В ДФО дольщики за месяц открыли 325 счетов эскроу

Число счетов эскроу на Дальнем Востоке за апрель увеличилось на 325 и к маю превысило 2,3 тыс. Рост наблюдался во всех регионах, где уже открыты счета: Приморье, Сахалин, Хабаровский край, Приамурье, Якутия и Бурятия. Об этом свидетельствуют результаты обследования банков, открывающих расчётные счета застройщиков и счета эскроу.

Размер средств, размещённых участниками долевого строительства на счетах эскроу, почти достиг 8 млрд рублей, увеличившись за месяц на 20%. На фоне реализации ограничительных мер по борьбе с пандемией коронавируса темпы роста показателей проектного финансирования несколько снизились, однако динамика остаётся положительной.

Более того, в апреле расширилась география проектного финансирования. В Забайкалье между банками и застройщиками были заключены три первых кредитных договора почти на 906 млн рублей. В общей сложности количество договоров в ДФО выросло до 54. Сумма кредитных линий превысила 27,3 млрд рублей.

Средняя процентная ставка по кредитам застройщикам на Дальнем Востоке за месяц снизилась с 6,03% до 4,75%. По каждому договору её размер может существенно отличаться, на это влияет множество факторов: объём накопленных на счетах эскроу средств, программы поддержки малого и среднего бизнеса и другие.

Напомним, в рамках проектного финансирования на территории макрорегиона завершено четыре проекта. По ним в Приморье, Якутии и Хабаровском крае раскрыто 46 счетов эскроу. Сумма средств, перечисленных со счетов застройщикам и банкам в погашение предоставленных кредитов, составила 135 млн рублей.

Юрий РОГОВ. Газета «Золотой Рог», Владивосток.



