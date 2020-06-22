Covid приходит и уходит, а кушать хочется всегда

Участники онлайн-сессии Восточного экономического форума попросили… «гастрономического убежища»

Губернатор Приморского края Олег КОЖЕМЯКО принял участие в онлайн-сессии Восточного экономического форума, посвященной гастрономическому туризму. Эксперты, находящиеся в студиях во Владивостоке и Москве поговорили о таком явлении, как дальневосточная кухня, и его влиянии на туристическую привлекательность региона.

Открывая сессию, Олег Кожемяко отметил кратный рост туристического потока в Приморье в 2019 году и заметное увеличение вклада соответствующей отрасли в ВРП края.

«За исходную точку мы берем 2013 год, когда была принята краевая программа развития туризма. За истекший период мы наблюдали не просто рост, а кратный рост туристической отрасли и отдельных ее направлений. Так, количество туристов, посетивших Приморский край, выросло с 1,5 до 5 миллионов человек в год, а количество туристов, например, из Республики Корея только с 2017 года по 2019 год возросло с 95 до 300 тысяч человек», – уточнил губернатор.

Подчеркнуто, что пандемия коронавирусной инфекции вызвала серьезный кризис как в туристической отрасли, так и в экономике в целом. Правительство Приморья во взаимодействии с бизнесом прилагает максимум усилий для возобновления работы предприятий туристической отрасли по мере снятия ограничений. Уже сейчас проводится подготовка гостиниц к возобновлению работы после того, как эпидемическая обстановка позволит это сделать. Также предполагается в скором времени разрешить ресторанам и кафе обслуживать посетителей на террасах и открытых площадках.

«Надеюсь, что совместными усилиями мы сможем не допустить новых вспышек заболевания и откроем полноценный туристический сезон в крае», – добавил Олег Кожемяко.

Что касается гастрономического туризма, то, как известно, Приморье имеет высокий потенциал в области деликатесных морепродуктов и даров тайги. С этим безоговорочно согласились все участники сессии.

Модератор сессии, ведущий телепередачи «Поедем, поедим» Джон Уоррен отметил, что многие ошибаются, считая, что русская кухня - это борщ, блины и прочие традиционные блюда. У каждого субъекта огромной России есть своя специфика, которая может стать одной из его «изюминок», привлекающих туристов из других регионов и стран. Известный ТВ-ведущий даже попросил «гастрономического убежища» в одном из ресторанов Владивостока.

Формирование регионального гастрономического бренда идет в первую очередь от профессионалов. Это рестораторы, шеф-повара и даже простые энтузиасты, которые своими усилиями создают видение кухни региона. На следующем этапе подключается бизнес, который видит возможность получения прибыли. Затем начинает процесс поддержки гастрономического бренда государственными институтами. Все эти условия сложились в Приморском крае.

Напомним, что в Приморье уже несколько лет подряд регулярно проходят гастрономические фестивали с местной спецификой – фестивали «Держи краба», «На гребне», посвященные крабам и гребешкам соответственно, а также ряд других подобных мероприятий по популярным местным морепродуктам – устрицам, мидиям, корюшке, наваге и симе. Эти фестивали полюбились как жителям, так и гостям региона. К фестивальным продуктам добавился еще один – приморский мед. По статистике, такие мероприятия посещают до 5 тысяч человек ежедневно, а для многих гостей края именно гастрономические соображения становятся поводом посетить Приморский край снова.

«Вспоминая свои поездки на Дальний Восток, в частности в Приморский край, где я бывала чаще всего, могу сказать, что это не только красиво и интересно, но и очень вкусно. Когда я рассказываю друзьям о своих путешествиях, всегда говорю, что здесь самая вкусная еда. Я уверена, что иностранцы и наши граждане будут ездить на Дальний Восток из-за вкусной и уникальной местной кухни», - поделилась руководитель Федерального агентства по туризму Зарина ДОГУЗОВА.

Евгений СИДОРОВ,

фото Евгении ПРИЙМАК.