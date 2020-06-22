Компании Приморского края выбирают "Видеонаблюдение для бизнеса" от "Ростелекома"

С начала года количество приморских предприятий, подключивших «Видеонаблюдение для бизнеса» от «Ростелекома», увеличилось на 29%. Лидером по подключению сервиса является сфера розничной торговли. С апреля «Ростелеком» подключил услугу 24 предприятиям крупного и среднего бизнеса в Приморье.

«Видеонаблюдение для бизнеса» — это цифровой облачный сервис удаленного видеоконтроля и хранения видеозаписей. Он объединяет территориально распределенные IP-камеры и управление видеоархивом в одну систему. Видеонаблюдение помогает удаленно контролировать безопасность на различных объектах, работу сотрудников и соблюдение технологических процессов на производстве. Видеозаписи сохраняются на защищенный облачный сервер провайдера, откуда могут быть доступны для просмотра в любой точке мира, где есть интернет. Управлять услугой клиенты могут через веб-сервис или мобильное приложение «Видеонаблюдение В2В Ростелеком» на любом устройстве.

«Предприниматели выбирают разные цифровые технологии для обеспечения безопасности своего бизнеса. Одна из них – услуга «Видеонаблюдение». Наши камеры работают 24 часа 7 дней в неделю, с помощью инфракрасной подсветки «видят» в темноте, а широкий угол обзора позволяет охватить максимум подведомственной территории», — отметил директор по работе с корпоративным и государственным сегментами Приморского филиала ПАО «Ростелеком» Павел Гонцов.

Узнать о наличии технической возможности подключения услуги, получить дополнительную информацию, а также оставить заявку на подключение «Видеонаблюдения для бизнеса» можно на сайте https://primorye.rt.ru/b2b/videonabludenie, а также по единому бесплатному номеру 8 800 200 30 00.