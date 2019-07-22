Водоналивные дамбы для защиты от наводнений доставили в Приморье

Общая протяженность прибывших дамб составляет один километр

10 водоналивных дамб для защиты населенных пунктов от подтоплений прибыли в Уссурийский городской округ, сообщили газете "Золотой Рог" в администрации Приморья.

Новое оборудование осмотрел губернатор Приморья Олег Кожемяко во время рабочей поездки в муниципалитет в субботу, 20 июля.

Общая протяженность прибывших дамб составляет один километр. Каждая представляет собой рукав, который наполняется водой, тем самым создает преграду паводку, не давая перелиться через него воде. Сейчас оборудование находится на базе предприятия «Водоканал», где специалисты готовят его на случай оперативного развертывания.

Как подчеркнул Олег Кожемяко, несмотря на мобильность и простоту, такие дамбы отлично зарекомендовали себя в других регионах во время наводнений.

«Это простая и в то же время эффективная защита населенных пунктов от подтоплений. Сейчас необходимо определить, в каких местах их при необходимости нужно развернуть, чтобы минимизировать последствия стихии», – обозначил Губернатор.

В то же время, подчеркнул он, это всего лишь экстренная мера – нужны капитальные гидротехнические сооружения, и не только в Уссурийске. Проектирование таких объектов, по его словам, уже ведется, в 2020-2021 годах начнется строительство.

Олег Кожемяко еще раз акцентировал внимание администрации муниципалитета на необходимости привести все оперативные силы в повышенную готовность в связи с ожидаемым тайфуном.

«Усильте аварийные бригады техникой, людьми, создайте дорожные бригады с экскаваторами, самосвалами, которые в случае необходимости “подорвут” дорожное полотно для пропуска воды, не допустив смыва мостов», – поручил глава региона.