У приморского бизнеса появилась возможность диалога с властью

С приходом Олега КОЖЕМЯКО у предпринимателей Приморского края появилась возможность вести прямой диалог с властью и получить реальную поддержку.

Своим мнением по итогу отчета губернатора перед Законодательным Собранием поделился заместитель руководителя приморского отделения «Опоры России» Андрей ГЛАЗКОВ. По мнению эксперта, в Приморье за последний год изменился формат общения власти с бизнесом. Одной из таких площадок стал Инвестиционный совет при губернаторе.

«Инвестсоветы сразу обрели другой формат, это стали не просто совещания с отчетами, появилась возможность разбирать проблемы и, по возможности, их решать, - подчеркнул он.

Евгений СИДОРОВ. Газета «Золотой Рог», Владивосток.