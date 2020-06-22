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Предпринимателям Приморского края помогут сделать бизнес социальным

22 Июня 2020, 17:45 | Приморье

 

Предприниматели Приморья могут бесплатно в центре «Мой бизнес» получить консультации по развитию социального предпринимательства и сделать свой бизнес социально ориентированным. Новичкам эксперты расскажут, как открыть свое дело и реализовывать значимые для Приморья проекты, а опытным предпринимателям помогут разобраться в тонкостях ведения соцбизнеса, оценить эффективность проекта и расширить свою деятельность.

В центре «Мой бизнес» для социальных предпринимателей и жителей края, желающих открыть свой бизнес и помогать людям, работает подразделение – Центр инноваций социальной сферы (ЦИСС).

Приморцы, которые хотят открыть частный детский сад, пансионат для пожилых людей или творческую мастерскую, могут обратиться в ЦИСС за профессиональной консультацией по началу ведения бизнеса в социальной сфере.

На начальном этапе предпринимателям часто необходим бизнес-план, который в дальнейшем они могут предоставить будущим инвесторам или в кредитные организации для получения средств на развитие. Консультанты помогут правильно оценить эффективность и значимость социального проекта или идеи, рассчитать бизнес-модель, рентабельность бизнеса, оценить насколько он востребован, проанализировать рынок и выявить основных конкурентов.

«Мы поможем предпринимателям понять, каким критериям должно соответствовать помещение под их проект. Проанализируем проходимость места для открытия магазина и поможем оценить рентабельность создания детского сада в конкретном районе города. Можем подсказать, какими услугами его предприятие сможет выделиться на фоне конкурентов, чтобы увеличить привлекательность своего бизнеса. Например, добавить курсы по иностранным языкам или робототехнике», – сказала партнер центра «Мой бизнес» по консультациям в сфере бухучета, финансов и планирования Галина ГУЗ.

Эксперты подскажут предпринимателям, в какие инстанции им обратиться, чтобы получить субсидии или дополнительную поддержку проекта. Помогут выбрать ОКВЭД, систему налогообложения для получения льгот, подобрать сотрудников и учесть будущие расходы предпринимателя – от налогов и зарплат до расходов на аренду помещения и закупку оборудования.

Консультации экспертов помогут предпринимателям модернизировать или перепрофилировать бизнес в социальную сферу, чтобы они смогли войти в будущем в реестр «социальных предприятий».

Уже действующие социальные субъекты МСП могут получить консультации по проработке маркетинговой стратегии и продвижения бизнеса.

Евгений СИДОРОВ. Газета «Золотой Рог», Владивосток.

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Теги: Мой бизнес  предпринимательство  социальный бизнес 



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