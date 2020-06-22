Уголь для местного розжига

Угольщики выменяли долю в ДЭК на угольный разрез в Приморье и завязанную на него Приморскую ГРЭС

Управляющая дальневосточной энергетикой группа «РусГидро» нашла выход из сложной ситуации с высокой долговой нагрузкой активов, осложняемой занижаемыми, по мнению энергетиков, тарифами.

«РусГидро» отдала группе миноритарных акционеров, в число которых входит АО «СУЭК», Лучегорский угольный разрез и технологически связанную с ним Приморскую ГРЭС. Непрофильный для энергетиков актив был обменен на 41,98% акций ПАО «Дальневосточная энергетическая компания» (ДЭК), которое в свою очередь владеет АО «Дальневосточная генерирующая компания» (ДГК) и АО «Дальневосточная распределительная сетевая компания» (ДРСК).

После того, как пакет «РусГидро» в ДЭК превысит 90%, компания будет обязана выставить оферту миноритариям.

Досье "Золотого Рога": ПАО «ДЭК» является гарантирующим поставщиком и единым закупщиком электроэнергии во II неценовой зоне, ежегодно поставляет потребителям на розничном рынке более 23 млрд кВт.ч электроэнергии, из этого объема около 25% отпускается населению. ДЭК также осуществляет корпоративное и стратегическое управление собственными активами - АО «Дальневосточная генерирующая компания», АО «Дальневосточная распределительная сетевая компания», ремонтно-сервисными и непрофильными дочерними и зависимыми обществами. Уставный капитал ДЭК превышает 17,223 млрд рублей. Основным акционером ДЭК является «РусГидро» с долей 52,07% (1,04% - прямой контроль, 51,03% - через АО «РАО ЭС Востока»). Компании ООО МК «Доналинк» (резидент САР на острове Русский, ранее - Donalink Ltd.), аффилированной с Андреем Мельниченко, принадлежат 40,38%.

При мене рыночная стоимость акций ДЭК была оценена в 1,05–1,1 рубля за штуку. Таким образом, стоимость ДЭК может достигать 19 млрд рублей, а доля структур г-на Мельниченко в ней - 7,6-7,9 млрд рублей. После того, как пакет «РусГидро» в ДЭК превысит 90%, компания будет обязана выставить оферту миноритариям.

Долги копить себе дороже

Дальний Восток не затронула реформа российской энергетики, проходившая в «нулевых» годах. До сих пор в регионе энергоцены определяет регулятор, а местная генерация остается планово-убыточной.

Чтобы покрывать убытки, дальневосточные активы в течение многих лет получали банковские кредиты и займы от материнской компании, пока общая нагрузка не приблизилась к 100 млрд рублей. Тогда «РусГидро» решила снизить ее за счет средств, привлеченных в рамках сделки с ВТБ в марте 2017 года. Стороны заключили 5-летний форвардный контракт, по которому банк купил 13% капитала «РусГидро» за 55 млрд рублей. Из них 35,6 млрд были направлены в ДГК, которая потратила их на рефинансирование долга.

«Одной из целей сделки для «РусГидро» является последующее снижение долговой нагрузки ДГК путем конвертации ее займов перед «РусГидро» в акционерный капитал ДГК. Сделка обмена активами и последующая капитализация долга в объеме более 40 млрд рублей позволяют сократить долговую нагрузку ДГК более чем на 50%, что создает условия для стабилизации финансово-экономического состояния генерирующей компании», - поясняет «РусГидро».

«Эта сделка и установление в неценовой зоне Дальнего Востока экономически обоснованных долгосрочных тарифов позволит вывести ДГК из убытков, даст возможность компании сосредоточиться на операционной деятельности, реализации программы модернизации и ремонтной кампании, направленной на повышение надежности энергоснабжения», – заявил председатель правления, генеральный директор «РусГидро» Николай ШУЛЬГИНОВ.

«Для Приморья и в целом для Дальнего Востока СУЭК – родная компания. Мы активно инвестируем в развитие производства, в том числе в угольную энергетику, способствуем улучшению качества жизни в городах присутствия. Мы уверены, что эффект от сделки будет заметным и положительным для дальнейшего развития региона», – заявил от имени миноритарных акционеров генеральный директор АО «СУЭК» Степан СОЛЖЕНИЦЫН.

Доля «РусГидро» в ДЭК и, как следствие, в ДРСК, возрастает до 94,1%. Сделка также делает возможной передачу в собственность ДГК новых тепловых электростанций в зоне ответственности компании: 2-ой очереди Благовещенской ТЭЦ, ТЭЦ Восточная и ТЭЦ в г. Советская Гавань. Амортизационные потоки в рамках тарифной выручки по этим станциям станут дополнительным источником финансирования производственной деятельности ДГК.

