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Предприниматели оказывают помощь приморским врачам
Медикаментами, БАДами и медицинским оборудованием обеспечили скорую помощь в Приморье. Поддержку тем, кто находится на передовой по борьбе с коронавирусной инфекцией, оказали ведущие компании агропромышленного комплекса страны.
На днях группа приморских врачей отправилась на Камчатку, для того чтобы помочь сдержать там локальную вспышку коронавируса. Местные жители и бизнес высоко оценили этот поступок, отправив сотрудникам сферы здравоохранения столицы Дальнего Востока партию биологически активной добавки ОМЕГА-3. «Врачам Владивостокской станции скорой помощи передано 564 упаковки на каждого сотрудника, включая водителей и младший медицинский персонал», - отметил представитель ООО «Тымлатский рыбокомбинат» Сергей БАНДУР.
Скорую помощь Уссурийска поддержала компания «ФосАгро», направив средства на закупку медицинского оборудования и медикаментов для борьбы с коронавирусом. «Приморье вошло в число регионов, в которые мы направили нашу помощь тем, кто наиболее в ней нуждается. Мы благодарны властям края за поддержку, которую они оказывают медицинским работникам, аграриям и всему населению Приморья в этот нелегкий период», - подчеркнул генеральный директор сети «ФосАгро-Регион» Андрей ВОВК.
Отметим, что социально ответственный бизнес оказывает поддержку медучреждениям Приморья с самого начала эпидемии COVID-19. Хорошим подспорьем в решении вопросов здравоохранения призвана стать Конституция РФ, проголосовать по поправкам в которую жители края могут с 25 июня по 1 июля. Избирательные участки будут оборудованы с учетом всех необходимых мер безопасности, санитарных требований.
Юрий РОГОВ. Газета "Золотой Рог", Владивосток.
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