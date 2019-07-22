С чего начинался во Владивостоке "Зеленый угол"?

3 мая 1908 года Владивосток встречал необыкновенных путешественников. На одном из пароходов в город прибыли участники знаменитого международного авторалли «Нью-Йорк - Париж». Того самого, о котором через 57 лет Блэйк Эдвардс снимет зубодробительную и очень популярную в СССР комедию - «Большие гонки», с Джеком Лемоном, Тони Кёртисом и Натали Вуд в главных ролях. Это потом, в 90-е, Владивосток станет автомобильной столицей Дальнего Востока, а в начале XX века железный конь с большим трудом прописывался на окраине российской империи. Порой даже со скандалами.

Кто и откуда привез во Владивосток первый автомобиль, до сих пор остается загадкой. Одни утверждают, что первопроходцем был купец Дикман, который в 1906 году из Германии доставил авто марки «Бенц», другие - что военное ведомство, вывезшее машины из Порт-Артура. Однако точно известно, что одним из первых автомобилистов в городе стал купец 2-ой гильдии Иона Карлович Бергау, который в конце августа 1906 года обратился в городскую управу со следующим заявлением: «Имею честь покорнейше просить городскую управу не отказать в выдаче мне разрешения ездить на автомобиле и трехколесном моторе (мотоцикле - прим. ред.) по улицам города Владивостока для показания публике и своих надобностей». Разрешение он получил уже через несколько дней - 2 сентября того же года, с условием, чтобы при передвижении по городу владелец авто и мотоцикла: «… подчинялся обязательным постановлениям о порядке пассажирского и грузового движения на автомобилях, напечатанным в Известиях Санкт-Петербургской Городской Думы 1900, № 7,11, 27, 36, 40». Да, именно так. Собственных правил дорожного движения еще в городе не было, пришлось подстраиваться под столичные. Гонял ли купец Бергау на трехколесном мотоцикле по городу, неизвестно. Но стремительное пополнение автопарка во Владивостоке привело к тому, что уже на следующий год, а именно 2 сентября 1907 года, Городская Дума приняла обязательное постановление для жителей г. Владивостока «О порядке движения по г.Владивостоку на автомобилях». Всего 19 пунктов, но каких ! «… П.2. При железных шинах вес автомобиля как с пассажирами, так и с грузом не может превышать 250 пудов (4,5 тонн). П.4. К управлению автомобилем допускаются только те лица, которые по осмотру их врачом будут признаны свободными от таких органических недостатков, которые мешают управлять автомобилем (близорукость, глухота и т.д). П.10. Скорость движения автомобилей не должна превышать 12 верст в час (12, 8 км - прим. ред.); про переездах и поворотах скорость должна быть уменьшена. П.12. Автомобили должны двигаться по правой стороне улиц, не выпуская во время следования ни дыма, ни пара…» и так далее. К слову, правила движения Городская Управа редактировала два раза, в 1915 и 1919 году, всякий раз ужесточая наказания за их нарушения.

И понеслось, поехало. Уже в 1907 году группа местных энтузиастов отправилась на автомобиле в автопробег до г. Никольск-Уссурийска. По разбитой грунтовой дороге под проливным дождем любители авто добирались в соседний город аж 8 (!) часов. Но все-таки добрались.

А потом случился знаменитый автопробег Нью-Йорк - Париж. Из стартовавших с Таймс-сквер 12 февраля 1908 года шести экипажей во Владивосток прибыли четыре: американский, немецкий, французский и итальянский. Здесь гонщики задержались на несколько дней. Поиски бензина превратились в приключение и …шантаж. По легенде, командир американского экипажа Джордж Шустер (по совместительству корреспондент газеты The New-York Times ), получив отказ от управляющего ТД «Кунст и Альберс» продать бензин конкурентам соотечественников, пригрозил скандалом и публикацией соответствующих статей в ведущих американских газетах, которые наверняка не принесли бы пользы деловой репутации дальневосточной компании. Так или иначе, конфликт все же был улажен. С другой стороны, автомобилисты были с большой помпой приняты Приморским обществом спорта, устроившим для них, а заодно и для горожан, на местном ипподроме импровизированный праздник. В честь гостей провели скачки и заезды велосипедистов. Те, в свою очередь, сделали несколько кругов по ипподрому, преодолевая предварительно специально положенные препятствия, и, поблагодарив за теплый прием, отправились дальше. В путь. В Париж!





Афиша знаменитого автопробега Нью-Йорк – Париж. 1908 г.

Для провинциального города, к коим Владивосток, безусловно, относился, это событие стало знаковым. Автомобили и раньше пытались здесь продавать, но мягко говоря, без особого успеха. В 1907 году безы- мянный господин в течение полугода через газету «Дальний Восток» безуспешно пытался избавиться от приобретенного где-то французского автомобиля «Де Дион-Бутон». Ищи дураков! В том же году хорошо известная в городе фирма «Вальдекер и Поппель» предлагала всем желающим привезти автомобиль любой марки из Европы. Желающих не нашлось.

С 1908 года все поменялось. Благодаря вышеупомянутому событию, городские предприниматели наконец-то разглядели в автомобиле коммерчески выгодный продукт. Торговый Дом «Кунст и Альберс» стал представителем фирмы «Бенц». Да еще каким! На что уж военные консервативны, но и они приобрели несколько немецких грузовых и легковых автомобилей и использовали их на строительстве фортификационных сооружений владивостокской крепости. Братья Синкевичи, местные короли в сфере продаж канцелярских товаров, взялись реализовывать «Форды». Знаменитый «Форд - Т» («жестянку Лиззи» ), выпускавшуюся в США миллионными партиями и доступную там даже обычному рабочему. Однако, во Владивостоке эти автомобили продавались просто по космическим ценам: дубль фаэтон - 2375 рублей, торпедо-дорожное - 2175 рублей, ландоэ - 3175 рублей. Нужно напомнить, что зарплата русского квалифицированного рабочего, например, составляла 50-60 рублей. Приблизительно столько же получали телефонистка и постовой городовой. Поэтому позволить себе купить новый автомобиль мог только очень состоятельный человек. Такой как, например, предприниматель Михаил Пьянков, который, приобретя авто, долгое время беззаботно и лихо разъезжал по городу без номеров.





