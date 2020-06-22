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У приморского бизнеса появилась возможность диалога с властью
С приходом Олега КОЖЕМЯКО у предпринимателей Приморского края появилась возможность вести прямой диалог с властью и получить реальную поддержку.
Своим мнением по итогу отчета губернатора перед Законодательным Собранием поделился заместитель руководителя приморского отделения «Опоры России» Андрей ГЛАЗКОВ. По мнению эксперта, в Приморье за последний год изменился формат общения власти с бизнесом. Одной из таких площадок стал Инвестиционный совет при губернаторе.
«Инвестсоветы сразу обрели другой формат, это стали не просто совещания с отчетами, появилась возможность разбирать проблемы и, по возможности, их решать, - подчеркнул он.
Евгений СИДОРОВ. Газета «Золотой Рог», Владивосток.
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