«Эта сделка не для того, чтобы объявить о движении в сторону рынка, говорил в интервью «Коммерсанту» г-н Шульгинов. - С такой схемой корпоративного управления, когда мы в ДЭК имеем (со структурами Мельниченко – прим. автора) почти равное количество голосов, возникают трудности в управлении. Всегда есть сложные вопросы, для принятия которых требуется квалифицированное большинство голосов. Некоторые вопросы СУЭК не нравились, они боялись размытия своей доли. Это естественно для бизнеса. А для рынка нужно строить новые электростанции и сети, тогда и появятся рыночные сигналы».

Как это выглядит на практике

Как ранее сообщала газета «Золотой Рог», для проведения обмена АО «ДГК» в августе 2019 года учредило ООО «Приморская ГРЭС», которое планирует стать участником энергорынка. Новая компания зарегистрирована в поселке Лучегорск с уставным капиталом 3,5 млрд рублей. Гендиректором ООО назначен Андрей ЛЕОНОВ.

В ООО «Приморская ГРЭС» вошла одноименная угольная станция мощностью 1,467 ГВт. ГРЭС работает по конденсационному графику с попутной выработкой тепла. Проектное топливо - бурый уголь Бикинского буроугольного месторождения, фактически, помимо него, также используются угли других месторождений (Ерковецкого, Павловского, Харанорского, Раковского). Станция расположена в непосредственной близости от Лучегорского угольного разреза и входит с ним в единый хозяйственный комплекс. Выработка Приморской ГРЭС обеспечивает около половины потребления электроэнергии в Приморье.

Сегодня крупнейшими потребителями приморского угля, который добывают предприятия СУЭК, являются электростанции ДГК. При этом большую часть потребностей в угле покрывает сама ДГК через свою дочернюю угледобывающую компанию АО «Лучегорский угольный разрез» (ЛУР), запросы работающей на природном газе Владивостокской ТЭЦ-2 в угле крайне незначительны.

В настоящее время АО «ЛУР» ведет разработку одноименного месторождения двумя угольными разрезами, в состав которых входят пять эксплуатационных участков: «Восточный», «Западный», «Северо-Западный» и участок «Центральный». Общие промышленные запасы угля по двум разрезам составляют 469,59 млн тонн, производственная мощность ЛУР - 5 млн тонн угля в год.

Основным и почти единственным потребителем добываемого на Лучегорских разрезах угля Бикинского буроугольного месторождения является Приморская ГРЭС, котлы которой запроектированы именно под эти угли.

Глава «РусГидро» сразу отмел предположения, что после выхода угольщиков из состава акционеров ДЭК цены на добываемый в Приморье уголь полезут вверх.

«СУЭК - разумный партнер, мы всегда договариваемся. Кроме того, в угольной отрасли конкурентная среда, есть и другие поставщики, мы работаем в рамках конкурентных процедур», - сказал г-н Шульгинов.

Без новой Артемовской ТЭЦ никак

У «Русгидро» довольно обширные планы по строительству новых объектов в Приморье. «Юг Приморья - дефицитный район. Артемовская ТЭЦ, Партизанская ГРЭС, Владивостокская ТЭЦ-2 всегда загружены. Потребление энергии выше, чем ее производство, поэтому покрытие объема потребления идет за счет перетока из Амурской области и Хабаровского края. Коэффициент использования установленной мощности (КИУМ), например, Артемовской ТЭЦ порядка 70%, там не хватает генерации, там нужно строить новые станции», - говорил г–н Шульгинов.

На данном этапе речь идет о строительстве Артемовской ТЭЦ-2, реконструкции и модернизации Владивостокской ТЭЦ-2.

Новая Артемовская ТЭЦ-2 заменит работающую с 1936 года Артемовскую ТЭЦ, одну из старейших электростанций Дальнего Востока, сооружения и оборудование которой достигли высокой степени износа. Ввод в эксплуатацию станции намечен на 2026 год.

Электрическая мощность Артемовской ТЭЦ-2 составит 420 МВт, тепловая мощность - 483 Гкал/ч. В качестве топлива новая станция будет использовать уголь местных месторождений. Станция будет размещена на новой площадке в нескольких километрах от существующей Артемовской ТЭЦ, недалеко от поселка Суражевка.

Досье "Золотого Рога": Группа «РусГидро» объединяет более 50 гидроэлектростанций в России, тепловые электростанции и электросетевые активы на Дальнем Востоке, а также энергосбытовые компании и научно-проектные институты. Установленная мощность электростанций, входящих в состав «РусГидро», включая Богучанскую ГЭС, составляет 39,5 ГВт. Основной акционер ПАО «РусГидро» - Росимущество (61,2%). Еще 13,1% принадлежит банку ВТБ.

На фото: Угольщики отныне будут работать на свой карман.

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