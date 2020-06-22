"Южморрыбфлот" добрался до Тулы

Входящее в группу компаний «Доброфлот» АО «Южморрыбфлот» в 2019 году увеличило чистую прибыль в 2,1 раза по сравнению с 2018 годом, до 1,126 млрд рублей. Выручка компании выросла на 27,6%, превысив 13 млрд рублей, тогда как себестоимость увеличилась лишь на 12,4%, до 9,55 млрд рублей. Это позволило удвоить валовую прибыль и прибыль от продаж, а доналоговую - утроить.

«Южморрыбфлот» является ведущим предприятием на Дальнем Востоке РФ по производству рыбных консервов. Основным сырьем для консервного завода являются сайра, сельдь, скумбрия, иваси, лососевые, морская капуста, кальмар. Флот компании состоит из 20 судов.

В 2019 году «Южморрыбфлот» открыл в Тульской области завод по производству рыбного филе, планирует строительство здесь распределительного центра стоимостью свыше 500 млн рублей. Компания в 2019 году ввела на производственных мощностях АО «Хомяковский хладокомбинат» первую очередь завода рыбной продукции глубокой переработки. Объем инвестиций превысил 170 млн рублей. Производственная мощность предприятия составляет 200 тонн рыбного филе в месяц, а после выхода на проектную мощность к концу 2020 года она возрастет до 800 тонн.

Сырье производится в море на плавбазе и поставляется на тульский завод. Продукция (филе трески, камбалы, минтая и других пород рыб) в настоящее время отправляется на внутренний рынок. «Производство прошло сертификацию по ISO 22000:2005, соответствие продукции международным стандартам позволит открыть доступ к рынкам сбыта Европы и Америки», - отмечала компания.

Ольга ДОБРОЛЮБОВА. Газета «Золотой Рог», Владивосток.