Обязательное постановление, которое были взято за основу для разработки правил движения автомобилей по г.Владивостоку









Автомобили на ул. Светланской

К 1914 году число автомобилей во Владивостоке увеличилось настолько, что Городская Управа ввела транспортный налог, взымая по 3 рубля с каждой индикаторной (лошадиной) силы двигателя автомобиля. Нововведение вызвало бурное негодование среди автовладельцев, которые под разными предлогами избегали его уплаты. Чаще всего это был просто саботаж. Злостных неплательщиков, а среди них было немало известных личностей (М.Пьянков, Х. Циммерман, Джиблло-Сокко), отлавливали с помощью полиции. Для последней сущим наказанием стала борьба с любителями прокатиться с ветерком. Наличие ограничения скоростного режима, прописанного черным по белому в правилах, отнюдь не сдерживало новоявленных гонщиков. Это часто приводило к авариям, иногда с человеческими жертвами. В 1916 году в одном из номеров газеты «Дальний Восток» разъяренный автор писал: «..Что за катание на автомобиле? Оно само по себе глупо и бессмысленно, но уж если человек одержим этой глупостью, то езжай за город и мчись там до тех пор, пока не сломается машина. Но летать по городу и давить народ?»

С 1913 года во Владивостоке работало такси, четыре автомобиля «Владивостокской автомобильной компании» предоставляли свои услуги всем желающим, но публика еще долго пользовалась привычным видом транспорта - извозчиками.

Разразившаяся в 1914 году Первая мировая война внесла свои коррективы в автомобильную жизнь города. В связи с мобилизацией, в городе стала остро ощущаться нехватка квалифицированных шоферов. Газеты пестрели от объявлений: требуются, требуются, требуются квалифицированные водители. Нередки были и перебои с бензином. Часть авто была выкуплена у частных владельцев для нужд армии.

Но все это были только цветочки, по сравнению с ягодками времен Гражданской войны!

В связи с высадкой иностранного экспедиционного корпуса, проще говоря, интервентов, со своим собственным автопарком, число автомобилей на городских улицах выросло в несколько раз. По самым скромным подсчетам, их было от 300 до 400 единиц, без учета автомобилей консульств и различных организаций (Красный Крест, ХСМЛ и др.) Выросло и число дорожно-транспортных происшествий с участием иностранных военных. «Один американский автомобиль 23 декабря несся с невероятной скоростью по Китайской улице. У Покровской церкви автомобиль переехал ломового извозчика китайца Сы Ен Чина. Лошадь испугалась и опрокинула телегу. Сы Ен Чин получил сильные ушибы и в бессознательном состоянии отправлен в городскую больницу». Это - всего лишь один абзац из хроники происшествий газеты «Дальний Восток», а таких происшествий и случаев было много, счет шел на десятки, сотни. А самое главное, найти виновников подобных инцидентов было невозможно. Автомобили интервенты не регистрировали, ездили без номеров, начальство виновников ДТП покрывало, и все им сходило с рук.

Интересно, что именно в годы Гражданской войны во Владивостоке, с огромным трудом, пробил себе дорогу общественный автомобильный транспорт. В начале 1919 года Городская управа дала разрешение гражданам А.С.Цабадзе и И.Д.Циркано открыть автобусное сообщение между Вокзалом и Луговой по таксе 3 рубля с пассажира в один конец. Через год на линии работало уже шесть автобусов. Автобусный парк находился в частных руках, и некоторые издержки того частного извоза очень хорошо знакомы и сегодня. Например, автоперевозчики регулярно, несколько раз в год, ссылаясь на растущие материальные затраты и инфляцию, ставили вопрос о повышении стоимости за проезд. Не менее знакома и ситуация с таксистами. В декабре 1919 года в городе в этой сфере работало уже 29 автомобилей. В числе самых распространенных жалоб на таксистов были грубость и требование с пассажиров платы сверх установленной таксы. Справедливости ради нужно сказать, что сбор в пользу города с таксистов был в 6 раз больше, чем с легковых извозчиков, и в три раза больше, чем с автобусников. К тому же, таксистов часто в принудительном порядке привлекали на разные непрофильные работы. Например, на дежурство в контрразведке, для развоза ее сотрудников по служебным делам.

К началу 1923 года количество автомобилей в городе резко сократилось: вывезли свои, а заодно и чужие, автомобили войска интервентов. Большинство автомобилей местного транспорта пришло в негодность, и своими остовами украшали полуразрушенные пакгаузы и гаражи. Нехватка квалифицированных кадров (шоферов и механиков) усугублялась еще и тем, что всех загоняли в профсоюзы, без рекомендации которого получить работу в городе было практически невозможно. Что уж говорить о нехватке запчастей и горюче-смазочных материалов. Все это привело к тому, что автомобильный транспорт в городе постепенно утратил с таким трудом завоеванные позиции. И лишь с начала 30-х годов он стал привычным городским атрибутом. Но это уже другая история.

На вехнем фото: Форд-Т – знаменитая «жестянка Лиззи», хозяйка владивостокских дорог в начале XX века.

Дмитрий Рыкунов

Журнал "Дальневосточный капитал", июль, 2019 год.

