской тайги в г. Владивостоке».

Данный проект три раза занимал первые места на архитектурных конкурсах. Финансировал проектные работы Виктор Алексеевич Владимиров - генеральный директор компании «Гамма Лимитед».

Администрация города Владивостока не выделила землю под этот проект, в результате чего обнулила пятилетний труд большого коллектива людей.

В мае 2006 года заключен договор на аренду 8 га лесных угодий в Шкотовском районе Приморского края.

Дата рождения Приморского Сафари-парка - 7 февраля 2007 г.

- Сафари-парк является членом Союза Зоопарков России, участником различных программ по размножению и сохранению видов животных. Помимо определенного статуса организации, это дополнительная ответственность и расходы. Какова ваша философия, смысл участия в этом?

- Мы участвуем в программе Евроазиатской ассоциации зоопарков по сохранению и размножению амурского тигра, Европейской ассоциации зоопарков по размножению и сохранению амурского леопарда, в программе «Белоплечий орлан» ЕАРАЗа. Почему?

Потому что для нас важны полезные результаты. Участвуя в этих программах, мы участвуем в сохранении редких видов животных, в сохранении их генофонда. Да, экономически это невыгодно, и есть много условий, требований, которые необходимо соблюдать. Но это выгодно для нас морально, ведь если мы хотим быть полезными животным, значит мы должны участвовать в этих программах.

- А насколько важной была поддержка общественности в ситуации с тигром Амуром, когда его хотели забрать в другой зоопарк?

- Очень важна. Столько людей нас поддержало, столько было написано писем, подписано обращений, что это нам помогло оставить его в Сафари-парке. По факту это была афера с передачей программного тигра в зоопарк, которого не существует, и именно обычные люди помогли нам ее разоблачить, отстояв свою позицию.

- Приморский Сафари-парк изначально был создан как площадка показа именно местных видов животных. Многие годы все так и было. Но недавно у вас появились такие звери, как львы и пума. Парк меняет вектор своего развития?

- Мы развиваемся с доходов, а многие приморцы уже видели представленных животных, поэтому нужно было предложить что-то новое. У нас появилась новая территория 7 га в 300 метрах от старой территории. Наиболее интересные для массового посетителя виды представлены на старой территории, а так как на новую территорию нужно привлечь посетителей - нужны финансы на развитие, ведь нас никто не финансирует, кроме посетителей, покупающих билеты; пришлось пойти на этот шаг. Львы и пума хорошо акклиматизировались здесь, вполне комфортно себя чувствуют. А от стратегии показа представителей местной фауны мы не отходим, и в дальнейшем продолжим показывать новых животных Приморского края.

Мы сейчас создаем большой парк белоплечих орланов, планируем построить парк росомах, красных и серых волков, а также кабанов. Но это все - на перспективу, мы же каждый парк строим год-полтора, минимум, но крепко и качественно.

- Дмитрий, в прошлом году вас приглашали в Китай для консультационной помощи по созданию подобного приморскому сафари-парка. Эта поездка имела свое продолжение?

- Да, мы посетили Китай, выбирая место под будущий сафари-парк. По договору о сотрудничестве китайская сторона должны была прибыть к нам с ответным визитом, но почему-то не приехала. Предположений несколько. Одно состоит в том, что с принимавшим нас замминистра культуры Китайской Народной Республики случился инфаркт и, возможно, этим вопросом стал заниматься другой человек. Второе - в том, что китайцы мне настойчиво, ежедневно предлагали заняться продажей животных, и я отказался от этого предложения. А возможно, причина вообще в чем-то другом.

- Являясь одним из самых известных в Приморском крае предпринимателей, вы придерживаетесь, по сути, социалистических взглядов на экономику. На чем основаны ваши убеждения?

- Я считаю капиталистические ценности, где на первом месте - прибыль, неправильными. Да, я вынужден в этих условиях работать, чтобы развивать свое дело, но я же не ради денег это все строю, а ради идеи - показать красиво животных. У меня есть еще сайт ob-dobr.ru, где, занимаясь продвижением «экономики полезных результатов», я подробно излагаю эту мысль. Человек должен заниматься делом для достижения полезных результатов, а не для прибыли. Прибыль нужна для развития, но она не может быть на первом месте, иначе можно много принять неправильных решений.

- Сафари-парк системно взаимодействует с учебными заведениями Приморского края?

- К нам часто привозят школьников, и мы организуем экскурсии с проводниками. Обычно в зоопарках люди сами смотрят животных, а за отдельную плату для них проводятся экскурсии специальные. А у нас эти экскурсии проводятся со всеми посетителями. По сути, мы занимаемся экологическим просвещением, и, несмотря на дополнительные расходы, я полагаю, оно у нас идет на высоком уровне.

- Дмитрий, вы долгое время занимались фотоохотой, имеете награды престижных советских конкурсов фотографии. Не возникает ли у вас иногда желание передать Сафари-парк в управление и снова заняться съемкой в природе?

- Я 12 лет занимался фотоохотой, в природе 38 раз видел тигра, при этом огнестрельного оружия с собой никогда не брал. Сделал больше 100 снимков тигра в тайге. И до сих пор у меня хранятся черно-белые фотографии, которые занимали первые места на всесоюзном конкурсе «Охота с фотоаппаратом». Ими я дорожу, так как съемка проводилась в сложных условиях, еще на советском фоторужье Ф-12 «Снайпер».

Я 5 лет жил как в раю, работая в Лазовском заповеднике. Каждый день вставал и удивлялся: мне за это платят зарплату?! Возможно, к этому я вернусь, если Сафари-парк кому-то передам. Пока это, к сожалению, невозможно - слишком много работы и слишком большая ответственность. Я смирился с тем, что получилось: человек предполагает, а Бог располагает.

Досье «Дальневосточного капитала": По оценке журнала «Вокруг Света», в 2016 г. Приморский Сафари-парк, единственный в России, вошел в число двенадцати лучших зоопарков мира.

По оценке аналитического агентства ТурСтат, в 2017 г. Приморский Сафари-парк вошел в первую десятку лучших тематических парков России, популярных для развлечений и отдыха с детьми.

По итогам Национального рейтинга туристских брендов-2018, озвученных на Международной выставке «Интурмаркет-2019» в Москве, Приморский Сафари-парк вошел в ТОП-3 лучших парков развлечений в России.

Фото Сергея Буланкина, Сафари-парка.

Дмитрий Кожевников

Журнал "Дальневосточный капитал", июль, 2019 год.

